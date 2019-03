1. März 2019, 12:12 Uhr Holstein Kiel Kiels erfolgreiches Transfer-Modell

Holstein Kiel könnte an diesem Freitag mit einem SIeg gegen den Zweitliga-Dritten Union Berlin auf den Relegationsplatz zur ersten Liga klettern.

Die Strategie des Klubs, Führungskräfte aus der ersten Liga zu holen, die dort in der zweiten Reihe agierten, scheint wieder aufzugehen.

Nachdem viele Spieler den Verein im Sommer verließen, setzen Trainer Tim Walter und Manager Fabian Wohlgemuth dieses Jahr auf viele ausgeliehene junge Spieler.

Von Jörg Marwedel , Kiel

Einen letzten Dienst hat Ralf Becker seinem Verein noch beschert, bevor er weiterzog zum größeren Hamburger SV. Der frühere Sportgeschäftsführer von Holstein Kiel hat dem Klub im Mai 2018 noch einen neuen Trainer besorgt - als Ersatz für Markus Anfang, der nach dem bemerkenswerten dritten Platz der Kieler in der Vorsaison der zweiten Liga das Angebot des 1. FC Köln annahm, mit dem er am Mittwochabend durch das 1:0 beim Nachholspiel in Aue die Tabellenführung übernommen hat.

In Kiel kam nach Anfang Tim Walter, 43, bis dahin Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Becker hielt Walter wegen dessen Grundidee eines aggressiven Ballbesitzfußballs für den Richtigen, um den Aufschwung der Kieler nicht abreißen zu lassen. Kurz nach der Entscheidung für Walter hatte der Kieler Aufsichtsrat dann Beckers eigenen Nachfolger als Sportchef bestimmt: Fabian Wohlgemuth, 39, davor siebeneinhalb Jahre als Scout und Nachwuchsleiter beim VfL Wolfsburg tätig, rückte in den Holstein-Vorstand auf.

Neun Monate später kann man sagen: Zum zweiten Mal ist Holsteins Strategie, Führungskräfte aus der ersten Liga zu holen, die dort in der zweiten Reihe standen, aufgegangen. Denn auch Becker (zuvor beim VfB Stuttgart) und Anfang (zuvor in Leverkusen) waren vor ihrer Kieler Zeit im Nachwuchsbereich tätig. An diesem Freitag (18.30 Uhr) könnten die Schleswig-Holsteiner (Bundesland-Slogan: "Der richtige Norden") mit einem Sieg über den amtierenden Dritten Union Berlin erneut den Relegationsplatz zur ersten Liga entern. Und das, obwohl außer Becker und Anfang auch Spitzenkräfte der Mannschaft - wie Dominick Drexler, Rafael Czichos (beide Köln) und Torjäger Marvin Ducksch (Düsseldorf) - den Klub nach dem knapp verpassten Aufstieg verlassen hatten.

Im Winter kamen noch mal vier geleaste Jungprofis dazu

"Im Sommer war die Personaldecke dünn, und es gab nach der sensationell erfolgreichen Saison eine große Erwartungshaltung", erinnert sich Wohlgemuth. Doch das schreckte ihn nicht ab, denn er suchte eine neue Herausforderung und "einen Job mit Handlungsspielräumen". Das lag nicht sehr weit entfernt von der Motivation des Trainers Walter, der "das Gesamtpaket bei Holstein sehr interessant" fand. Nämlich endlich "in sportliche Entscheidungen involviert zu sein und so zur Entwicklung beitragen zu können".

Die Zusammenarbeit hätte auch schiefgehen können. Aber die beiden Neuen in Kiel, die sich zuvor nur flüchtig kannten, haben schnell festgestellt, dass es bei ihnen keinen Platz für Eitelkeiten gibt. Zudem waren sie sich in einem Punkt einig: Sie wollten nach 16 Abgängen eine junge Mannschaft aufbauen. War Anfangs Team noch eines der ältesten in der zweiten Liga gewesen, so ist Holstein jetzt neben dem Hamburger SV das jüngste. Und die Idee, mit talentierten Leihspielern aus der ersten Liga die Entwicklung voranzutreiben, wurde forciert von Wohlgemuth und Walter, die sich inzwischen "zu 100 Prozent vertrauen", wie sie unisono sagen.

Im Winter kamen noch mal vier geleaste Jungprofis dazu, während ältere Kräfte wie Patrick Herrmann, 30, und Dominic Peitz, 34, Kiel verließen. "Auch wenn wir mal kritisch diskutieren, werden nur Spieler verpflichtet, bei denen wir beide ein gutes Gefühl haben", sagt Walter. Er sieht sich auch in seinem ersten Profijob als "Ausbilder und Entwickler" - was Bundesliga-Manager wie Gladbachs Max Eberl veranlasst, noch nicht ausgereifte Talente gerne nach Kiel zu schicken. So war das im Januar auch beim Gladbacher Laszlo Benes, der zwar bei Standards schon "erstligareif" sei , wie Wohlgemuth findet, aber körperlich noch Nachholbedarf habe.