Der 1. FC Nürnberg feiert gegen den FC Augsburg den ersten Sieg nach mehr als einem halben Jahr. Im Kampf um den Klassenverbleib schöpfen sie vor dem nächsten wichtigen Duell wieder Hoffnung.

Von Maik Rosner , Nürnberg

Als die Nürnberger hinterher über ihren ersten Sieg seit dem 29. September 2019 sprachen, ging es wenig verwunderlich vor allem um ihr seltenes Glücksgefühl. "Total ungewohnt" sei dieses, sagte Linksverteidiger Tim Leibold nach den 20 vergeblichen Anläufen zuvor und sprach davon, dass das 3:0 gegen Düsseldorf aus dem Frühherbst "gefühlt vor drei Jahren" erreicht worden war.

Tatsächlich stand nun genau seit einem halben Jahr und einem Tag erneut ein 3:0 auf der Anzeigetafel, als sich die Mannschaft des Aufsteigers vom Anhang für den insgesamt erst dritten Saisonsieg beklatschen ließ, diesmal praktischerweise gegen den ebenfalls noch abstiegsgefährdeten FC Augsburg. Dass dabei sehr traditionelles Liedgut zur Aufführung gebracht und der wunderschöne Tag besungen wurde, den man schon lange nicht mehr erlebt habe, passte ebenso gut zur Ausnahmesituation für alle Clubberer wie die eilig eingespielte Vereinshymne "Die Legende lebt".

Bis auf vier Punkte hat sich der FCN in der Tabelle zumindest vorläufig an den VfB Stuttgart herangeschoben, der den Relegationsplatz belegt. Die schon ziemlich verblasste Hoffnung, doch noch auf wundersame Weise den Klassenverbleib zu erreichen, wirkte ebenfalls wie neu belebt. "Wir müssen nächste Woche die Punkte von heute vergolden, dann sind wir dick im Geschäft", sagte Torwart Christian Mathenia. Am Samstag geht es zu eben jenen Stuttgartern, die an diesem Sonntag noch bei Eintracht Frankfurt antreten - und sich dabei auch den Augsburgern annähern könnten, die es nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen nun verpasst hatten, sich schon vorentscheidend von der Abstiegszone abzusetzen. "Wir sind alle enttäuscht über die Leistung", sagte Trainer Manuel Baum nach den Gegentoren durch Mikael Ishak (52.), Matheus Pereira (88.) und Eduard Löwen (90.+1), beschloss aber vor dem Pokal-Viertelfinale am Dienstag gegen RB Leipzig und den noch verbleibenden sieben Ligaspielen: "Das wird uns nicht aus der Bahn werfen."

Nürnberg übertrifft die Augsburger Überhöhung

Hinter Baum lag ein Spiel, in dem es den Nürnbergern gelungen war, ihre ziemlich hoffnungslose Ausgangslage als Tabellenletzter zu kaschieren. Wie ein kommender Absteiger trat die Mannschaft des Interimstrainers Boris Schommers jedenfalls nicht auf. Es war sogar so, dass die Nürnberger mit ihrer Anfangsoffensive zu Chancen im Minutentakt kamen. Zunächst durch einen Kopfball des später angeschlagen ausgewechselten Innenverteidigers Ewerton. Dann durch einen Volleyschuss seines Abwehrkollegen Lukas Mühl, der beim 2:2 im Hinspiel sein bisher einziges Bundesligator erzielt hatte. Und schließlich erweiterte Sebastian Kerk die Chancenserie zum Ende der ersten Viertelstunde mit einem wuchtigen Kopfball, der allerdings genau in die Arme des Augsburger Torwarts Gregor Kobel flog.

Die Gäste hatten sich schon auf die große Gegenwehr der Nürnberger und deren forcierten Offensivgeist eingestellt und dabei ganz bewusst die Tabellenlage ignoriert. Nicht auf den Letzten, sondern auf eine "Mannschaft, die in der Bundesliga gegen jeden mithalten kann", hatte Baum seine Belegschaft vorbereitet und eine eher abwartende Grundhaltung verordnet. Nun musste er aber mitansehen, wie der FCN seine Überhöhung sogar noch übertraf. Mehr als einen Distanzschuss von Daniel Baier und einen weiteren, eher harmlosen Versuch von Philipp Max brachten die Gäste in der ersten Halbzeit nicht zustande.

"Ich hoffe, dass das die letzte Warnung war."

Dass es sich bei den Nürnbergern doch nicht um eine Mannschaft aus dem Mittelbau der Liga handelt, ließ sich trotz ihrer engagierten Vorstellung allerdings schon auch erkennen. Das belegten gleich mehrere Szenen wie jene kurz vor der Pause, als Schommers' Elf einen schönen Konter vortrug und Yuya Kubo Kerk freispielte, dieser sich beim Abschluss aber mit seinem Standbein selbst behinderte, weshalb sein Schussversuch mehr vom Tor wegflog als auf dieses zu. Derlei Ungenauigkeiten und Mängel waren häufig zu besichtigen, was aber auch deshalb nicht ins Gewicht fiel, weil die Augsburger ähnlich unpräzise und fehlerhaft agierten.

Es fügte sich ins Bild dieses bayerischen Vergleichs, dass die Augsburger bei Nürnbergs Führung ihre Unzulänglichkeiten maßgeblich einbrachten. Bei Kerks Freistoßflanke von halbrechts ließen sie Stürmer Ishak unbeaufsichtigt, weshalb der Schwede aus kurzer Distanz ungestört vollenden konnte. Als "Türöffner" bezeichnete Trainer Boris Schommers später dieses Tor und freute sich vor allem darüber, "dass sich die Mannschaft für ihre aufopferungsvollen Leistungen der letzten Wochen endlich belohnen konnte".

Das gelang auch deshalb, weil sie die nachfolgende Drangphase der Augsburger recht gut ausbremste. Und zudem dank Ishaks Pass aus der eigenen Hälfte sowie Pereiras Sprint über das halbe Feld samt Abschluss zum vorentscheidenden 2:0. Danach stellten die Augsburger ihre Bemühungen gänzlich ein, weshalb Löwen noch ohne Gegenwehr zum 3:0 einschießen durfte. "Das war zu wenig", sagte Augsburgs Defensivspieler Rani Khedira und bemängelte "zu wenig Durchschlagskraft" in der Offensive und "zu wenig Aggressivität" in der Defensive. Er sagte wegen des noch nicht überstandenen Abstiegskampfs: "Ich hoffe, dass das die letzte Warnung war."