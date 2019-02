16. Februar 2019, 22:06 Uhr 0:0 auf Schalke Blindgänger unter sich

In einer tor- und trostlosen Partie zwischen lahmen Schalkern und ineffizienten Freiburgern übernimmt der Schiedsrichter die Hauptrolle: mit Videobeweisen und Platzverweisen.

Von Ulrich Hartmann, Gelsenkirchen

Man hätte das Fußballspiel zwischen Schalke 04 und dem SC Freiburg vorher durchaus im Stile eines Action-Krachers bewerben können. In Freiburgs vorangegangenen vier Spielen waren 20 Tore gefallen, Schalkes Trainer Domenico Tedesco lobte den Gegner für "extreme Mentalität" und "sich zerreißende Spieler" - für seine Schalker war es die finale Probe vor dem Champions-League-Abenteuer gegen Manchester City. Wer sich von solchen Erwartungen in die Gelsenkirchener Arena hat locken lassen, wurde allerdings enttäuscht. Der Kracher hat nicht gezündet. Der Blindgänger endete auch deshalb torlos, weil beide Teams je einmal vom Videobeweis profitierten und ihnen jeweils ein Handelfmeter erspart blieb: Als Freiburgs Lukas Kübler den Ball nach einer Flanke gleich zweimal an die Hand bekam (33.), entschied Schiedsrichter Frank Willenborg auf weiterspielen - und blieb dann bei seiner Entscheidung; als der Schalker Omar Mascarell die Kugel an den Ellbogen bekam (81.), entschied Willenborg, der eigentliche Hauptdarsteller des Nachmittags, zunächst auf Strafstoß, revidierte dann aber sein Urteil. Schalke spielte nach einer roten Karte für Suat Serdar 48 Minuten lang in Unterzahl, in der Nachspielzeit sah Freiburgs Christian Günter gelb-rot.

Mit Blick auf die Niederlagen von Hannover und Stuttgart durften beide Mannschaften das maue Unentschieden sogar als Punktgewinn deklarieren. Pfiffe gab es nach dem Schlusspfiff trotzdem, weil die Zuschauer das Gefühl hatten, für ihr Geld nicht genug bekommen zu haben. Freiburgs Trainer Christian Streich haderte allerdings mehr mit dem Schiedsrichter und dem Schicksal, als er über den zurückgenommenen Handelfmeter für sein Team, eine Verletzung von Mike Frantz und die zweifelhafte gelb-rote Karte für Günter sagte: "'S isch e bissle viel!"

Die Aussicht auf Schalkes Match gegen Manchester City wirkt alles andere als verlockend

Schalkes Trainer Domenico Tedesco hingegen war eher von seiner Mannschaft enttäuscht: "Das war in den ersten 40 Minuten nicht couragiert genug, und dann, als es besser wurde, waren wir trotzdem nie so richtig torgefährlich." Keine guten Aussichten für den kommenden Mittwoch.

Die beiderseitigen fußballerischen Unzulänglichkeiten ergaben in der ersten Halbzeit genau zwei spektakuläre Szenen, allerdings zwei, die schon beim Zuschauen wehtaten: In der 31. Minute bekam Freiburgs Amir Abrashi eine gelbe Karte, nachdem er Amine Harit mit gestrecktem Bein den Knöchel malträtiert hatte; und in der 42. Minute bekam Serdar die rote Karte, nachdem er Mike Frantz mit gestrecktem Bein gegen das Knie getreten hatte. Frantz lag zwei Minuten am Boden und wirkte schwer verletzt, stand dann aber auf und spielte sofort weiter, wofür er vom Schalker Publikum schrille Pfiffe erntete bis zu jener Pause, aus der er nicht mehr aufs Feld zurückkam.

Die Höhepunkte der zweiten Halbzeit im Zeitraffer: Der eingewechselte Jérôme Gondorf scheiterte mit einem Kopfball am Torwart Ralf Fährmann (46.), der Schalker Matija Nastasic schoss einen Freistoß aus erfolgversprechenden 17 Metern stumpf in die Freiburger Mauer (57.). Nach etwa einer Stunde brachten die Freiburger die Schalker dreimal hintereinander in die Bredouille, ohne die erforderliche Effektivität zu zeigen. In der 71. Minute setzte Philipp Lienhard einen Kopfball aus kürzester Distanz über das Tor. In der Nachspielzeit kam Nastasic ziemlich allein zum Kopfball, der mindestens zwei Meter über das Tor ging.

"Wir sind Schalke - wir müssen das besser machen", sagte Mark Uth hinterher unsentimental "aber die rote Karte hat uns den Stecker gezogen." Zu elft und mit der nötigen Geduld, behauptete Uth, hätte man in der zweiten Halbzeit gewiss ein Tor geschossen. Dieses Vorhaben will er nun auf den kommenden Mittwoch vertagt wissen, wenn man gegen Manchester City spielt. Uth sagt: "Wir werden Mittwoch alles raushauen, ich habe keinen Bock, mich da 90 Minuten hinten reinzustellen."