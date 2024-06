Elf Jahre nach der Ankunft des späteren Erfolgstrainers Peter Stöger soll wieder ein Österreicher den 1. FC Köln zurück in die Bundesliga führen: Gerhard Struber wird neuer Chefcoach des Absteigers. Am Mittwoch wurde die Verpflichtung des 47-Jährigen, der zuletzt bis zu seiner Beurlaubung im April RB Salzburg trainiert hatte, offiziell. „Ich möchte sehr schnell und richtig tief in die FC-Welt eintauchen, um unseren Zielen nachzujagen“, sagte Struber, dessen Vertragslänge unbekannt ist.