2. Februar 2019, 22:16 Uhr 0:1 gegen Wolfsburg Der Blick nach oben

Spielmacher: Der Niederländer Wout Weghorst hat dem VfL Wolfsburg in der 65. Minute mit dem 1:0 gegen Hertha den ersten Sieg im Jahr 2019 beschert.

Hertha BSC scheitert gegen Wolfsburg an der eigenen Einstellung und an Torwart Koen Casteels. Die Berliner verlieren den Anschluss an die europäischen Plätze, der VfL zieht vorbei.

Fast schon lässig lehnte sich Davie Selke an die weiße Betonsäule, als er nach Bayern München gefragt wurde. "Das ist egal, ob die verloren oder gewonnen haben", sagte der Stürmer von Hertha BSC über den Gegner im anstehenden DFB-Pokal-Achtelfinale. Nichts, aber auch gar nichts sage die 1:3-Pleite des Rekordmeisters bei Bayer Leverkusen aus. Die Frage ist, ob das auch für Herthas gleichzeitige 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg gilt.

Für Selke ist die Antwort klar. "Wenn der Rekordmeister kommt, ist ausverkauftes Haus in Berlin. Das wird ein wichtiges Spiel für die Fans und für uns. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns da anders zeigen werden", sagte der 24-Jährige. Und das sollte seine Mannschaft auch tun, denn um gegen den FC Bayern eine Chance zu haben, muss sich bei der Hertha einiges ändern. Vor allen Dingen offensiv und im Kopf.

Den Sieg verschenkt

"Wolfsburg hat zum Schluss verdient gewonnen. Wegen der Einstellung und der Körperlichkeit", sagte Herthas Trainer Pal Dardai nach einer Partie, in der seine Mannschaft auch hätte gewinnen oder zumindest ein Unentschieden holen können. Aber trotz aller Berliner Chancen, die Wolfsburgs starker Torwart Koen Casteels vereitelte, stand am Ende nur der Treffer von VfL-Stürmer Wout Weghorst (65.) auf der Anzeigetafel. "Wir haben den Sieg einfach verschenkt", sagte Dardai.

Die Niederlage dürfte die Hertha besonders schmerzen, denn das Spiel gegen Wolfsburg war eine Chance, sich im Kampf um die Europacup-Ränge von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. "Wir hatten eine Möglichkeit, etwas nach oben zu gucken. Es war einfach nicht gut genug", bilanzierte Berlins Keeper Rune Jarstein. So aber verlor Berlin zum ersten Mal im neuen Jahr, bleibt bei 28 Punkten und liegt nun drei hinter Wolfsburg. Die Hoffnung auf internationalen Fußball ist deshalb erst einmal gedämpft.

Mit Selbstvertrauen nach Leipzig

"Wir bereiten uns jetzt auf Bayern vor, das wird schwierig genug. Und dann wird es sehr heftig die nächsten Wochen", sagte Fabian Lustenberger. Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und danach ein Auswärtsspiel bei den Bayern - so sieht das kommende Programm in der Bundesliga aus. "Da müssen wir dann wieder dreifach punkten, um in der Tabelle wieder etwas hochzurutschen", sagte Lustenberger. Ein ambitionierter Plan.

Wolfsburg hingegen stoppt durch den Heimsieg einen Abwärtstrend. Nach zwei Niederlagen gegen Schalke 04 (1:2) und Bayer Leverkusen (0:3) gewann das Team von Trainer Bruno Labbadia ihr erstes Spiel im neuen Jahr und steht nun auf Platz sechs, der zur Europa-League-Qualifikation berechtigt. "Der Sieg war sehr wichtig, weil so bleiben wir oben dran. Sonst wäre es ein richtig schlechtes Gefühl gewesen. Das gibt wieder Selbstvertrauen", sagte Casteels.

Das kann Wolfsburg am Mittwoch gut gebrauchen. Dann steht im Pokal-Achtelfinale ein Auswärtsspiel bei RB Leipzig an. "Wir freuen uns auf das Spiel. Leipzig ist eine gute Mannschaft und in sehr guter Verfassung", sagte Casteels: "Das wird nicht einfach." Er sollte mal bei den Berlinern nachfragen