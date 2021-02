Der VfL Wolfsburg hat mit viel Glück das Pokal-Viertelfinale erreicht. Die Niedersachsen besiegten das Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 trotz schwacher Leistung und etlicher Gäste-Chancen mit 1:0 (1:0). Bester Spieler der "Wölfe" war Torwart Koen Casteels, der zwei Großchancen der Schalker entschärfte. "Ein paar Prozente, die wir in den letzten Spielen mehr hatten, haben wir heute nicht wirklich gehabt", sagte der Belgier hinterher.

Während die krisengeplagten Schalker im Angriff selbst Chancen aus drei Metern Torentfernung nicht nutzten, hatten sie hinten im entscheidenden Moment Pech. Der Elfmeter, der in der 40. Minute zum Siegtor durch Wout Weghorst führte, wurde erst nach dem Eingriff des Videoassistenten verhängt. Schiedsrichter Felix Zwayer hatte das Foul des ehemaligen Wolfsburgers William an Xaver Schlager zunächst nicht als strafstoßwürdig erachtet - und hatte damit eigentlich recht. Den Strafstoß von Weghorst hielt Torwart Ralf Fährmann zunächst - der Torjäger aus den Niederlanden traf erst per Nachschuss.

Die Schalker Pechsträhne hatte an diesem Tag schon lange vor dem Anpfiff begonnen. Dass der am Montag vom FC Arsenal verpflichtete Shkodran Mustafi in der Volkswagen-Arena fehlen würde, war angesichts der Quarantäne-Auflagen nach seinem Wechsel aus London klar. Doch dann fielen auch noch der prominente Wintertransfer Huntelaar wegen Wadenproblemen sowie Serdar und Raman mit Erkältungen aus. 20 Spieler durfte Trainer Christian Gross für dieses Pokalspiel nominieren dürfen - 17 bekam er bloß zusammen.

Trotzdem waren die Gäste beim Ligadritten das bessere Team. Doch kein Ball wollte über die Linie. Kurz nach dem 1:0 brachte Wolfsburgs Torwart Casteels das Kunststück fertig, einen Flachschuss von Matthew Hoppe aus nicht einmal vier Metern bravourös über die Latte zu lenken (45.). In der 74. Minute scheiterte erneut ein Schalker aus kurzer Distanz an Casteels - diesmal war es Mark Uth.