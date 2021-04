Von Philipp Selldorf, Köln

Die Mitteilung kam kurz vor Mitternacht aus dem Geißbockheim, aber damit konnte der 1. FC Köln sein Publikum nicht mehr überraschen. Die Nachricht über die Entlassung von Markus Gisdol war bereits Stunden zuvor aus zahlreichen gut informierten Kreisen in die Öffentlichkeit gelangt. Im Grunde hatten die FC-Fans jedoch weder der amtlichen, noch der inoffiziellen Quellen bedurft, um über das Los des Cheftrainers Bescheid zu erhalten.

Es genügte, den leeren Blick einzufangen, mit dem Gisdol die Fernsehinterviews und die Pressekonferenz absolvierte. Dies war die Miene eines Mannes, der sein Schicksal kannte. Sein Widerstand gegen das unabweisliche Ende war lediglich noch rhetorischer Natur. Spielt so eine Mannschaft, die die Hoffnung aufgegeben hat?, fragte er in die Runde, ohne eine Antwort zu erwarten.

Die Mannschaft des 1. FC Köln hatte beim unglücklichen 2:3 gegen Mainz 05 nicht wie ein hoffnungsloser Fall gespielt, sondern hochengagiert und mutig, aber die Reaktionen auf die in der Nachspielzeit erlittene Niederlage hatten so ausgesehen, als ob die Beteiligten sie schon als finalen Knockout empfinden würden. Das Bild von Jonas Hector, der nach dem Abpfiff mehr als vier Minuten trauernd auf dem Boden saß, hatte symbolhafte Wirkung.

Zuspruch leistete der Mainzer Danny da Costa, der sich wie ein Seelsorger an der Seite des Kölner Kapitäns niederließ. Eine menschlich feine Geste war das zwar, doch eben genau jenes Motiv der Wehmut und Resignation, das die panischen Gefühle der Verantwortlichen noch höher trieb. Horst Heldt, der Manager, stand für Interviews nicht zur Verfügung. Es war klar, was das zu bedeuten hatte.

Über Gisdols Nachfolge werde "zeitnah informiert", hieß es in der Vereinsmitteilung. Näheres erfuhren die Anhänger zügig aus der Tagespresse. Demnach hatte Manager Heldt gegen halb zehn Uhr am Sonntagabend einen bekannten Feuerwehrmann in Krefeld angerufen, Friedhelm Funkel nahm das Telefonat zu später Stunde gern entgegen. "Es sieht gut aus, dass wir das hinbekommen. Ich weiß, dass die Aufgabe anspruchsvoll wird", sagte der 67-Jährige dem Express.

Zur Zurückhaltung sah er offenbar keinen Grund mehr, Gisdols Beurlaubung befreite ihn vom Anstands- und Verschwiegenheitsgebot. Allerdings war es seit Wochen kein Geheimnis in Köln, dass er als Notlösung bereitstünde. Zwar hatte sich Funkel bereits in den Ruhestand verabschiedet, nachdem ihn Fortuna Düsseldorf im Januar vorigen Jahres vor die Tür setzte, inzwischen ist ihm das Rentnerdasein aber langweilig geworden.

Die Pandemie ist schuld. Funkel hatte Weltreisen, Skitouren und Tennisturniere geplant, stattdessen musste er tatenlos zu Hause bleiben. Am Montagvormittag bestätigte der FC, dass der erfahrene Vorarbeiter zu dem Klub zurückkehren wird, dem er bereits 2003 zum Aufstieg aus der zweiten Liga verholfen hatte.

Der Mainzer Leandro Barreiro sorgte am Sonntagabend dafür, dass Funkel wieder eine spannende Beschäftigung findet. In der 91. Minute schloss er einen Mainzer Konter mit einem 18-Meter-Schuss ab, der keinen Millimeter präziser in der Ecke hätte landen können. Dieses Tor zum 3:2 war nicht unverdient, aber doch mindestens ein enormer Glücksfall, wie der Mainzer Trainer Bo Svensson korrekterweise hervorhob.

Der fleißige Mittelfeldspieler Barreiro hatte sowohl am Sonntagabend als auch in den vergangenen Wochen weitaus bessere Chancen vergeben, sein punktgenauer Siegtreffer veranschaulichte nun den mentalen Unterschied, der zwischen den rheinischen Widersachern herrschte. Die Kölner hatten für den allseits eingeforderten Heimsieg all ihre Leidenschaft aufgeboten und darüber zum Schluss den Kopf verloren, die Mainzer ließen sich vom Vertrauen tragen, das ihnen die Erfolgsserie während der Rückrunde verschafft hat.

Sie bewahrten Ruhe und zeigten in den entscheidenden Momenten Cleverness und Klasse. Die Kölner Euphorie nach Ellyes Skhiris Wendetreffer zum 2:1 in der 61. Minute machten die 05er kaum vier Minuten später durch Karim Onisiwos Ausgleich zunichte. Marius Wolf stand dabei sinnbildlich Pate. Im Übereifer seines unbedingten Wollens war der Rechtsaußen vorgeprescht und hatte dadurch die Abwehrseite entblößt.

Dass Svensson den Auftritt seiner Elf dezidiert kritisch bewertete, beruhte wohl eher auf strategischen Erwägungen. Mit 21 Punkten stehen die Mainzer auf dem fünften Platz der Rückrundentabelle. Da nun die Rettung in Reichweite ist, hält der schlaue Trainer umso größere Vorsicht für geboten. Mit einer Leistung wie dieser werde man "nicht mehr viele Punkte holen", warnte er.

Vor zwei Monaten hatten die Kölner noch acht Punkte Vorsprung auf den vermeintlich abgeschlagenen Vorletzten Mainz 05, jetzt sind sie selbst mit drei Punkten Rückstand Vorletzter. Diese Tatsachen sprechen eindeutig gegen Gisdol. Man habe "wieder eine gute Leistung" gebracht, wurde Heldt in der Presse-Erklärung wiedergegeben. Doch die Punkte blieben wieder aus.

Die stupide, aber unleugbare Macht des Faktischen kostet den Trainer den Job, obwohl der positive spielerische Trend der jüngsten Begegnungen von niemandem bestritten wird. Gisdol verwies auch auf den Zugewinn durch die genesenen Langzeitverletzten Sebastian Andersson und Florian Kainz, "sie haben uns gut getan", sagte der Trainer. Es war das letzte Statement in seiner knapp anderthalbjährigen Amtszeit. Vom dringend zurückgewünschten Mittelstürmer Andersson profitiert nun der Nachfolger Funkel.