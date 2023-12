Trainer Steffen Baumgart hat deutlich wie noch nie den Wunsch nach Verstärkungen für den 1. FC Köln geäußert. "Wenn kein Geld da ist, muss welches besorgt werden. Es muss möglich sein, anders zu agieren als das, was wir momentan machen", sagte Baumgart am Dienstag: "Wir haben in den letzten drei Sommern genug wichtige Spieler abgeben müssen", sagte er mit Blick auf Ex-Leistungsträger wie Modeste, Hector, Skhiri oder Özcan. Es könne nicht das Ziel sein, "jedes Jahr Substanz zu verlieren und immer wieder gegen den Berg anzulaufen. Das funktioniert nicht."