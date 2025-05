Während in den vergangenen Jahren häufig Schwergewichte des deutschen Fußballs wie der HSV, Stuttgart, Hertha oder Köln um den letzten Bundesliga-Platz kämpften, treffen sich diesmal in der Relegation zwei kleine Klubs. Doch denen ist das Image ihrer Vereine egal. „Wir haben uns in dieser Schublade immer sehr wohlgefühlt“, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt. Auch sein Gegenüber Horst Steffen betonte: „Ich nehme es so, wie es ist, und freue mich darüber.“ Steffens Elversberger sehen sich gegen den FCH, der in dieser Saison immerhin europäisch in der Conference League spielte, als Außenseiter: „Wenn man sich die jüngste Bilanz anschaut, werde ich jetzt nicht mit einer Chance von 50:50 kommen“, sagte Steffen. Unabhängig davon erhielt der SVE-Trainer am Mittwoch höchste Komplimente von Schmidt: „Für mich ist Horst der Trainer des Jahres. Wenn ich sehe, was er mit Elversberg geleistet hat, wie er es geschafft hat, eine Mannschaft zusammenzustellen, die so einen erfolgreichen Fußball spielt: großer Respekt!“, sagte der Heidenheimer Coach.