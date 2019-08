0:0 in Leverkusen

Deutlicher Vorsprung an Ecken für Leverkusen. Für einen Sieg hat es trotzdem nicht gereicht.

Artikel per E-Mail versenden

48 Minuten hat die erste Halbzeit gedauert, 52 Minuten die zweite. 100 Minuten (abzüglich zweier ausgiebiger Trinkpausen) hatten die dominanten Fußballer von Bayer Leverkusen also Zeit, um mit 75 Prozent Ballbesitz und 580 erfolgreichen Pässen gegen die passive TSG Hoffenheim (150 erfolgreiche Pässe) wenigstens ein einziges Tor zu schießen. Doch genau das gelang ihnen nicht. "So ein Spiel", sagte hinterher der Leverkusener Lars Bender, "musst du wenigstens irgendwie mit einem Standard gewinnen." Doch nicht einmal 19:0 Ecken halfen den Leverkusenern dabei. "Ich finde trotzdem, dass es unsere bestes Spiel bisher war", sagte Bender und ließ sich bei dieser Einstufung auch nicht von den vorangegangenen Siegen gegen Paderborn (3:2) und in Düsseldorf (3:1) umstimmen. Bender filterte sogar noch mehr Positives aus dem Nullzunull gegen Hoffenheim. "Die Null steht", sagte er und grinste breit.

Normalerweise ziehen die schnellen Leverkusener ihre Stärke aus Balleroberungen im Mittelfeld, wenn sie dem Gegner die Kugel stibitzt haben, spielen sie schnell und direkt vors gegnerische Tor und probieren den Abschluss. Die Hoffenheimer aber wollten den Leverkusenern keine Balleroberungen zugestehen, und ihr Rezept dazu war, den Ball möglichst selbst gar nicht zu haben. Auf 25 Prozent Ballbesitz kamen sie zwar trotzdem, aber die verteilten sich zumeist auf eigene Konter. "Unser Plan war, die Stärke der Leverkusener zu entschärfen: ihr Umschaltspiel", sagte Sebastian Rudy. Das hat ganz gut geklappt. Natürlich hätten die Leverkusener trotzdem mindestens ein Tor schießen müssen, sie schossen insgesamt 20 Mal Richtung Gehäuse. Als Lucas Alario den Ball kurz vor Schluss im Anschluss an die 18. Leverkusener Ecke per Kopf tatsächlich ins Tor setzte, hatte der Schiedsrichter Felix Zwayer das Spiel kurz zuvor wegen Tumulten im Strafraum unterbrochen. Der Eckball wurde wiederholt - ohne Erfolg. Eigentlich hatte Leverkusen also tatsächlich sogar 20 Ecken.

Hoffenheims niederländischer Trainer Alfred Schreuder und Leverkusens niederländischer Trainer Peter Bosz sind miteinander befreundet, und Bosz hat hinterher gesagt, dass er sich gefreut hat über das Wiedersehen, dass er aber trotzdem lieber gewonnen hätte. Schreuder hat seinerseits sehr gut gewusst, wie man die Leverkusener ärgert. Er sagte: "Wir haben die Räume eng gemacht, haben auf Konter gespielt und sind ansonsten im Spielaufbau wenig Risiko eingegangen, das war ein sehr einfacher Plan, aber die Spieler haben ihn super umgesetzt." Bosz lobte seine Mannschaft dafür, "trotz der Hitze bis zum Ende Druck gemacht" zu haben, und auch er fand genauso wie Lars Bender, dass es das beste von bislang drei Spielen in dieser Saison war. "19 Ecken sind natürlich sehr viel, das muss man besser nutzen", sagte er, lobte seine Mannschaft aber auch dafür, trotz des einen oder anderen gefährlichen Hoffenheimer Konters erstmals in dieser Saison ohne Gegentor geblieben zu sein.