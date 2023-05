Der oftmals spielerisch schwankende Stürmer entscheidet das Derby in Leverkusen. Die Bayer-Profis ärgern sich, fahren aber nun trotzdem mit Vorfreude nach Rom. In der Europa League steht das Halbfinal-Hinspiel an.

Zu einem hochemotionalen Derby gehört meistens ein ganz spezieller Held des Tages - und das war am Freitagabend in Leverkusen Davie Selke, 28. Der im Winter vom 1. FC Köln verpflichtete Stürmer hatte kein einfaches erstes Semester in der Domstadt, Verletzungen warfen ihn zurück, seine Leistungen wurden öffentlich rege kritisiert. Doch ausgerechnet beim Nachbarn auf der anderen Rheinseite kam Selkes große Stunde. Sein Doppelpack zum 2:1-Sieg beim Europacup-Aspiranten Bayer 04 sicherte dem FC drei Spieltage vor Schluss den rechnerisch sicheren Klassenerhalt. Trainer Steffen Baumgart, der stets von Selkes Qualitäten überzeugt war, konnte sich eine Spitze nicht verkneifen: "Es ist immer schön, wenn ich mir anhören muss, was die Jungs können und was sie nicht können", sagte er in der Pressekonferenz, aber er selbst sehe die Spieler täglich im Training und sei in der Lage, entsprechende Entscheidungen zu treffen.

Baumgart, der nach dem enorm intensiven Derby ausgelassener als sonst gejubelt hatte, war sichtlich aufgewühlt: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, es war sehr umkämpft. Aus meiner Sicht gewinnen wir verdient", sagte der Trainer nach dem 2:1, das wegen Leverkusens anstehendem Europa-League-Halbfinale bei AS Rom (Donnerstag, 21 Uhr) von Sonntag auf Freitag vorgezogen worden war, was in Köln für Unmut gesorgt hatte. Umso größer war die Zufriedenheit über den Sieg.

Baumgart versicherte: "Wir freuen uns sehr." Seine Mannschaft hatte den Leverkusener Angriffswellen, speziell in der zweiten Halbzeit, eine hohe Laufbereitschaft und leidenschaftliche Defensivarbeit entgegengehalten. Der seit Wochen starke Kölner Innenverteidiger Jeff Chabot hatte die Leverkusener Offensive um Toptalent Florian Wirtz entnervt, ein Sonderlob jedoch wollte ihm sein Trainer aus Prinzip nicht erteilen: "Die Jungs sind in einer guten Entwicklung, und Jeff gehört dazu", sagte Baumgart demonstrativ sachlich.

Auch Matchwinner Selke hob die Teamleistung hervor und bedankte sich besonders bei den Vorlagengebern zu seinen Treffern. Das 1:0 (14. Minute, im Bild) hatte Selke nach Flanke von Florian Kainz per Kopf erzielt, beim 2:1 (36.) lenkte er eine Hereingabe von Jan Thielmann ins Tor. "Es war ein gelungener Abend. Es ist nicht einfach, hier zu spielen, das weiß jeder", sagte Selke: "Daher war es wichtig, dass die Dinger reingeflogen sind. Es waren super Flanken, und das ist genau der Grund, warum ich hier bin. Derbysiege schmecken immer super, dieser besonders."

Die Leverkusener Emotionen schwankten zwischen Ärger und Optimismus. "Es ist die bitterste Art, wie eine Serie reißen kann: gegen Köln, im Derby, in der BayArena - schlimmer geht es nicht", sagte Mittelfeldabräumer Robert Andrich: "Wir ärgern uns darüber - aber dann geht es voller Vorfreude in Richtung Rom."