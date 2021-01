Von Milan Pavlovic, Köln

Im Lexikon des 1. FC Köln taucht der FC Augsburg nicht nur wegen des Alphabets unter A auf, sondern auch, weil Angstgegner mit demselben Buchstaben beginnt. Von den bisherigen Erstligaduellen hat Köln gerade mal eines gewonnen, bald ist es zehn Jahre her, dass beim 3:0 ein Spieler namens Lukas Podolski zwei Treffer beisteuerte. Seitdem hat sich der rheinische Traditionsklub zwölfmal vergeblich gegen Augsburg versucht - so auch am Samstag, als es bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt eine bittere 0:1 (0:0)-Niederlage gab. "Wenn wir das 1:0 erzielen, bin ich sicher, dass wir gewinnen, es war heute einfach so ein Spiel", sagte FC-Trainer Markus Gisdol. "Wir hatten ja die nötigen Chancen dazu, deshalb will ich mit meiner Mannschaft nicht zu hart ins Gericht gehen."

Was bleibt, sind Fakten, die frösteln lassen, denn die Kölner Heimbilanz der vergangenen Monate wurde nahtlos fortgesetzt: Aus acht Heimpartien in dieser Spielzeit gab es gerade einmal zwei Punkte; der bisher letzte Sieg im Müngersdorfer Stadion wurde am 29. Februar 2020 gefeiert (3:0 gegen Schalke 04), kurz vor der Corona-Zwangspause. Danach liefen 13 Versuche ins Leere, Minusrekord für den FC.

Am Samstag sah es zunächst so aus, als wären beide Klubs darum gebeten wurden, das Wort "zäh" in Bilder umzusetzen. Köln begann ohne Stoßstürmer, und da der spielstarke Ondrej Duda oft als "falscher Neuner" in vorderster Position auftauchte, fehlte nicht bloß ein echter Knipser, sondern etwas weiter dahinter auch jemand, der das Spiel in gescheite Bahnen lenken und den Ball mal absichern konnte. Spätestens nach drei, vier Kontakten war er schon wieder weg. "Gerade in der ersten Halbzeit haben die Mannschaften sich gegenseitig neutralisiert", umschrieb Augsburgs Trainer Heiko Herrlich das Geschehen sehr höflich.

Sein Team presste effektiver und agierte etwas genauer, doch die beiden besten Szenen der ersten 60 Minuten endeten mit Abseitspfiffen. Ansonsten zeigten sich die Gäste gewohnt gallig und kompromisslos, was die Kölner Offensivkraft Marius Wolf veranlasste, sich über die Härte und Provokationen der bayerischen Schwaben zu beklagen. Sein Trainer wollte nichts davon hören. "Da gibt's nichts zu jammern", sagte Gisdol, "sondern da gilt es, klare Kante zu zeigen und dagegenzuhalten. Das ist Profi-Sport, da musst du für alles gewappnet sein. Das war nicht die Erklärung für das 0:1."

Wolf vergibt Kölns beste Chancen - und wird beim 0:1 düpiert

Eher schon war Wolf die Erklärung für das Ergebnis. Er hatte von den drei erwähnenswerten Kölner Gelegenheiten die beiden besten. Doch zunächst entschärfte Augsburgs Keeper Rafal Gikiewicz einen abgefälschten Linksschuss (54.). Und als Wolf nach einem ungenügend geklärten Freistoß unbedrängt aus zwölf Metern zum Abschluss kam, rutschte dem 25-Jährigen der Ball über den Spann, weshalb der Schuss knapp neben das Tor flog (69.). Besser wurden die Kölner Ideen und Abschlüsse danach nicht, der Spielfluss erlahmte nach der Hereinnahme der einstigen Kölner Tormaschine Anthony Modeste.

Vielleicht muss man an solchen Nachmittagen mit einem Punkt zufrieden sein. Stattdessen luden die Kölner die Gäste zu mehr ein. Daniel Caligiuri ließ auf dem rechten Flügel gefühlt zehn Gegner stehen (77.), steckte dann geschickt durch zu Florian Niederlechner, der flott und scharf nach innen passte, wo sich Iago im Rücken der Abwehr freigestohlen hatte und aus vier Metern das Tor des Tages erzielte. Sein düpierter Bewacher? Marius Wolf.

Augsburg hat nun den Vorsprung auf den Relegationsrang auf neun Punkte vergrößert. "Wir mussten defensiv vor allem bei Standards aufpassen und offensiv geduldig sein", bilanzierte Heiko Herrlich. "Das ist gelungen." Für die Kölner hingegen ist der zarte Aufschwung vom Dezember schon wieder passé - und das 0:1 ein verheerender Auftakt in einem Monat mit Partien gegen Hertha BSC, Schalke 04 und Arminia Bielefeld, drei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Und vielleicht noch schlimmer: Zwei dieser drei Partien finden im eigenen Stadion statt.