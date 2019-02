2. Februar 2019, 22:16 Uhr 1:3-Niederlage gegen Leverkusen Bayerns Schock nach der Pause

Bitterer Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft: Trotz einer starken ersten Halbzeit unterliegen die Spieler des FC Bayern beim Werksklub in Leverkusen 1:3. Dabei mitentscheidend: die neue kalibrierte Abseitslinie.

Von Milan Pavlovic , Leverkusen

Es war einer dieser Tage, an denen man glaubt, ununterbrochen in einer Ganzköperpfütze zu stehen, weil der Drisselregen quer in der Luft zu stehen scheint. Saukalt war es obendrein - und spätestens nach dem Schlusspfiff ist es dem FC Bayern noch kälter geworden. Durch das 1:3 (1:0) verloren die Münchner nicht nur drei Punkte gegen Bayer Leverkusen, sondern sie ließen die Chance aus, Boden auf Borussia Dortmund gutzumachen. Schlimmer noch: Der neue Rückstand auf den Tabellenführer beträgt sieben Punkte. "Das ist bitter", sagte Thomas Müller, "denn dieses Spiel mussten wir nicht verlieren. Aber durchs Reden kriegen wir eh keine Punkte. Deshalb ist es egal, was ich hier sage." Trainer Niko Kovac wurde analytischer: "Wir haben uns in der zweiten Halbzeit auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen, der Leverkusen entgegenkam."

Leverkusen ging forsch ins Spiel. Schon in der ersten Minute war das Team von Trainer Peter Bosz gefährlich. Nach einem ungenügenden Klärungsversuch von Mats Hummels tauchte Kevin Volland in vielversprechender Position am Strafraumrand auf; sein Schuss ging an Hummels' ausgestreckten Arm, doch Schiedsrichter Tobias Stieler erkannte kein Vergehen und entschied auf Eckball - ein Verdikt, das auch anders herum hätte ausgesprochen werden können.

Die Leverkusener stürzten weiterhin bei jeder Gelegenheit wie eine Gruppe junger Hunnen auf ihre Gegner zu. Ihnen gelangen auch einige Ballgewinne, aber nie in jener Zone, in der es den Bayern hätte weh tun können. Eher schadeten diese sich selbst. Einmal landete ein schwacher Kopfball von Alaba zentral auf dem Fuß von Julian Brandt, doch dessen Volleyschuss landete weit neben dem Tor (12.).

Lewandowski trifft - steht aber minimal im Abseits

Nach einer Viertelstunde hatten die Gäste rausgefunden, wie sie den Elan des Werksklubs stoppen konnten. Sie ließen den Gegner laufen - und starteten ihrerseits überfallartige Konter, am liebsten über den pfeilschnellen Kingsley Coman, der von James Rodríguez vorbildlich unterstützt wurde. So kamen auch die erste gefährlichen Szenen zustande. Der omnipräsente Leon Goretzka stoppte einen unentschlossenen Vortrag von Brandt, leitete damit einen Münchner Konter ein, bei dem Coman zunächst an Hradecky scheiterte, doch nur wenige Sekunden später fand eine softe Flanke von Thomas Müller frei am Fünfmeterraum den geschickt in die Gasse geeilten Goretzka, der per Kopfballaufsetzer zur Gästeführung abschloss.

Es waren harte Minuten für die so optimistisch ins Spiel gestarteten Bayer-Kicker. Kurz vor der Pause musste ihr Lenker Kai Havertz nach unscheinbarem Zweikampf mit Thomas Müller verletzt das Feld verlassen. Leverkusen konnte von Glück sagen, dass es nur mit einem 0:1 in die Kabine ging, nach einem weiteren bestechenden Angriff - diesmal über die Mitte durch Goretzka und Coman - stand Robert Lewandowski (45.+2) höchstens einen Brustmuskel (oder eine Kniescheibe) weit im Abseits, die kalibrierte Linie raubte den Gäste die Illusion, sich mit dem gerechten Lohn für eine überragende Halbzeit aufwärmen zu können. "Wahrscheinlich ist ein Zentimetermaß rausgeholt worden", spöttele Niko Kovac

Dass die Gäste kurzfristig auch auf Manuel Neuer (Handverletzung) und Thiago (muskuläre Probleme) ersetzten mussten, war bis dahin überhaupt nicht aufgefallen.

Beim Ausgleich sieht Ersatztorwart Ulreich nicht gut aus

Gerade als man sich in der 52. Minute vergewisserte, ob Bayer 04 wirklich noch keinen gezielten Torschuss abgegeben hatte - nein, hatte das Team noch nicht -, folgte quasi aus dem Nichts das 1:1. Ein Freistoß des seit gefühlt 1000 Minuten harmlosen Leon Bailey aus gut 25 Metern segelte an den ausgetreckten Händen von Ersatztorwart Sven Ulreich vorbei ins Netz (53.). Hätte Manuel Neuer den Ball gehalten? "Es ist die alte Leier", sagte Ulreich genervt, "der Ball geht in die Torwartecke - doch auch wenn ich einen halben Schritt weiter rechts stehe, wird es schwierig für mich, weil Bailey ihn sehr gut trifft. Aber klar, wenn er reingeht, ist es immer ein bisschen blöd für den Torhüter."

Es folgte eine wilde Phase, in der die Leverkusener Harakiri-Fußball spielten und die Bayern mit ihren vorzüglichen Konter-Ansätzen aber liederlich umgingen. Leverkusen bekam zwar den Einmann-Olympioniken Coman weiterhin nicht in den Griff, setzte dafür aber den perfekten Konter: Der defensiv oft überforderte Weiser spielte Bellarabi mit einem No-Look-Pass am rechten Strafraumeck an, dessen Querpass den mitgelaufenen Volland fand, der mit einer Schussgrätsche das 2:1 erzielte (63.). Kovac rügte später das Abwehrverhalten in dieser Szene, ohne Kimmich, Alaba oder Hummels namentlich zu erwähnen, die jeweils zu offensiv agiert hatten. "Das werde ich am Sonntag klar ansprechen, wir müssen kompakter spielen."

Als Schlüsselmoment machte Kovac, der als Trainer nunmehr alle vier Spiele in Leverkusen verloren hat, die Leverkusener Umstellung nach Havertz' Auswechslung aus. "Mir wäre es lieber gewesen, Baumgartlinger wäre nicht gekommen", sagte der Gästetrainer, denn das Münchner Übergewicht im Mittelfeld war verloren gegangen.

Auch der zweite Videobeweis läuft gegen den FC Bayern. Zurecht

Nach der völlig unerwarteten Wende in diesem Spiel mussten sich die bis dahin coolen Münchner erst einmal sammeln. Das dauerte zehn Minuten. Dann wurde noch einmal das Tempo erhöht. Einen James-Kopfball nach Lewandowski-Flanke (74.) klärte Weiser kurz vor der Linie; ein Lewandowski-Kopfball strich am Tor vorbei (76.). Leverkusen wirkte wie ein Boxer, der nicht mehr richtig aus der Ecke kommt. Aber die Münchner konnten keine Treffer mehr landen.

Und auf der anderen Seite folgte der zweite Auftritt der kalibrierten Linie (87.), der wieder gegen die Münchner verlief: Bellarabi hatte Brandt auf die Reise geschickt und dieser rechtzeitig auf Alario abgespielt, der zum 3:1 einschob. Eine Abseitsentscheidung des Assistenten wurde zu Recht überstimmt. Und auf der Anzeigetafel blitzte ein Ergebnis auf, das zur Halbzeit jenseits der Vorstellungskraft war.