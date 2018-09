22. September 2018, 11:02 Uhr 2. Bundesliga FC Ingolstadt trennt sich von Trainer Leitl

Damit reagiert der Zweitligist auf die schlechte Saison. Mit dem Cheftrainer wird auch Co-Trainer Andre Mijatovic den FC verlassen.

Stefan Leitl ist nicht mehr Cheftrainer beim Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt. Der Club gab am Samstagvormittag die Trennung bekannt und reagierte damit auf die negative sportliche Entwicklung in dieser Saison. Die Trennung sei "das Resultat interner Gespräche der sportlichen Leitung in Abstimmung mit den zuständigen Gremien", hieß es in einer Mitteilung.

Nach zwei Jahren in der ersten Liga und dem Abstieg im Sommer 2017 wird der Klub seinen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Schon die vergangene Saison beendete Ingolstadt nur auf dem enttäuschenden neunten Platz. Nach nur einem Sieg aus den ersten sechs Spielen steht das Team derzeit knapp vor den Abstiegsplätzen.

Leitl hatte die Mannschaft vor einem Jahr übernommen, nachdem er zuvor bereits vier Wochen als Interimstrainer agiert hatte. Mit dem 41-Jährigen wird auch Co-Trainer Andre Mijatović den FCI verlassen.

"Wir sind optimistisch, zeitnah einen Nachfolger präsentieren zu können, von dem wir überzeugt sind und der dem Team neue Impulse geben kann", sagte Sportdirektor Angelo Vier. Das nächste Pflichtspiel steht am Dienstagabend beim 1. FC Köln an. Mit fünf Punkten aus sechs Spielen steht Ingolstadt in der Tabelle aktuell nur auf Platz 13. Am Freitagabend setzte es im eigenen Stadion gegen den FC St. Pauli eine 0:1-Niederlage.