28. Juli 2018, 16:12 Uhr 3. Liga Vor mehr als 40 000 Zuschauern: Später Löwen-Schock am Betzenberg

Der TSV 1860 zeigt beim 0:1 in Kaiserslautern eine ordentliche Vorstellung - vor einer Kulisse von über 40.000 Zuschauern fehlt bei einigen Chancen aber das Glück.

In der 3. Liga jubelt der FCK über den ersten Sieg.

Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern hat in der 3. Fußball-Liga einen Sieg zum Saisonauftakt gefeiert. Im Duell der ehemaligen Bundesliga-Meister gewannen die Pfälzer am Samstag gegen Aufsteiger 1860 München mit 1:0 (0:0), Verteidiger Janek Sternberg erlöste die überlegenen Gastgeber in der 86. Minute.

Trotz drückender Mittagshitze sorgten 41.324 Zuschauer auf den Betzenberg für eine beeindruckende Kulisse beim ersten Drittligaspiel der Vereinsgeschichte, und sie sahen eine intensive Partie. "Ich bin erleichtert, dass es so geklappt hat. Jeder wusste, was für ein Druck auf uns lastete. Die Erwartungen sind groß", sagte Torschütze Sternberg in der ARD.

Schon in der neunten Minute traf Löwen-Neuzugang Adriano Grimaldi nur den Pfosten. Nach einer halben Stunde hatte Lukas Spalvis die Führung für die Gastgeber auf dem Fuß, in der 56. Minute köpfte er freistehend an die Latte. Nachdem in der Schlussphase erst Florian Pick (82.) und Andre Hainault (84.) erneut große Chancen vergeben hatten, traf Sternberg zum verdienten Sieg.