Kölner Spektakel gegen KSC:Immer wieder Wanitzek

Wenn es einen Wettbewerb der stimmgewaltigsten Stadionsprecher Europas gäbe, dann hätte Michael Trippel gute Chancen auf den ersten Platz. Der Ansager im Müngersdorfer Stadion, beim 1. FC Köln einst der erste amtliche Fanbeauftragte im Land, hat so viel Kraft in der Kehle wie die Spieler in den Beinen, umso mehr, wenn er ein Tor des FC zu verkünden hat. Doch die Lust an der Theatralik ist Trippel am Sonntagnachmittag im Laufe der turbulenten Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem Karlsruher SC vergangen, und als er in der 55. Minute den Ausgleichstreffer für den KSC bekanntgab, hätte er beim Stadionsprechercontest allenfalls den Preis für die lustloseste und am schlechtesten gelaunte Ansage erhalten. „Tor für den Karlsruher SC“, stellte er fest, „Torschütze mal wieder Wanitzek.“

Wanitzek, immer wieder Wanitzek, das war das Motto des Tages in Müngersdorf. Die Zuschauer erlebten ein Spiel, das man in Abwandlung einer alten Reporter-Redensart als Werbung für den Zweitliga-Fußballsport bezeichnen könnte. 4:4 endete die sprunghafte Partie, aber die Freude am Geschehen hielt sich beim Gros der Besucher in Grenzen.

Den Gang vor die Fankurve sparten sich die Kölner Spieler, beiden Seiten war nicht nach Austausch zumute, während die Karlsruher Profis von ihrer Gefolgschaft gefeiert wurden. Nach einer Viertelstunde hatte der FC 3:0 geführt, zur Pause durch einen unmittelbar vor dem Pfiff erzielten vierten Treffer immerhin noch 4:2, doch der KSC ließ sich an diesem Tag durch keinen Rückschlag demoralisieren. Zum Ausgleich benötigte er nach der Pause nicht mehr als zehn Minuten.

Nicht nur wegen Marvin Wanitzek, aber zu guten Teilen seinetwegen. Der 31 Jahre alte Kapitän ist in sieben Jahren beim KSC zu einem der Könige der zweiten Liga gereift, er ist in seiner Mannschaft Anführer, Vordenker, Spielmacher und Torjäger in einer Person. 44 Tore in 171 Zweitligapartien geben hinreichend Auskunft – wie nun auch die Kölner erfahren mussten. Dreimal schlug Wanitzek zu und bewahrte seinen Klub damit vor der ersten Saisonniederlage, die unaufhaltsam zu sein schien. Dass sein Team die letzten Meter auf dem Weg ins Stadion wegen verstopfter Straßen zu Fuß zurücklegen musste, wollte KSC-Trainer Christian Eichner aber nicht als Ausrede für den verpatzten Start nutzen. „Hochverdientes Unentschieden“, freute er sich und lobte die Leistung, „mit Mentalität und Charakter beim absoluten Topfavoriten der Liga zurückzukommen.“ Der Kölner Trainer Gerhard Struber fand sein Team in der Gesamtbetrachtung „viel zu passiv“.

Bei den Kölnern hatte man sich zuletzt vor allem über die mangelhafte Chancennutzung aufgeregt, wegen miserabler Trefferwerte gingen gegen den 1. FC Magdeburg (1:2) und beim Nachbarn Fortuna Düsseldorf (2:2) fünf Punkte verloren. An diesem Nachmittag aber gab es zu dem Thema erst mal gar nichts zu meckern. Der FC-Angriff leistete Präzisionsarbeit und ging durch Luca Waldschmidt (3. Minute) und Nachwuchsstürmer Damion Downs (7., 15.) 3:0 in Führung, die ungenügend verteidigende Karlsruher Deckung fiel ihrer kreativ schaffenden Offensivabteilung in den Rücken. Denn der KSC war in dieser Anfangsviertelstunde das bessere Team gewesen – und blieb es auch trotz des hohen Rückstands. Nie habe der FC die Sicherheit im Spiel gehabt, die der Vorsprung eigentlich hätte vermitteln müssen, klagte später der Kölner Verteidigter Leart Paqarada, der sich seinerseits durch die Vorbereitung sämtlicher FC-Tore verdient machte. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf den jungen Torwart Jonas Urbig zu, Wanitzeks Doppelschlag verkürzte die komfortable Führung.

Ungemütliche Zeiten kündigen sich da möglicherweise beim 1. FC Köln an. Die Mitgliederversammlung, die während der Woche stattgefunden hatte, offenbarte einen tiefen Dissens im Verein. Der Mitgliederrat, das tonangebende Aufsichtsgremium, verweigerte dem Vorstand die Entlastung. Präsident Werner Wolf und seine beiden Stellvertreter merken, dass sie nach einem Jahr mit Abstieg und anderen folgenschweren Pannen nicht mehr herzlich erwünscht sind. Die Handlungsfähigkeit der Klubspitze steht infrage.

Mit der Entwicklung des Profiteams konnten die Kölner Fans hingegen während der ersten Wochen der Saison zufrieden sein. Die Mannschaft konnte sich mit der dominanten, angriffsfreudigen Spielweise des Österreichers Struber schnell arrangieren, das von KSC-Coach Eichner verliehene Etikett „Topfavorit“ ist keine Überzeichnung, auch wenn seine bestens eingespielte Mannschaft keineswegs ein Außenseiter ist beim Kampf um den Aufstieg. Zumal die Karlsruher den Kölnern nun ein weiteres Mal voraus haben, dass sie mit ihren Ergebnissen das Publikum zufriedenstellen.