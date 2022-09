Der 1. FC Köln hat im Transfer-Endspurt der Fußball-Bundesliga den Sohn eines früheren Cheftrainers verpflichtet. Innenverteidiger Nikola Soldo wechselt von Lokomotiva Zagreb an den Rhein. Der kroatische U21-Nationalspieler erhält einen Dreijahresvertrag. Sein Vater Zvonimir Soldo war von Mitte 2009 bis Oktober 2010 Trainer der Kölner Bundesliga-Profis. "Es war immer mein Ziel, einmal in Deutschland zu spielen, eine der größten Fußball-Ligen der Welt, wo mein Vater auch zehn Jahre gespielt hat", sagte der 21-Jährige. Er wurde zu den Profizeiten des Vaters in Stuttgart geboren und verbrachte dort seine ersten fünf Lebensjahre. Über die Ablösesumme ist nichts bekannt, Kölns Geschäftsführer Christian Keller bestritt jedoch die in Medien kolportierten 1,8 Millionen Euro. An diesem Wochenende steht Soldo noch nicht im Kader.