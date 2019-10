Extrem schmeichelhaft und doch ein bisschen unglücklich: Leverkusen übersteht zunächst ein Chancengewitter von Leipzig, geht in Führung - und schenkt diese am Ende noch her.

Mit Gegnern auf Champions-League-Niveau tun sich die Fußballer von Bayer Leverkusen schwer: 0:4 bei Borussia Dortmund, 1:2 gegen Lokomotive Moskau, 0:3 bei Juventus Turin und am Samstag allein in der ersten Halbzeit sechs allerbeste Konter-Chancen für den Gegner RB Leipzig. "Vielleicht nutzen diese Gegner mit ihrer Qualität unsere Schwächen besser aus", sagte am Samstagabend der Leverkusener Torwart Lukas Hradecky, aber da konnte er schon wieder lächeln, weil sich das zunächst abzeichnende Debakel gegen Leipzig am Ende nämlich doch nicht eintrat.

Leverkusen ging in der 66. Minute sogar unerwartet mit 1:0 in Führung, kassierte in der 78. allerdings noch den Ausgleich durch Christopher Nkunku zum 1:1-Endstand, woraufhin Hradecky erleichtert von einem "verdienten Unentschieden" sprach. Den Begriff "schmeichelhaft" benutzte er nicht und auch nicht die Redewendung, mit einem blauen Auge davongekommen zu sein.

Die beiden Trainer waren sich in ihrer Einschätzung allerdings durchaus einig. "In der ersten Halbzeit muss man dieses Spiel eigentlich schon verlieren", sagte der Leverkusener Trainer Peter Bosz. "Ich bin ein bissl traurig", sagte der Leipziger Trainer Julian Nagelsmann, "denn wir hätten in der ersten Halbzeit hoch in Führung gehen müssen - mindestens 2:0."

Leverkusens Trainer Peter Bosz ändert sein Konzept im Grunde zu spät

In den Rücken der gegnerischen Abwehr zu spielen, ist im modernen Fußball das Maß aller Dinge, und selten hat man dies in der Bundesliga einer Mannschaft so oft und so leicht gelingen sehen wie am Samstag, als Leipzig den Gegner in der ersten Halbzeit vorführte. Leverkusens Innenverteidiger Jonathan Tah und Sven Bender müssen sich 45 Minuten lang vorgekommen sein wie zwei verirrte Enten auf der Autobahn, auf der ihnen die Autos links und rechts nur so entgegensausen und an ihnen vorbeiflitzen. Klar waren die beiden nicht ursächlich schuld am katastrophal strukturierten Bayer-Fußball. Der Trainer Bosz erklärte: Seine Spieler hätten im Mittelfeld kaum freie Bälle erkämpfen können und seien oft zu spät in die Zweikämpfe gekommen, und diese Bälle habe Leipzig gut genutzt, um sehr schnell in den Rücken der Leverkusener Abwehr zu spielen.

Sechs Mal in der ersten Halbzeit liefen die Leverkusener solchen Leipziger Steilpässen hinterher und hatten Fall zu Fall Glück, dass Matheus Cunha am Torwart Hradecky scheiterte (8.), genau wie Timo acht Minuten später, dass Werner knapp am Tor vorbeischoss (26.), dass Cunha aus 25 Metern über Hradecky hinweg nur an die Latte lupfte (28.), dass Marcel Sabitzer einen Querpass von Werner knapp vorbeistocherte (33.) und dass Emil Forsberg einen schlechten finalen Pass spielte (41.). Zur Pause hätte es aus Leverkusener Sicht 0:6 stehen können. Es hätte 0:3 stehen müssen. Es stand aber 0:0.

Einwechselspieler Nkunku erzielt zunächst das 1:1 - und begeht dann ein übles Foul

Nach der Pause standen die Leverkusener deutlich näher zum eigenen Tor, um den Leipzigern keine Räume im Rücken mehr anzubieten, und sie spielten nur noch kurze, nahezu risikolosen Pässe. Bosz verwandelte seinen Hurra-Fußball in einen Obacht-Fußball, um das Ergebnis zu retten. "Wir haben das ganze Paket zehn Meter weiter nach hinten geschoben", erklärte Torwart Hradecky. In der 66. Minute passierte aber etwas Unerwartetes: Leverkusen ging in Führung. Karim Bellarabi schickte auf der rechten Seite Charles Aránguiz steil, dieser passte flach vors Tor und dort erzielte Kevin Volland per Grätsche zum 1:0. Um 16.55 Uhr am Samstagnachmittag war dieses an diesem Tag mausgraue Bayer Leverkusen nach nur einer einzigen Torchance in der Blitztabelle sogar für ein paar Minuten Spitzenreiter.

Doch ein Sieg in diesem Spiel wäre absurd gewesen. Und so erhielt der 1:1-Ausgleich in der 78. Minute das Prädikat: höchstverdient. Nkunku, der 21 Jahre alte und nahezu 15 Millionen Euro teure Zugang von Paris St. Germain, schoss sein zweites Bundesliga-Tor für Leipzig. Acht Minuten später traf er mit offen hingehaltener Sohle auch den zum Fernschuss ausholenden Leverkusener Aránguiz, der sich danach auf dem Rasen wälzte und heruntergetragen werden musste. Nkunku, der sich später reuig zeigte, erhielt nicht einmal eine Verwarnung. Der Fuß von Aránguiz war schlimm angeschwollen, eine Diagnose stand am Abend noch aus. "Ich hätte mich nicht beschwert, wenn es dafür Rot gegeben hätte", gestand Nagelsmann und nahm die ersparte Sperre für Nkunku neben dem einen Pünktchen als kleinen Trost mit heim.