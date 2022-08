Der 1. FC Köln hat sein 0:0 am Bundesliga-Sonntag teuer bezahlt: Vier Spieler verletzten sich gegen den VfB Stuttgart und fallen mindestens mittelfristig aus: Innenverteidiger Jeff Chabot muss am Sprunggelenk operiert werden, der ebenfalls am Knöchel verletzte Rechtsverteidiger Benno Schmitz wird konservativ behandelt. Auch die Mittelfeldspieler Eric Martel (Mittelhandbruch) und Mathias Olesen fallen bis auf weiteres aus. Zudem wechselt Abwehrspieler Kingsley Ehizibue zu Udinese Calcio. Die plötzliche Personalnot, die vor dem Start in der Conference League für Köln zur Unzeit kommt, ändert womöglich den Transferkurs. Der FC erwägt nun doch noch weitere Zugänge.