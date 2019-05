4. Mai 2019, 22:24 Uhr 3:3 in Mainz Geht da noch mehr?

RB Leipzig ist als Tabellendritter die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga. Das Unentschieden in Mainz zeigt allerdings, wo sich die Mannschaft verbessern muss - für kurzfristige und langfristige Ziele.

Von Tobias Schächter, Mainz

Wie schön doch Fußball sein kann: Freitagabend, Flutlichtatmosphäre und zwei Teams, die lieber vorne ein Tor mehr schießen wollen, als hinten dicht zu machen. Mainz 05 gegen RB Leipzig mutierte "fast schon zu einem spektakulären Spiel", wie RB-Trainer Ralf Rangnick nach dem 3:3 fand: "Man hat heute gesehen, was für Spiele möglich sind, wenn Mannschaften nicht mehr ganz brutal auf die Tabelle schauen müssen." Rangnick nannte es zwar "ärgerlich", dass seine Elf zwei Mal einen zwei Tore Vorsprung nicht ins Ziel retten konnte, erklärte aber entspannt: "Ausnahmsweise können wir damit leben."

An die theoretische Chance, bei einem Sieg vielleicht doch einmal ins Meisterschaftsrennen eingreifen zu können, hat in Leipzig ohnehin niemand geglaubt. Mit dem dritten Platz ist die Champions-League-Teilnahme ja längst gesichert, zudem könnte der junge Klub, der am Freitagabend erst sein 100. Erstligaspiel betritt, im Pokalfinale gegen den FC Bayern seinen ersten nationalen Titel gewinnen. Viel höher kann der künftige Sportchef und aktuelle Übergangstrainer Ralf Rangnick die Messlatte für seinen Nachfolger Julian Nagelsmann kaum legen. Erst letzte Woche hat genau dies der bis Saisonende noch in Hoffenheim tätige Nagelsmann Rangnick in einem Telefonat auch scherzhaft gesagt. Geht künftig noch mehr in Leipzig, wenn die erfolgsbesessenen Rangnick und Nagelsmann zusammen an Kader und Taktik tüfteln? Oder entsteht zu viel Reibung in der Konstellation der Alphatiere?

Nagelsmann sagt, er habe keine Angst vor großen Herausforderungen und in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Rangnick: "Reibung muss ja nicht schlecht sein, so entsteht Energie." Diese hatten am Freitag die Mainzer, die längst nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Die Führungen der Gäste nach Toren von Lukas Klostermann (20., 33.) und Timo Werner (49.) glichen sie durch Treffer von Karim Onisiwo (43.), Moussa Niakhate (67.) und Jean-Philippe Mateta (83.) verdient aus. Leipzigs Spielmacher Emil Forsberg analysierte konziliant: "Das war ein geiles Spiel für die Zuschauer."

"Wir müssen schauen, dass wir wieder mehr Wert auf die Defensive legen."

Aber der launige Abend in Mainz erzählte für die Leipziger doch noch mehr als nur die Geschichte eines schönen Fußballspiels. Die Laune des Ligaspielplans hält für RB nächste Woche nämlich die Partie gegen den FC Bayern bereit - gegen die die Sachsen bald im Pokalfinale ihre erste große Trophäe gewinnen wollen. Salopp formuliert: Leipzig kann den Bayern noch die Saison komplett versauen und ihnen Meistertitel und Pokal stehlen. Emil Forsberg sagt: "Jeder will die größte Mannschaft Deutschlands schlagen", und fordert: "Wir müssen wieder heiß sein."

Drei Gegentore wie in Mainz bekommt RB selten, 14 Torschüsse kassierten die Sachsen am Freitag, so viele wie zuletzt schon gegen Freiburg. Dabei, so Trainer Rangnick, lasse sein Team im Saisonverlauf eigentlich die wenigsten Torschüsse aller Mannschaften in der Liga zu. Den jüngsten Trend gelte es zu stoppen, Rangnick fordert nach dem Unterhaltungsprogramm nun mehr Ernsthaftigkeit: "Wir müssen schauen, dass wir wieder mehr Wert auf die Defensive legen." Das kleine Spektakel in Rheinhessen war also auch ein Weckruf für RB im Saisonfinale, Mittelfeldspieler Konrad Laimer meinte: "Vielleicht war das heute ja doch ein wichtiger Moment." Und Kapitän Willi Orban folgerte: "Das Spiel heute hat die Sinne geschärft für die letzten Spiele."

Ungeachtet aller möglichen taktischen Pokerspiele kündigte Rangnick an, in der Ligapartie gegen die Bayern die "bestmöglichste Mannschaft" aufzustellen. Gesperrt fehlen wird nächste Woche Mittelfeldstratege Kevin Kampl, der in Mainz seine fünfte Gelbe Karte sah. Der Trainer findet das nicht so schlimm, es sei wichtiger, dass der Slowene im Pokalfinale spielen werde, so Rangnick. Einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen beim Ligaspiel und dem Pokalendspiel sehe er nicht, meinte Rangnick noch. Das sehen in Leipzig nicht alle so, Orban meinte: "Das ist unser letztes Heimspiel, da nehmen wir uns noch mal viel vor. Wir können den Bayern zeigen, wie stark wir sind."