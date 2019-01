26. Januar 2019, 22:04 Uhr 2:2 in Bremen Zu bunt für Grau

Werder Bremen ist stark, das zeigt das furiose Spiel gegen die Frankfurter Eintracht. Doch das Ergebnis zeigt auch: Werder Bremen ist wohl noch nicht stark genug für eine Spitzenmannschaft.

Von Thomas Hahn , Bremen

Für den Frankfurter Verteidiger Marco Russ musste sich diese Schlussphase bei Werder Bremen anfühlen wie ein tosendes Unwetter, dem er schutzlos ausgesetzt war. Die Not war groß im Spitzenspiel am Samstagabend für die Abwehr der Eintracht. Diese Lawine in Grün, die immer wieder auf ihren Strafraum zurollte, wollte nicht nachlassen. Das 2:2 reichte den Bremern nicht, sie rannten und kämpften um das dritte Tor. Russ rannte und kämpfte, um das dritte Tor zu verhindern. Minute um Minute tropfte von der Uhr. Durchhalten, kämpfen. Dann sah Russ, wie der Bremer 1:0-Schütze Maximilian Eggestein zu einem Spannstoß ausholte. Russ sprang. Er warf sich in die Schussbahn. Der Ball prallte von seinem Körper ab. Russ rappelte sich auf. Er ballte die Faust. Es blieb beim Unentschieden in diesem packenden Spiel zweier guter Gegner, das die Bremer beherrscht hatten.

Werder Bremen wirkt seit geraumer Zeit wie auf einer großen Suche nach einem neuen Selbstverständnis. Die Zeiten, in denen der Klub ein Meisterschaftsanwärter war, sind lange vorbei. Aber in die Abstiegszone verirrt er sich auch nicht mehr. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt führt teilweise sehr schöne Fußballspiele auf, feiert ansehnliche Siege. Und doch fehlt der große Schwung, der das Team in die höheren Regionen des Tableaus hebt. Werder ist zu bunt für eine graue Maus. Aber wer ist Werder? Eine Konstante im Mittelfeld des Tableaus? Ein Anwärter für den internationalen Wettbewerb?

So richtig weiß man das auch nach der Partie gegen Eintracht Frankfurt nicht, klar ist nur, dass Werder mit Einsatz, guter Taktik und feinem Fuß an seiner Wiedergeburt als Spitzenmannschaft arbeitet. Die Bremer strahlten von Anfang an die Ruhe aus, die eine selbstbewusste Heimmannschaft braucht, um ihre Kraft wirken zu lassen. Mit gepflegtem Vorwärtsgang erspielten sie sich ihre ersten Möglichkeiten. Es gab Turbulenzen und unübersichtliche Situationen im Frankfurter Strafraum, die Eintracht-Torwart Kevin Trapp beschäftigten. Und in der 27. Minute war Trapp machtlos, als Martin Harnik Maximilian Eggestein im Strafraum anspielte und dieser nach kurzem Dribbling gegen drei Frankfurter den Ball in der rechten unteren Ecke des Tores ablegte. Wenig später setzte Eggestein noch einen scheppernden Pfostenschuss ab und unterstrich damit, wie zwingend die Aktionen der Heimmannschaft waren.

Allerdings stand es da schon 1:1, was dem Spielverlauf durchaus entsprach. Der Pokalsieger Eintracht Frankfurt ist bei seiner Wiederbelebung schon etwas weiter als Werder, und die Klasse des Ensembles von Trainer Adi Hütter wurde auch in Bremen deutlich. Luka Jovic prüfte Werder-Torwart Jiri Pavlenka mit einem artistischen Seitfallzieher (9.). Sébastian Haller setzte einen Kopfball knapp am Tor vorbei (18.). Und Ante Rebic traf mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze (36.). Das vielgerühmte Frankfurter Offensiv-Dreieck hatte damit seine gute Form unter Beweis gestellt - auch wenn Rebic in der Entwicklung des Ausgleichstreffers den Ball mit dem Oberarm aus der Luft gestoppt hatte; Schiedsrichter Markus Schmidt übersah das Handspiel, Kohfeldt war empört.

Die Partie war das, was man im Volksmund Werbung für den Fußball nennt. Hin und her wogte das Spiel. Niemand versteckte sich. Wie die Achse Rebic/Jovic/Haller zu zähmen sei, war eine Sorge von Werder-Coach Florian Kohfeldt, und sie wurde sicher nicht kleiner, als er den erfahrenen Sebastian Langkamp wegen einer Platzwunde früh in der ersten Halbzeit gegen den jungen Milos Veljkovic auswechseln musste. Aber Veljkovic spielte gut. Werders Defensive stand in den meisten Augenblicken des Spiels und ließ sich nicht von den guten Aktionen des Trios irritieren. Den Ball nach gewonnenen Zweikämpfen schnell nach vorne zu befördern, war ihnen wichtiger, als mit den wenigen unvermeidlichen Chancen der anderen zu hadern. Und dieses schnelle Umschalten war dann auch der entscheidende Beitrag zum Erfolg. Scharf und direkt trug Werder seine Angriffe vor. Vor allem in der 59. Minute: Davy Klaassen fand Max Kruse, der einen schnurgeraden Pass in den Lauf von Martin Harnik spielte. Einen kurzen Tanz des Österreichers später stand es 2:1 für Bremen.

Dass damit noch nichts gewonnen war, entsprach der Logik dieses intensiven Aufeinandertreffens. Pavlenka parierte einen Kopfball von Filip Kostic (65.). Drei Minuten später prallte dem Bremer Ludwig Augustinsson der Ball im Strafraum an die Hand. Absichtlich? Unabsichtlich? Alle Beschwerden gingen ins Leere. Auch Kohfeldt fand: "Berechtigter Handelfmeter." Haller verwandelte sicher.

Werder versuchte den Rückschlag aktiv zu bewältigen. Das Bremer Offensivspiel blieb gefährlich bis zum Schluss. Chance um Chance verpuffte. Es fehlte nicht viel zum dritten Treffer, aber das konnte keinen Bremer trösten. Werder war stark, aber noch nicht stark genug für eine Spitzenmannschaft. Kohfeldt ärgerte sich darüber, "dass wir nicht gewonnen haben". Adi Hütter sprach von "einem guten Punkt, weil Werder Bremen die bessere Mannschaft war". Und Marco Russ konnte mit leisem Stolz seinen späten Rettungssprung bedenken.