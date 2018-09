28. September 2018, 18:59 Uhr 1. FC Nürnberg Spiel zur Besinnung

Ohne das 0:7-Debakel gegen Dortmund wäre der Saisonstart des Clubs kein schlechter. Gegen Fortuna Düsseldorf soll der Fußball der Franken im Aufsteigerduell nun wieder stabiler werden.

Von Ulrich Hartmann

Dem jungen Fußballer Lukas Mühl, der sich am vergangenen Mittwoch im Trikot des 1. FC Nürnberg "geschämt" und darin den "bittersten Abend" seiner Karriere erlebt hat, sollte unbedingt vom Stürmer Theo Haggenmiller erzählt werden. Haggenmiller, später Herzchirurg und nebenbei Mannschaftsarzt beim Club, hat als 19-Jähriger am 5. Mai 1906 mittags die letzte Schulstunde geschwänzt, um mit dem 1. FC Nürnberg pünktlich und per Zug zu einem Auslandsspiel bei Slavia Prag zu reisen, das man tags darauf mit 2:12 verlor. So hoch hat der Club seit der Gründung vor 118 Jahren kein zweites Mal verloren. Nach der Heimkehr damals bekam Haggenmiller Ärger, aber nicht wegen der Niederlage, sondern wegen der geschwänzten Schulstunde. "Das war ein gebrauchtes Wochenende", hätte er gewiss gesagt, wenn er in der Sportschau interviewt worden wäre, aber seltsamerweise wartete seinerzeit nirgendwo ein Kamerateam auf ihn.

Das 0:7 gegen Dortmund war die höchste Nürnberger Bundesliga- Niederlage seit 35 Jahren

Mühl, 21, hat die Blamage von Dortmund, dieses 0:7 als höchste Nürnberger Bundesliga-Niederlage seit 35 Jahren (0:7 beim VfB Stuttgart am 5. November 1983), vergleichsweise gut überstanden. Bereits kurz nach dem Spiel hat er in die Kameras gesagt, man müsse das schnell abhaken und sich auf die Heimpartie gegen Fortuna Düsseldorf besinnen. Es war in diesem Zusammenhang eine gute Idee, dass die Nürnberger am Freitag ein nichtöffentliches Abschlusstraining absolvierten, denn der Trainer Michael Köllner hatte bereits kurz nach der Niederlage prophezeit, die Mannschaft werde ihre Wunden lecken - und das wäre kein schönes Motiv für Zuschauer und Fotografen gewesen.

Köllner rückte die Klatsche im fünften Spiel in den Gesamtkontext des Saisonauftakts, als er darauf hinwies, dass vier der ersten fünf Partien ja gut gewesen seien. Und das stimmte auch. Ein Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage - und dabei nur drei Gegentore binnen sechs Stunden. Denen standen in Dortmund sieben Gegentore in 79 Minuten gegenüber. "Angst", nannte Mühl hernach als möglichen Grund für die komplette Destabilisierung der Nürnberger Elf. Je länger das Spiel dauerte, je höher der Rückstand geriet, desto fragiler wurde der Club-Fußball.

Es ist mit dieser leicht traumatischen Erfahrung vielleicht ganz gut, jetzt auf alte Bekannte zu treffen. Mit den Fußballern von Fortuna Düsseldorf verbindet die Nürnberger die wechselhafte jüngere Vergangenheit, weil man sowohl vor einigen Jahren in der Bundesliga als auch in den letzten Jahren in der zweiten Liga kontinuierlich miteinander zu tun hatte. Interessant ist in diesem Zusammenhang die jüngste Bilanz dieser beiden Duellanten, die es binnen neun Ligaspielen (erste und zweite Liga) auf sieben Auswärtssiege gebracht haben: vier für Nürnberg, drei für Düsseldorf. Zuletzt schnappten die Rheinländer den Clubberern im Fränkischen die Zweitliga-Meisterschaft vor der Nase weg. Das haben sie den Fortunen noch nicht vergessen.

114 Kilometer waren die Nürnberger beim Gastspiel in Dortmund zusammen gelaufen, dabei waren es in den vier Spielen zuvor im Schnitt fast 118 Kilometer gewesen. Kein Wunder also, dass der Innenverteidiger Georg Margreitter seine Mannschaft nun vor allem zu mehr Mut und Laufbereitschaft im "Spiel ohne Ball" aufforderte sowie dazu, in den Zweikämpfen nicht wieder zurückzuziehen und mehr nach hinten zu arbeiten, denn das seien ja zuvor auch die Stärken gewesen, als man in Bremen ein 1:1 erkämpft und gegen Hannover mit 2:0 gewonnen habe.

Köllner hofft auf einen Lerneffekt aus der Niederlage - und will grundsätzlich nichts ändern

"Es ist nichts Spektakuläres passiert", sagte der Trainer Köllner nach dem 0:7 wie ein Polizist, der neugierige Passanten wegschickt, während es hinter ihm an einer Tankstelle brennt. Eine höhere Niederlage hatte in der Bundesliga zuletzt nur der Hamburger SV (0:8 beim FC Bayern) im Februar 2017 erlitten. Doch für Köllner wird das Debakel wohl keine Konsequenzen haben, wenn es seiner Mannschaft gelingt, dort weiterzumachen, wo man am vergangenen Samstag gegen Hannover aufgehört hatte. "Vielleicht können wir aus dem Spiel in Dortmund sogar lernen", sagt er. Am grundsätzlichen Nürnberger Spiel will Köllner gar nichts ändern. "Wir dürfen jetzt nicht alles über den Haufen werfen, sondern müssen mit Optimismus und positiver Energie ins Spiel gehen - gegen Düsseldorf wird man sehen, wie wir es charakterlich aufarbeiten."

Außerdem, findet der Trainer, hat dieses Duell zweier Aufsteiger der vorangegangenen Partie in Dortmund, die er angesichts des Qualitätsunterschieds "ein Spiel mit ungleichen Mitteln" genannt hatte, etwas Wichtiges voraus. Etwas, das den Nürnberger Mut machen müsste: "Es wird ein Spiel auf Augenhöhe".