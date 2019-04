27. April 2019, 12:26 Uhr Nach 1:2-Heimniederlage Zweitliga-Tabellenführer Köln trennt sich von Trainer Anfang

Nach einer einer 1:2-Heimniederlage gegen Darmstadt 98 hat sich der 1. FC Köln Medienberichten zufolge von seinem Trainer getrennt.

Köln steht drei Spieltage vor Saisonende souverän auf dem ersten Tabellenplatz. Trotzdem kommt die Entscheidung der Klubführung nicht ganz überraschend.

Keines der letzten vier Spiele konnte der 1. FC für sich entscheiden, nach der Niederlage gegen Darmstadt hatten die Fans den Trainer scharf kritisiert.

Ein erster Platz ist offenbar keine Jobgarantie: Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln trennt sich Medienberichten zufolge von Trainer Markus Anfang. Nach Informationen der Bild-Zeitung wurde die Beurlaubung des gebürtigen Kölners am Samstagmorgen beschlossen, genau 300 Tage nach Amtsantritt. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Darmstadt am Freitag hatten zahlreiche Fans den Rauswurf des Trainer gefordert. Auch der WDR und der Express berichteten über die Trennung vom Coach.

Die für den Morgen angesetzte Trainingseinheit wurde kurzfristig verschoben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur kam am Samstag jedoch die Vereinsspitze zusammen, um die sportliche Situation zu analysieren.

Wer das Team in den letzten drei Spielen betreuen wird, ist noch offen. Als Kandidat für Anfangs Nachfolge wird der bisherige U21-Trainer Andre Pawlak gehandelt, der mit dem Kölner Nachwuchs in der Regionalliga West zuletzt sehr erfolgreich agierte. Sport-Geschäftsführer Armin Veh, langjähriger Bundesliga-Coach und früherer Meistertrainer des VfB Stuttgart, hatte mehrfach ausgeschlossen, sich in Köln auf die Bank zu setzen. Nach dem Darmstadt-Spiel hatte sich Veh mit nebulösen Worten verabschiedet. "Ich sage etwas, wenn ich etwas zu sagen habe", erklärte der Sportchef. Am Samstag hatte er offenbar Gesprächsbedarf.

Der gebürtige Kölner Anfang steht mit dem Team drei Spiele vor dem Saisonende an der Tabellenspitze mit acht Punkten Vorsprung auf den dritten Tabellenplatz. Der direkte Wiederaufstieg ist also fast sicher. Aus den vergangenen vier Partien holten die Kölner jedoch nur zwei Punkte, blieben also ohne Sieg. Zuletzt setzte es sogar zwei Niederlagen, erst in Dresden (0:3) und dann zuhause gegen Darmstadt (1:2).

Der einzige Spieler, der sich direkt nach dem Spiel am Freitag den Medien stellte, verteidigte den Trainer deutlich. "Natürlich nimmt man das wahr", sagte Torhüter Timo Horn: "Ich kann den Frust der Fans auch verstehen. Aber die zweite Halbzeit sollte Beweis genug sein, dass die Mannschaft intakt ist und der Trainer uns erreicht."

Schon zweimal, nach dem 0:1 Anfang November beim Hamburger SV und dem 2:3 nach 2:0-Führung in Paderborn hatte es Gerüchte um einen bevorstehenden Rauswurf des im Sommer aus Kiel verpflichteten Anfang gegeben. Nach der Niederlage in Paderborn soll Präsident Werner Spinner die Trennung sogar gefordert haben. Am Ende trat jedoch Spinner zurück.

Zuletzt nahm die Diskussion um den 44-Jährigen wieder Fahrt auf. Als Veh unter der Woche nach Anfang gefragt wurde, vermied er ein klares Bekenntnis. "Mit solchen Aussagen kann ich als Chef nichts gewinnen", hatte der frühere Stuttgarter Meistertrainer gesagt. Freilich mit dem Nachsatz: "Unser Trainer ist mit seiner Mannschaft Tabellenführer und hat sechs beziehungsweise acht Punkte Vorsprung auf Platz zwei und drei. Dass ich dazu gefragt werde, ist eigentlich ein Witz."

Anfang werden unter anderem fehlende Konstanz, fehlende Balance zwischen der anfälligen Defensive und der überragenden Offensive sowie seltsame taktische Wechsel vorgeworfen. Schon am Freitag hatte sich der Coach sehr niedergeschlagen gezeigt. "Das war ein bitterer Abend für uns", hatte er gesagt: "Das tut einfach brutal weh."