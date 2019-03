30. März 2019, 21:58 Uhr 5:0 gegen Hertha Mitreißender Monolog

Leipzig dominiert Berlin nach Belieben und nimmt Kurs auf die Champions League.

Von Javier Cáceres, Leipzig

Der Leipziger Trainer Ralf Rangnick wird seinem Nachfolger Julian Nagelsmann im Sommer voraussichtlich einen Champions-League-Teilnehmer übergeben. Im Abendrot zertrümmerte RB Leipzig am Samstag Hertha BSC mit 5:0 - und erzielte nicht nur den 50. Bundesligasieg seiner kurzen Vereinsgeschichte, sondern vermochte es auch, erstmals in diesem Kalenderjahr einen Heimsieg in der Bundesliga zu verbuchen. Durch den zweithöchsten Saisonsieg (6:0 gegen den 1. FC Nürnberg), der durch Treffer der überragenden Emil Forsberg und Yussuf Poulsen sowie Amadou Haidara zustande kam, und der Niederlage von Borussia Mönchengladbach festigte Leipzig den dritten Tabellenplatz. RB-Trainer Ralf Rangnick sah "zuhause das beste Spiel in dieser Saison. Wir haben ganz wenig zugelassen und wenn man ehrlich ist, hatten wir noch mehr Chancen für noch mehr Tore", sagte er. Der Vorsprung auf die Europa League-Plätze wird nach diesem Spieltag mindestens fünf Punkte betragen.

Eigentlich galt Hertha als eine Mannschaft, die in dieser Spielzeit vor allem gegen starke Gegner ihre besten Leistungen abruft. Doch am Samstag war das alles anders. Kommandiert von zwei überaus interessanten Mittelfeldspielern, die aus dem RB-Kosmos nach Sachsen gestoßen waren - dem US-Amerikaner Tyler Adams und Amadou Haidara -, überrollten die Leipziger ihre Berliner Gäste von der ersten bis zur letzten Minute. Und: Nachdem sie in diesem Jahr nur zwei Tore auf heimischem Grund erzielt hatten, ließen sie diesmal unerbittliche Konsequenz walten, wenn der Weg zum Tor frei war. Und das war, wegen erstaunlicher Berliner Unkonzentriertheiten, nicht selten der Fall. Pal Dardai sprach von der "größten Niederlage" in seiner Karriere. "Eine schöne Busfahrt haben wir jetzt vor uns", prophezeite der Hertha-Coach nach Spielende.

Unerbittliche Leipziger

Beim 1:0 stieß der Schwede Forsberg mühelos ins Herz des Berliner Strafraums vor, um sich einen Pass von Kevin Kampl zurechtzulegen und aus fünf Metern einzuschießen. Wenige Minuten zuvor hatte Forsberg schon mit einem schönen direkten Freistoß ans Außennetz Berliner Beklemmungen ausgelöst. Beim 2:0 ließ sich ein verträumt dreinblickender Fabian Lustenberger den Ball am Mittelkreis abjagen: Poulsen spitzelte ihn auf Sturmpartner Timo Werner, der allein auf Herthas Torwart Rune Jarstein zujagte, aber hinreichend Ruhe und Übersicht bewies, um den mitgelaufenen Poulsen zu bedienen.

Das Spiel war damit im Grunde vorbei. Nicht wegen der Differenz der Tore, sondern weil die Hertha nicht einmal in Umrissen an jene Mannschaft erinnerte, die beim letzten Bundesligaspieltag trotz der Niederlage gegen den neuen Spitzenreiter Borussia Dortmund ein gutes Bild abgegeben hatte. Auf dem Rasen waren zwei Mannschaften zu sehen, die in zwei unterschiedlichen Temposphären unterwegs waren: Hier die Leipziger, die mit überragender Geschwindigkeit passten, dachten, liefen. Dort die Berliner, die in ungekannter Weise träge wirkten und den Hausherren durch Fehler im Aufbauspiel immer wieder das Tor aufsperrten. Hertha kam im Grunde nur einziges Mal gefährlich vor das Tor der Leipziger - durch Ondrej Duda in der 7. Minute. Ansonsten lauschten die Berliner stumm dem mitreißenden Monolog der Leipziger.

Seit neun Spielen ungeschlagen

Der Versuch der Berliner, daran nach der Pause etwas zu ändern, misslang gründlich. DFB-Stürmer Werner, der sich laut "Sky" gegen eine Vertragsverlängerung bei RB und für ein Engagement beim FC Bayern entschieden haben soll, scheiterte zweimal aus aussichtsreicher Position (49./55.), im Anschluss an eine Ecke musste Arne Maier auf der Linie retten. Danach ging Hertha unter: Erst ließ Poulsen nach überragenden Pässen von Forsberg und Werner seine Saisontore 14 und 15 folgen (56./62.); in der 64. Minute traf Winterzugang Haidara in seinem zweiten Bundesligaspiel (64.). Auch danach ließen die Leipziger nicht locker. Sie behielten auch nach den umjubelten Auswechslungen von Poulsen und Forsberg ihre einschüchternde Unersättlichkeit bei. Die neunte Partie ohne Niederlage in Folge war gleichzeitig auch das 14. Saisonspiel ohne Gegentor. Was auch daran lag, dass der frühere Leipziger Davie Selke in der 87. Minute völlig freistehend einen Pass von Marco Grujic aus vier Metern in den nun dunklen Leipziger Himmel jagte.