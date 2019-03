9. März 2019, 22:07 Uhr 1:0 für die Borussia Sieg gegen die Zweifel

Gladbach überzeugt in Mainz nicht wirklich - aber gewinnt nach vier sieglosen Begegnungen mal wieder ein Spiel. Manager Max Eberl wähnt die Mannschaft wieder auf dem Weg Richtung Champions League.

Von Tobias Schächter, Mainz

Der Jubel der vielen Gladbacher Fans direkt nach dem Abpfiff schallte laut durch die Arena. Die Spieler der Borussia bildeten auf dem Rasen sofort einen Kreis und hüpften befreit wie nach einem großen Sieg. Und dieser 1:0-Erfolg beim FSV Mainz 05 war ja auch ein ganz wichtiger für die Gladbacher. Nach zuletzt vier sieglosen Partien mit nur einem Punkt und 2:12 Toren ist die Erleichterung groß. "Wir sind natürlich froh, dieses Spiel gewonnen zu haben", sagte Trainer Dieter Hecking. Ein Direktschuss von Abwehrspieler Nico Elvedi nach einer kurzen Ecke und einer Vorlage von Tobias Strobl bedeutete die Entscheidung (63.). "Man hat gesehen, dass die letzten Spiele nicht spurlos an uns vorbeigegangen sind", gab Mittelfeldspieler Strobl zu. Im Spiel nach vorne blieb der Tabellenvierte viel schuldig, Elvedis Torschuss war die einzige gefährliche Aktion in der zweiten Halbzeit. Aber nach den vielen Gegentoren zuletzt erklärte Trainer Hecking: "Es war wichtig, dass hinten die Null gestanden hat."

Für Gladbach war dies ein Sieg gegen aufkommende Zweifel. Er sicherte den vierten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. "Ich hoffe, wir haben unsere Delle jetzt überstanden", sagte Strobl. Manager Max Eberl erklärte, er werde jetzt nicht jede Woche auf die Konkurrenz schauen, auf Leverkusen, Leipzig oder Frankfurt. "Wenn wir unsere Punkte holen, können die anderen machen, was sie wollen."

Die Gladbacher begannen in Mainz rasant, aber der Mainzer Torhüter Florian Müller hielt nach knapp zwei Minuten drei Schüsse der Gäste aus kurzer Distanz hintereinander (zwei Mal Stindl, Zakaria). Danach bestimmten aber die Mainzer das Spiel, hielten die Gladbacher geschickt vom eigenen Strafraum weg, unterbanden mögliche Konter schon im Ansatz - und spielten auch mitunter gefällig nach vorne. Nur im Abschluss fehlte die Genauigkeit. Die Schüsse von Jean-Paul Boetius (24.), Jean-Philippe Gbamin (26.) und Danny Latza (40.) gingen über das Tor, der von Aaron (31.) vorbei und den von Levin Öztunali hielt Gladbachs Torwart Yann Sommer souverän. "Es ist ärgerlich, dass Gladbach mit wenig viel gemacht hat", klagte Rechtsverteidiger Daniel Brosinski.

Gladbachs Trainer Dieter Hecking musste auf Nationalspieler Matthias Ginter (muskuläre Probleme) verzichten und beorderte deshalb erstmals in diesem Kalenderjahr Tony Jantschke neben Nico Elvedi in die Viererabwehrkette. Und der Routinier überzeugte. Zudem bot Hecking nach der letzten 1:5-Heimpleite gegen den FC Bayern Johnson, Zakaria und Strobl für Lang, Neuhaus und Kramer in die Startelf auf. "Alle vier Wechsel haben uns gutgetan", fand Manager Eberl.

In der zweiten Halbzeit verloren die Mainzer ihre spielerische Linie und kamen kaum noch zu torgefährlichen Situationen. Lediglich der eingewechselte Karim Onisiwo vergab in der 72. Minute eine gute Ausgleichschance - doch er schoss knapp am Tor vorbei. Gladbachs Torwart Yann Sommer musste in Halbzeit zwei nicht eine Parade zeigen. Den Gladbachern selbst genügte der eine Schuss von Elvedi in der 63. Minute zum Sieg. Und zeichnet das nicht eine Spitzenmannschaft aus?