Am Ende ging es im ersten Halbfinale dann doch schneller, als gedacht. Novak Djokovic löst zum siebten Mal das Finalticket. Wer auf den Serben trifft, das machen Alexander Zverev und Casper Ruud unter sich aus. Beginn der Partie wird nun wohl schon gegen 18:50 Uhr sein.

Carlos Alcaraz scheint seine Krämpfe in den Griff bekommen zu haben und nun zumindest das Spiel beenden zu können. Er hält aktuell sogar solide dagegen, so dass sich der Start für Zverev und Ruud sicherlich weiter verzögern wird. Vor 19 Uhr ist kein Beginn der Partie zu erwarten.

Für Casper Ruud hielt der Turnierbaum schon im Viertelfinale eine schwere Aufgabe bereit. Gegen den an Nummer sechs gesetzten Youngster Holger Rune behielt Ruud allerdings nicht nur die Oberhand, er dominierte die Partie über weite Strecken auch nach Belieben. Auch wenn der Norweger einen Satz abgeben musste, gestaltete er die übrigen drei Sätze eindrucksvoll souverän. Ruud wird bereit sein, um Zverev das Leben schwer zu machen und, wie im Vorjahr, in das Finale einzuziehen.

Ruud will erneut ins Finale!

Zverev ist "wieder da"

„Ein Jahr später bin ich wieder da“, schrieb Alexander Zverev nach dem Halbfinal-Einzug auf den sozialen Netzwerken. Und er hat Recht, denn wir sehen den besten Alexander Zverev seit ziemlich genau 12 Monaten. Damals hatte sich der Hamburger, ebenfalls im Halbfinale der French Open, im Duell gegen Rafael Nadal mehrere Bänder im Knöchel gerissen und fiel in der Folge eine halbes Jahr aus. Seitdem kämpfte der Deutsche um seine Form, die er aber erst bei Roland Garros wiederfinden konnte. Mit tollen Leistungen und etwas Glück (noch kein Gegner aus den Top Ten) spielte sich der 26-Jährige in die Vorschlussrunde - und will dort den nächsten Schritt gehen.