Trainer Frank Schmidt und der stolze 1. FC Heidenheim haben im ersten Europapokalspiel der Vereinsgeschichte den Grundstein für den Einzug in die Conference League gelegt. Im Playoff-Hinspiel auf dem Göteborger Kunstrasen von BK Häcken bejubelte der kleine Bundesligist am Donnerstagabend bei Dauerregen ein 2:1 (1:1). Das Rückspiel findet in einer Woche statt.