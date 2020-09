Von Milan Pavlovic, Leverkusen

Es war das Duell der Geplünderten: Sowohl Leverkusen als auch Leipzig verloren im Hochsommer ihre prominentesten Spieler an den FC Chelsea, nun lautete die Frage schon am zweiten Spieltag: Steckt ohne Kai Havertz bzw. Timo Werner noch Leben in den beiden Klubs? Die Antwort war ein hoch intensives 1:1, das trotz der minimalen Saison-Vorbereitung der Klubs, die bis in den August international gefordert waren, phasenweise hochklassig war - auch wenn Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann mäkelte: Nach dem 1:1 und der Verletzung von Yussuf Poulsen sei man aus dem Tritt geraten, da habe er die Halbzeit herbeigesehnt. "Leverkusen war einen Mü stärker, aber insgesamt geht das Remis in Ordnung."

Sein Gegenüber Peter Bosz, der gemeinhin schwer zufriedenzustellen ist, schwelgte derweil für seine Verhältnisse, als er bilanzierte: "Mir hat es Spaß gemacht, dieses Spiel anzusehen, ein echtes Topspiel. Und es war schön, dass wieder Zuschauer im Stadion waren, die dieses Spiel erleben konnten."

In der Tat: Wer studieren wollte, was der Bundesliga ohne Zuschauer gefehlt hat, der war am Samstag unter anderem auch in Leverkusen am richtigen Ort. Ja, Leverkusen. Nach einer Eingewöhnungsphase, in der die Unterstützer des Werksteams ähnlich schüchtern auftraten wie die Bayer-Spieler, die zu diesem Zeitpunkt verdient 0:1 gegen die wachen und aggressiven Leipziger zurücklagen, wurde die schmale Kulisse von 6000 Zuschauern spätestens ab der 20. Minute richtig laut: Wenige Sekunden, nachdem Moussa Diaby eine Konterchance liegen gelassen hatte, brachte Kerem Demirbay einen verzinkten Fernschuss aus 22 Metern auf den Weg, der sich kurz vor der Linie wie ein Backstein senkte, an die Latte knallte, von dort deutlich vor der Torlinie aufprallte, aber durch den Effet den Weg zum 1:1 ins Tor fand. Ungewollt assistiert hatte zweimal Verteidiger Angeliño, zunächst durch einen Purzler, der Diaby in Stellung brachte, direkt darauf durch einen Befreiungsschlag, der bei Demirbay landete.

Leipzigs Coolness ist plötzlich wie weggeblasen

Von diesem Moment an herrschte eine Stimmung auf den zu zwanzig Prozent gefüllten Tribünen, die eine Mischung aus Begeisterung und Beseeltheit über die Rückkehr ins Stadion und Lust am Spektakel war. Beide Teams waren ganz offenbar beeindruckt vom Drumherum. Leverkusen ging energischer zu Werke und riskierte viel. Die Leipziger hatten zwar am vergangenen Sonntag schon vor Fans gespielt (daheim 3:1 gegen Mainz), aber diesmal spielten sie ohne Unterstützung, dafür aber gegen gegnerische Anhänger. Die Coolness der ersten Viertelstunde war wie weggeblasen.

Dabei hatte die Partie für die Gäste vielversprechend begonnen, auf Kosten von Bayers Bender-Zwillingen: Zunächst narrte Emil Forsberg den hüftsteif wirkenden Lars, doch den präzisen Rückpass setzte der ehemalige Leverkusener Kampl unbedrängt neben das Tor (7.). Sechs Minuten später verschätzte sich Sven im Zweikampf, und Forsberg düpierte Lars ein zweites Mal. Mit einer ebenso einfachen wie gekonnten Körpertäuschung verschaffte sich der Schwede eine gute Schussposition, die er mit einem satten Abschluss unter die Latte krönte. Bald danach "haben wir aber den Zugriff verloren", wie Forsberg analysierte: "Wir standen zu tief und hatten zu wenig Ballbesitz."

Schicks schicker Linksschuss zählt nicht

Das hatte Nagelsmann natürlich auch gesehen. Er reagierte in der Halbzeit, indem er hinten verdichtete. Vorne verstärkte er den Sturm durch den Ex-Salzburger Hwang Hee-Chan, der für Kampl kam, um Sturmspitze Alexander Sörloth zu unterstützen, der schon in der ersten Halbzeit für den verletzten Poulsen gekommen war. Der norwegische Zugang hatte allerdings nicht ansatzweise ein ähnlich schillerndes Debüt wie sein Landsmann Erling Haaland im Januar für Dortmund. Mit dem war der 24-Jährige Sörloth zuletzt immer wieder verglichen worden. Gute Chancen boten sich stattdessen Leverkusen, zunächst durch Diaby, der Gulasci forderte (56.), dann durch Teenager Florian Wirtz, der zwar Gulasci bezwang, den Ball aber an den Pfosten setzte (59.).

Erst ein weiterer Wechsel von Nagelsmann änderte das Bild: Christopher Nkunku holte prompt einen Freistoß heraus, den er dann geschickt über die Mauer setzte (74.). Leverkusens Keeper Hradecky parierte mit Mühe mit einer Hand, direkt vor die Füße von Hwang, der den Ball im Fallen aber nicht kontrollieren konnte. Kurz danach schickte Patrik Schick (77.) sich an, ein Tor zu erzielen, bei dem das Wort "Ausgerechnet" zwangsläufig gefallen wäre - doch der ehemalige Leipziger hatte vor seinem schönen Bogenball mit links hauchdünn im Abseits gestanden. So blieb es beim 1:1, und das war korrekt so, denn einen Verlierer hatte diese Partie nicht verdient.