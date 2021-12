Der Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss zukünftig ohne das prominenteste Gesicht seiner Führung auskommen. Der frühere Weltschiedsrichter Markus Merk, 59, ist "aus persönlichen Gründen" mit sofortiger Wirkung von seinen beiden Ehrenämtern zurückgetreten. Merk fungierte zuletzt als Vorsitzender des Beirats der "Management GmbH Profifußball" und als stellvertretender Aufsichtsratsboss des Vereins.

Nach zwei Jahren in den Ämtern sieht er die Ziele der wirtschaftlichen sowie sportlichen Sanierung und Stabilisierung als erreicht an. Tatsächlich haben sich die Pfälzer in der Amtszeit Merks aus ihrer existenzbedrohenden Lage befreit und zu großen Teilen entschuldet. Sportlich ist der Aufstieg in die 2. Liga eine Möglichkeit geworden. "Am eingeleiteten Prozess der sportlichen und wirtschaftlichen Stabilisierung des FCK" habe Merk "einen hohen Anteil", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Keßler: "Als verlässlicher Ansprechpartner und Repräsentant hat er wichtige Türen geöffnet und die Grundlagen für den Umschwung mitgestaltet."