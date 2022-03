Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern erhält frisches Geld durch den Einstieg eines weiteren Investors. Die US-Anleger um die Pacific Media Group (PMG) beteiligen sich mit einem Anteil von knapp zehn Prozent an der GmbH & Co. KGaA des viermaligen Meisters, der als derzeitiger Tabellenzweiter den Aufstieg in die zweite Liga anstrebt. Die Beteiligung entspricht drei Millionen Euro. Für PMG ist es das erste Engagement im deutschen Fußball. In anderen Teilen Europas ist die Gruppe allerdings bereits vertreten. Die Investoren sind unter anderem bei Barnsley FC (England), AS Nancy (Frankreich), KV Oostende (Belgien) und Esbjerg FB (Dänemark) finanziell engagiert. Bisher wird der FCK vor allem durch die Saar-Pfalz-Invest GmbH (SPI) von fünf regionalen saarländisch-pfälzischen Unternehmern finanziell getragen. Die SPI hat nach dem Insolvenzverfahren der FCK-Kapitalgesellschaft Ende 2020 für elf Millionen Euro 33 Prozent des Kapitals erworben.