Ein Festtag krönt den märchenhaften Aufstieg des 1. FC Heidenheim: Vor dem Conference-League-Heimspiel gegen den FC Chelsea (Donnerstag, 18.45 Uhr) erinnerte sich Vorstandschef Holger Sanwald an die Anfänge in der Landesliga, als die Menschen noch wegen Schafen und Ziegen am Heidenheimer Fußballgelände vorbeispaziert waren. „Es hat niemand für möglich gehalten, dass wir mal da sind, wo wir jetzt angekommen sind“, sagte Sandwald, seit 1995 in leitender Position für den Klub aktiv, zuletzt im ZDF: „An so etwas kann man sich, glaube ich, nie gewöhnen. Das ist etwas total Besonderes für uns.“