Nach jeweils sieben Jahren beim 1. FC Heidenheim verlassen zwei verdiente Spieler nach dem knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg den Klub - jeweils ablösefrei. Sebastian Griesbeck wechselt in die erste Liga zu Union Berlin. Der 29-jährige Mittelfeldspieler ist der erste Sommerzugang der Köpenicker. Über die Länge seines Vertrages machte Union keine Angaben, das Arbeitspapier würde aber auch für die zweite Liga gelten. "Als Gegner bin ich schon auf Union getroffen und habe vor allem bei Spielen an der Alten Försterei erlebt, was diesen Verein ausmacht. Union hat sich enorm entwickelt und eine starke erste Saison in der Bundesliga absolviert", wurde Griesbeck zitiert. Er war seit 2013 in der Ostalb und bestritt für Heidenheim 184 Spiele in der zweiten Liga.

Zudem wechselt Oliver Beermann, 29, aus Heidenheim zurück zum Zweitligakonkurrenten VfL Osnabrück. Der kopfballstarke Innenverteidiger spielte bereits bis 2013 für die Lila-Weißen. Für Heidenheim war Beermann in der abgelaufenen Saison 21 Mal in der zweiten Bundesliga im Einsatz und auch beim Hinspiel der verlorenen Relegation gegen Bremen dabei.