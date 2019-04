27. April 2019, 22:08 Uhr 0:0 in Frankfurt In Gedanken abgeschweift

Vor dem Europa-League-Halbfinale gegen den FC Chelsea müht sich Frankfurt zu einem Nullnull gegen Hertha BSC. Im Schlussspurt um die lukrativen Plätze droht der Eintracht in der Bundesliga die Puste auszugehen.

Von Tobias Schächter, Frankfurt

Zweimal war der Frankfurter Martin Hinteregger in diesem Spiel gegen Hertha BSC in seinen Gedanken etwas abgeschweift, zweimal sorgte er sich um die Situation auf dem Rasen in der heimischen Arena. "Während des Spiels habe ich zu mir gesagt: 'Herrjeh, jetzt spiel doch mal wieder ordentlich.'" Doch nicht nur sein eigenes Tun bereitete dem Österreicher Probleme: "Nach 30 Minuten habe ich gedacht: Hey, was ist denn los?" Besser wurde es bis zum Abpfiff nicht, Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic fasste die Leistung beider Teams treffend zusammen: "Spielerisch war das ein Bundesligaspiel auf unterem Niveau." Es endete 0:0.

In der Nachspielzeit rettete Torwart Kevin Trapp in einer Eins-gegen-eins-Situation gegen Per Skjelbred mit einer starken Parade den Hessen den Punkt. Die Eintracht spielte so schwach wie seit dem Pokal-Aus bei Regionalligist Ulm am Anfang der Saison nicht mehr. "Es war irgendwie lethargisch und träge bis zum Ende", stellte Kevin Trapp enttäuscht fest. Der Trend in der Liga zeigt bei der Eintracht derzeit nach unten: 1:3 zuhause gegen Augsburg, 1:1 in Wolfsburg und nun ein karges Nullnull gegen die Hertha, die nach fünf Niederlagen sich nun zum zweiten Mal hintereinander immerhin zu einem torlosen Remis gekämpft hat.

Die Fans der Eintracht in der ausverkauften Arena feierten ihre Mannschaft trotzdem. Den Kredit hat sie sich durch eine bislang überragende Saison verdient. Erstmals nach 29 Jahren steht die Eintracht in einem Europapokal-Halbfinale, am Donnerstag findet das Hinspiel in Frankfurt gegen den FC Chelsea statt. Und in der Liga steht die Elf "trotz allem" (Trainer Adi Hütter) noch immer auf Champions-League-Rang vier. Die Eintracht hat bislang mehr erreicht, als ihr irgendjemand vor der Runde zugetraut hatte. Doch jetzt, da es in die entscheidende Saisonphase geht, scheint sie den Kraftakten in Liga und Europa Tribut zollen zu müssen. "Zwei Heimspiele und nur ein Punkt - das ist zu wenig. Wir haben Big Points verschenkt", stellte Hütter enttäuscht fest. Eine Diskussion, ob die Energiespeicher im Saisonendspurt langsam aufgebraucht sind, wollen sie in Frankfurt nicht führen.

Der Klub bangt wieder um die Champions-League-Teilnahme

Fredi Bobic verwies darauf, dass genügend Zeit seit dem letzten Spiel in Wolfsburg am vergangenen Montag verstrichen sei. Doch Sebastian Rode lief gegen Berlin deutlich weniger spritzig seine Kilometer herunter, die Außenstürmer Filip Kostic und Danny Da Costa überliefen diesmal nie ihre Gegenspieler und die beiden Stürmer Ante Rebic und Luka Jovic gelang: nichts. Vor allem Jovic wirkte irgendwie verzagt, seit ein paar Spielen agiert der von den ganz großen Vereinen aus Spanien umworbene Serbe nicht mehr so explosiv. "Er hat schon leichter Fußball gespielt", findet auch Trainer, es könne schon sein, so Hütter, dass ein junger Spieler wie Jovic langsam beginne nachzudenken, nachdem er ein Dreivierteljahr überragend gespielt habe. Der 21-Jährige spielt seine erste Erstligasaison als Stammspieler, ein Tief ist da schon normal.

Seit Wochen schon müssen die Frankfurter zudem auf den ballsicheren Sebastien Haller (Bauchmuskelzerrung) im Sturmzentrum verzichten, dessen Wichtigkeit mit jeder Partie, die er fehlt, mehr auffällt. Auch gegen Chelsea fehlt Haller - ebenso wie der gelbgesperrte Rebic. Und dass der für viele Profis bevorstehende Karrierehöhepunkt mit den Spielen gegen Chelsea auch in der Liga immer irgendwie mitschwingt, gibt auch Vorstand Bobic zu. "Das ist ganz schwierig, die Jungs haben nicht so viel Routine darin, das spielt schon mit. Aber das darf keine Entschuldigung für so viele Fehlpässe sein."

Und auch Trainer Hütter findet, man könne von der Champions-League träumen, aber er mahnt auch: "Dazu müssen wir uns gewaltig steigern im Spiel gegen den Ball." Hütter versucht seinen Spielern den Druck zu nehmen, der durch den unerwarteten Erfolg nun da ist. "Wir haben nichts zu verlieren", meint Adi Hütter. Aber trifft das zu? Es stimmt: Niemand hat der Eintracht zugetraut, in der Liga Ende April auf Champions-League-Rang vier und im Halbfinale der Europa-League zu stehen. Aber wer will nicht behalten, was er hat?

Martin Hinteregger resümierte nach der Nullnummer gegen Hertha enttäuscht: "Wenn du Champions-League spielen willst, dann musst du solche Spiele gewinnen." Und Kevin Trapp meinte: "Es wäre übelst schade, wenn wir am Ende nicht dort stehen, wo wir jetzt stehen." Der Torwart fordert nun noch drei Wochen absolute Konzentration, damit "wir am Ende nicht alles weggeben, was wir uns in den acht Monaten zuvor aufgebaut haben". Trapp findet: "Wir können am Ende sagen, wir haben eine sensationelle Saison gespielt, oder eine gute - diese Wahl haben wir noch."