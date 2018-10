6. Oktober 2018, 22:25 Uhr 2:0 für Schalke Burgi hübscht die Tabelle auf

Schalke 04 verlässt nach einem 2:0 bei Fortuna Düsseldorf die Abstiegsplätze. Doch einmal mehr geht der Plan von Trainer Domenico Tedesco nicht so auf, wie er sich das vorstellt.

Weston McKennie, 20, macht es den Schalke-Reportern schwer. Gerade erst haben sie ausführlich über den jungen Texaner und seinen Werdegang in Gelsenkirchen berichtet, nachdem er das Tor zum 1:0-Sieg bei Lokomotive Moskau erzielt hatte. Und nun müssen sie sich erneut etwas einfallen lassen, um seine Rolle im Schalker Team zu würdigen, denn auch im Spiel bei Fortuna Düsseldorf hat McKennie Wesentliches beigetragen. Sein Führungstor zum 1:0 brachte Schalke auf einen Kurs, der sich vorher allenfalls zaghaft angedeutet hatte. Der Vorjahreszweite hatte mit dem Aufsteiger viel Mühe gehabt, dass er am Ende als 2:0-Sieger vom Platz ging, das war zur Pause nicht zu ahnen.

"Schalke hatte in der ersten Halbzeit keine Torchance gehabt", stellte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel fest. Das änderte sich aber im zweiten Durchgang - vor allem durch McKennies 1:0. Seine Mannschaft, musste Funkel zugeben, habe "in manchen Phasen" zu erkennen gegeben, "dass sie noch nicht reif genug ist". Die nötige Reife für den Auswärtserfolg hatten auch die Schalker erst mit Verspätung nachgewiesen. Der zweite Sieg hintereinander lässt das Tabellenbild für sie aber schon angenehmer aussehen nach dem schlimmen Saisonstart mit fünf Niederlagen. "Wir sind noch nicht raus", sagte Manager Christian Heidel, "aber das Blatt hat sich schon mal ein bisschen gewendet".

Die Stimmung im Stadion am Rhein? Rundum prächtig zunächst. Das erste Mal in der Aufstiegssaison war Fortuna alle Karten losgeworden, der großen Schalker Gefolgschaft sei Dank. Diese stellte nach kaum vier Minuten allerdings für einen Schreckmoment die Unterstützung ein: Ein Missverständnis zwischen Naldo, Salif Sané und Ralf Fährmann verschaffte Benito Raman die Einladung zum ungestörten Alleingang. Doch der Düsseldorfer Angreifer setzte den Ball einige Meter neben das Tor, und mancher Beobachter fragte sich gleich doppelt: Wie konnte das passieren? Wie konnte den erfahrenen Schalkern ein solcher Fehler unterlaufen? Wie konnte der Stürmer so eine riesengroße Gelegenheit so dilettantisch vergeben?

Die Pause tat den Schalkern gut

Die Antwort gaben die beiden Mannschaften in einer ersten Halbzeit, die mit gehobenem Profifußball wenig zu tun hatte. Zwar verschaffte sich Schalke mit seiner physischen Gewalt eine gewisse Überlegenheit, doch wenn sie versuchten, diese Vorteile in Fußball zu übersetzen, stießen sie schnell an Grenzen. Einzig Nabil Bentaleb und McKennie fielen durch spielerische Ansätze auf. Die Sturmspitzen Franco Di Santo und Guido Burgstaller wurden zwar ständig angespielt, aber in neun von zehn Fällen mit langen Bällen, die für die beiden unbeherrschbar blieben. "Wir wollten Fortunas Fünferkette überspielen, doch das hat nicht geklappt", gab Trainer Domenico Tedesco zu. Über den schnellen Linksverteidiger Hamza Mendyl rissen die Schalker zwar einige Lücken in die Fortuna-Deckung, seine Zuspiele fanden allerdings nie ans Ziel. Mendyl, 20, bietet gute Voraussetzungen, braucht aber noch ein paar Nachhilfestunden.

Die Fortuna wehrte sich gegen die Übermacht des Favoriten, indem sie durch gezieltes Unruhestiften den Spielfluss störte. So folgte auf die passable Anfangs-Viertelstunde eine Phase, in der das Zuschauen weh tat. Der Erfolg gab den Hausherren recht, sie waren ihrem Gegner nun mindestens ebenbürtig, mehr Schrecken als ein bedrohlich durch den Strafraum fliegender Freistoßball von Jean Zimmer entstand den Schalkern aber nicht. Beide Abwehrreihen erfüllten ihre Aufgaben, und so wurden die Gäste erst kurz vor der Pause wieder im gegnerischen Strafraum gesichtet. Di Santo hätte aus guter Position aufs Tor schießen zu können, doch er zog es vor, zugunsten eines Elfmeters hinzufallen - den Elfmeter gab es aber nicht. Mit Recht.

Die Pause tat den Schalkern gut. Sie starteten ohne Zögern in den zweiten Teil, und wie am Mittwoch in Moskau sorgte der junge McKennie für den entscheidenden Moment. Eine Kopfballvorlage von Suat Serdar beförderte er aus kurzer Distanz in Michael Rensings Tor (47.). Vom Rückstand hatten sich die Düsseldorfer noch nicht erholt, da stand es schon 0:2. Bentalebs abgefälschten Fernschuss konnte Rensing nicht richtig klären, Burgstaller staubte ab (53.) - das erste Saisontor des Österreichers, dem das Leiden schon deutlich anzusehen war. "Wir messen Burgi nicht an Toren, aber er misst sich selbst daran. Ist doch klar: Stürmer wollen knipsen", erklärte Tedesco später.

Schalke hatte nun weitgehend leichtes Spiel, die Fortuna bemühte sich nach Kräften um das Anschlusstor, doch Naldo und Sané leisteten in der Abwehr ganze Arbeit, lediglich ein Schuss von Raman, den Fährmann stark hielt, sorgte für Unruhe in der Schalker Deckung. Der Favorit ließ den Nachmittag ruhig ausklingen, doch um es standesgemäß aussehen zu lassen, hätten die Schalker mehr aus ihren Konterchancen machen müssen. Den Fans war es einerlei, sie feierten und machten das Stadion am Rhein zu einem Heimspielort.