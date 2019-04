27. April 2019, 11:27 Uhr Nach 1:2-Heimniederlage Zweitliga-Tabellenführer Köln trennt sich von Trainer Anfang

Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg hat sich beim 1. FC Köln offenbar Nervosität breit gemacht. Drei Spieltage vor Saisonende muss Markus Anfang seinen Posten räumen.

Ein erster Platz ist offenbar keine Jobgarantie: Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln hat sich Medienberichten zufolge von Trainer Markus Anfang getrennt. Zuvor hatte der Fußballclub seine für Samstag geplante Trainingseinheit kurzfristig abgesagt und damit Gerüchte über einen bevorstehenden Rauswurf Anfangs genährt. Der Verein bestätigte den Bericht über die Trennung zunächst nicht.

Offiziell wurde die Übungseinheit verschoben, da die Kölner erst am 6. Mai zum nächsten Spiel in Fürth antreten müssen. Nach dpa-Informationen kam am Samstag jedoch die Vereinsspitze zusammen, um die sportliche Situation zu analysieren.

Als Kandidat für Anfangs Nachfolge wird nach Informationen der Sportnachrichtenagentur SID der bisherige U21-Trainer Andre Pawlak gehandelt, der mit dem Kölner Nachwuchs in der Regionalliga West zuletzt sehr erfolgreich agierte.

Der gebürtige Kölner Anfang steht mit dem Team drei Spiele vor dem Saisonende an der Tabellenspitze mit acht Punkten Vorsprung auf den dritten Tabellenplatz. Der direkte Wiederaufstieg ist also fast sicher - der Kölner Clubführung aber offenbar nicht sicher genug. Aus den vergangenen vier Partien holte der "Effzeh" nur zwei Punkte, blieb also ohne Sieg. Zuletzt setzte es sogar zwei Niederlagen, erst in Dresden (0:3) und dann zuhause gegen Darmstadt (1:2). Nach der Heimniederlage gegen die Lilien am Freitag hatten zahlreiche Fans den Rauswurf des Trainer gefordert.