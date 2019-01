26. Januar 2019, 22:04 Uhr 2:4 gegen Hoffenheim Freiburger Verhaltensauffälligkeiten

Nach der deutlichen Niederlage fürchtet der Sportclub sogar den VfB Stuttgart.

Von Christoph Ruf

Hoffenheims Spieler hakten den 4:2-Sieg im Südbadischen mit routiniertem Jubel ab. Zu ungefährdet war der Erfolg gewesen, als dass man den Schlusspfiff als Erlösung hätte empfinden müssen. Ein toller 20-Meter-Schuss von Kerem Demirbay war dabei der ästhetische Höhepunkt einer Partie, bei der der SC mit ungewohnt vielen Fehlern drei der vier Gästetore vorlegte und im Offensivspiel vor lauter Fehlpässen nur aktionistisch wirkte. Schon den ersten Gegentreffer verschuldeten die Freiburger selbst. Ohne jede Not spielte Pascal Stenzel einen Rückpass in Richtung von Torhüter Alexander Schwolow, der aber erstaunlicherweise lieber nicht aus seinem Tor kam. Und da - auch das einigermaßen verhaltensauffällig - auch Dominique Heintz, der den Ball hätte erlaufen können, abdrehte, erlief Joelinton den Ball ganz locker und schoss die Hoffenheimer Führung (19.). "Ein gefühltes Eigentor", wie nicht nur SC-Coach Christian Streich fand.

Sein Hoffenheimer Kollege Julian Nagelsmann hatte seine Offensive im Vergleich zum teils vogelwilden Bayern-Spiel (1:3) umgestellt und damit alle Lügen gestraft, die ihm vorwerfen, er stelle zu unflexibel auf. Adam Szalai stürmte an vorderster Front anstelle von Ishak Belfodil. Hingegen hatten viele Beobachter damit gerechnet, dass Abwehrchef Kevin Vogt nach zuletzt schwachen Leistungen eine Pause bekommen würde. Doch Nagelsmann hielt an seinem Kapitän fest und machte damit alles richtig. Denn Vogt agierte so selbstbewusst und souverän, wie er das seit der vergangenen Saison kaum mehr hinbekommen hatte.

"Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht und den Gegner zu seinen Toren eingeladen", sagt Christian Streich

Stattdessen waren es die Freiburger, die arge defensive Schwierigkeiten hatten und sich nach einer couragierten Anfangsphase immer wieder selbst schwächten. Denn da auch die weiteren Gästetreffer durch Andrej Kramaric und Demirbay durch Freiburger Fehlpässe und Sinnlos-Fouls (vor dem Elfmeter zum 1:2) begünstigt wurden, gab es insgesamt nicht viel an der Spiel-Ausdeutung von Streich auszusetzen: "Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht und den Gegner zu seinen Toren eingeladen." Da zudem freundliche Hoffenheimer Gegeneinladungen ausblieben, musste der SC am Ende fast schon froh sein, immerhin zwei Treffer zustande gebracht zu haben.

Am kommenden Wochenende geht es für Freiburg nun nach Stuttgart und damit zu einem Gegner, den derzeit nicht viele in der Liga sonderlich furchterregend finden. Doch da die Schwaben seit Jahrzehnten so eine Art Angstgegner des Sportclub sind, wies so mancher SC- Spieler im Kabinengang schon mal darauf hin, dass man dann immerhin wieder Vincenzo Grifo einsetzen dürfe. Um dessen Person hatten sich ja schon vor der Partie einige Diskussionen entsponnen. Der Italiener war nach eineinhalb Jahren in Gladbach und Hoffenheim Anfang Januar vom Kraichgau nach Freiburg verliehen worden, um dort - wie in den Jahren 2015 bis 2017 - die Torgefahr aus dem Mittelfeld zu erhöhen. Blöderweise hatte sich Hoffenheim allerdings vertraglich auserbeten, dass er im Samstags-Spiel nicht zum Einsatz kommen dürfe. Noch besser als ein Spieler, der sich beim Torjubel gegen den Ex-Verein betont dezent verhält, ist schließlich einer, der gar nicht erst jubeln kann, dachte man sich wohl im Kraichgau.

Umso freundlicher präsentierte sich der Hoffenheimer Tross dann nach Schlusspfiff. "Der Druck war heute höher", gab Nagelsmann zu. "Aber dafür haben wir fußballerisch mit viel Selbstbewusstsein agiert." Überhaupt habe er ein "sehr ansehnliches Spiel" gesehen. Das wiederum war nun wirklich sehr freundlich den Gastgebern gegenüber. Denn ansehnlich war an diesem Samstag tatsächlich nur das Spiel seiner eigenen Mannschaft gewesen.