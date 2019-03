9. März 2019, 22:07 Uhr 2:1 für Freiburg Besser als fünf andere Mannschaften

Beim 2:1 gegen Hertha BSC stellt der SC Freiburg den Klassenverbleib so gut wie sicher - und demonstriert auch gleich die Gründe dafür: Viel Laufarbeit, Standards und überraschende spielerische Klasse.

Von Christoph Ruf, Freiburg

Das sicherste Zeichen, dass eine Mannschaft den Klassenerhalt geschafft hat, ist es vielleicht, wenn genau das vehement dementiert wird. Nach dem 2:1-Sieg gegen Hertha BSC beeilten sich im Freiburger Lager alle, die Punkte 28, 29 und 30 eher lapidar zu kommentieren. Doch sowohl die Feierlichkeiten vor der Nordkurve als auch die erleichterten Mienen der Spieler zeigten, dass diese Punkte nun doch wichtiger waren als der erste Saisonsieg gegen Wolfsburg. Irgendwann, 50 Minuten nach Abpfiff, machte gar Trainer Christian Streich eine Art euphorische Rechnung auf: "Stuttgart hat verloren, jetzt sind wir elf Punkte vor ihnen. Das ist nicht so schlecht."

Alles andere als schlecht war auch die Freiburger Leistung gegen zumindest im zweiten Durchgang sehr ordentliche Berliner. In der ersten Hälfte zeigte der SC, warum er in dieser Saison besser ist als vier, fünf andere Mannschaften - läuferisch und kämpferisch sowieso. Aber eben auch spielerisch. Wie die Offensivabteilung um Vincenzo Grifo, Nils Petersen, Janik Haberer und Luca Waldschmidt zuweilen den Ball laufen ließ, war schon sehr ansehnlich. Der Führungstreffer, den Petersen nach präziser Grifo-Flanke beisteuerte, war es erst recht (27.). Und auch wenn der zweite Durchgang dann allenfalls noch ergebnisorientiert war, reichte das zum gemeinsamen Fazit beider Trainer, dass der Freiburger Sieg "nicht unverdient" gewesen sei.

Zumal es die Gastgeber mal wieder personell derart beutelte, dass Streich nicht viel sagen musste, um seiner Verzweiflung Ausdruck zu verleihen - man sah sie ihm an. "Wir haben seit zwei Jahren so viele schwere Verletzungen, das macht mich verrückt." Schon in der ersten Hälfte hatte Rechtsverteidiger Lukas Kübler das Feld verlassen müssen, die Diagnose Sprunggelenksbruch schließt weitere Saisoneinsätze aus. In der Pause gesellte sich Innenverteidiger Philipp Lienhart verletzt zu ihm. Nach einem Zusammenprall mit Salomon Kalou war die Sehkraft in Mitleidenschaft gezogen.

Dardai wollte eigentlich schlechten Fußball spielen

So kam in Nico Schlotterbeck ein Spieler zu seiner Erstligapremiere, der selbst regional so unbekannt ist, dass er nicht einmal im Stadionmagazin "Heimspiel" gelistet war. Dessen Einsatz brachte derweil den ansonsten überaus kontrollierten Stadionsprecher Claus Köhn so in Wallung, dass er zum ersten Mal in den letzten Jahrzehnten die Durchsage eines Torschützen mit einem privaten Kommentar versah. Als er das 2:1 durchsagte, das per Kopf nach einer Grifo-Ecke erzielt worden war, schob er nach: "Ich hab's vorhergesagt". Doch kurz darauf funkte die DFL dazwischen und wertete den Treffer als Eigentor von Vedad Ibisevic.

Das allerdings fanden weder die Berliner noch die Freiburger Spieler sonderlich gerecht. Alexander Schwolow plädierte für Schlotterbeck, weil der das Tor durch seinen Einsatz "provoziert" habe. Berlins Verteidiger Niklas Stark schloss sich dem Freiburger Keeper an, allerdings aus anderen Gründen. Schließlich, so Stark, wäre der Ball auch ins Tor gegangen, wenn Ibisevic nicht interveniert hätte. "Für mich war das kein Eigentor." Der Siegtreffer war es allerdings, denn Hertha hatte aus seiner deutlichen Überlegenheit im zweiten Durchgang nur einen kümmerlichen Treffer gemacht - Ibisevic war nach schöner Vorarbeit von Jordan Torunarigha so frei (76.). Es war eine geringe Ausbeute angesichts von für eine Auswärtsmannschaft überraschenden 65 Prozent Ballbesitz und einer Freiburger Mannschaft, die nach den beiden verletzungsbedingten Wechseln so defensiv spielte, als wären die beiden Spieler überhaupt nicht ersetzt worden. Gute Abschlussmöglichkeiten von Maximilian Mittelstädt (55.) und Marko Grujic (58.) waren die Folge.

Warum die Hertha manchmal offenbar erst ein Schockerlebnis braucht, um zu höheren Drehzahlen zu gelangen, beschäftigte nach der Partie Pal Dardai. "Immer wenn wir eine Etage nach oben klettern können, sieht das bei uns ein bisschen zäh aus", monierte der Berliner Trainer. "Dann schießt Freiburg ein Tor und plötzlich geht es." Eigentlich, so Dardai weiter, habe der Matchplan vorgesehen, "dass wir nicht so guten Fußball spielen und am Ende vielleicht durch einen Standard gewinnen. Heute lief es umgekehrt." Dass Freiburg derzeit wieder häufiger Tore nach Eckbällen und Freistößen schießt, liegt derweil nicht nur an Grifo, der im Winter für ein halbes Jahr aus Hoffenheim nach Freiburg beordert wurde und auch den zweiten Treffer per Ecke vorbereitete. Es liegt offenbar auch daran, dass der SC im Training die Standards so oft übt, wie es die Statistik verlangt, wonach 40 Prozent aller Tore nach ruhenden Bällen fallen. "Damit verbringen wir viel Zeit", berichtete der Freiburger Dauerläufer Frantz nach dem Spiel. "Und ehrlich gesagt macht das nicht immer so viel Spaß."