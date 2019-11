Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich von Trainer Achim Beierlorzer getrennt. Das gab der Klub einen Tag nach der 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim bekannt. Der 51-Jährige war seit Saisonbeginn für den Aufsteiger tätig und besaß noch einen Vertrag bis 30. Juni 2021.

Dem Ex-Coach von Jahn Regensburg gelang es nicht, die Rheinländer auf den Erfolgsweg zu führen. In der Bundesliga rangieren die Geißböcke auf einem Abstiegsplatz, im Pokal scheiterten sie am Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. Andre Pawlak und Manfred Schmid übernehmen zunächst die Betreuung der Mannschaft. "Ich habe mich in diesem tollen Verein zu jeder Zeit wohl gefühlt", wurde Beierlorzer in einer Stellungnahme vom Klub zitiert: "In einem guten Arbeitsumfeld konnte ich mit der Mannschaft zu jedem Zeitpunkt konstruktiv zusammenarbeiten. Für den Rest der Saison wünsche ich der Mannschaft und dem Verein das nötige Quäntchen Glück und den erhofften Erfolg."

Frank Aehlig, der sportliche Leiter der Kölner, meinte: "Ich bedauere es, dass wir uns zu diesem Schritt gezwungen sehen, denn wir schätzen Achim Beierlorzer sehr. Jedoch ist der erhoffte sportliche Erfolg bisher ausgeblieben und es ist unsere Aufgabe, alles dafür zu tun, dass der FC seine Ziele erreicht." Man arbeite ab sofort daran, "einen neuen Cheftrainer für den FC zu finden, der mit unserem Team einen Neustart und die sportliche Wende schafft", so Aehlig. Ungeachtet der Entwicklung sei es ihm wichtig zu betonen, "dass Achim Beierlorzer ein hoch kompetenter Trainer ist und mit seiner offenen, kommunikativen Art sowohl intern als auch nach außen bis zuletzt ein Sympathieträger war".

Bereits gestern hatten die Kölner den laufenden Vertrag mit Sportchef Armin Veh mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das teilte der Verein unmittelbar nach dem 1:2 am Freitagabend gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit. Die Entscheidung sei einvernehmlich und unabhängig vom Ausgang des Spiels am Freitagabend getroffen worden, gaben die Kölner bekannt.