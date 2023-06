Alcaraz - Djokovic 3:5 Mit 207 Stundenkilometern serviert Djokovic nach außen und macht die Breakchance zunichte. Danach bekommt Alcaraz den Return nicht hin. Satzball!

Alcaraz - Djokovic 3:5 Allmählich findet Alcaraz Antworten, reduziert die Fehlerquote. Ein Stopp lockt den Gegner nach vorn. Dann punktet der Spanier mit dem glänzenden Vorhand-Lob. Breakball!

Alcaraz - Djokovic 3:5 Dann serviert der Serbe gut, legt den Drive-Volley mit der Vorhand nach. 30:15! Doch dann passiert der aktuellen Nummer 3 der Welt der dritte Doppelfehler.

Alcaraz - Djokovic 3:5 Nun hat es Djokovic auf dem Schläger, darf den Satz ausservieren. Alcaraz spielt einen guten Rückhandreturn und treibt nun seinerseits den Widersacher mal in den Fehler.

Alcaraz - Djokovic 3:5 Forsch geht Alcaraz dagegen zu Werke, rückt gut auf und vollstreckt mit der Vorhand. Daran schließt sich das zweite Ass des Weltranglistenersten an. Und mit der Rückhand gelingt ihm der dritte Winner in Folge. So bleibt der Spanier vorerst im Satz.

Alcaraz - Djokovic 2:5 Djokovic spielt den Ballwechsel mal wieder sehr clever, stellt den Kotrahenten Aufgaben und zwingt ihn in den Vorhandfehler. Das bedeutet Breakball, der zugleich Satzball ist.

Alcaraz - Djokovic 2:5 Den zweiten Spielball verschenkt Alcaraz mit einem Fehler ohne Not. Die cross gespielte Rückhand schafft es nicht übers Spielhindernis. Das ist der 15 unforced Error des 20-Jährigen - Djokovic steht allerdings auch schon bei zehn.

Alcaraz - Djokovic 2:5 Dann hat der Spanier Spielball, lässt am Netz aber wieder mal die richtigen Entscheidungen vermissen. Am Ende versagt noch der Smash. Einstand!

Alcaraz - Djokovic 2:5 Somit muss Alcaraz jetzt schon gegen den Satzverlust servieren - und bringt mal wieder seine Vorhand an. Kurz darauf gerät Djokovic ein Return zu lang. 30:15!

Alcaraz - Djokovic 2:5 Dann hat Djokovic Spielball, wartet noch eine heftige Windböe ab, serviert dann und Alcaraz haut seinen Rückhandreturn in die Maschen. So zieht der 22-fache Grand-Slam-Champion dieses fast eine Viertelstunde andauernde Aufschlagspiel doch auf seine Seite und enteilt auf 5:2.

Alcaraz - Djokovic 2:4 So sieht sich der an 3 gesetzte Serbe einem dritten Breakball gegenüber und geht dagegen in überragender Manier vor. Der Offensivgeist wird belohnt und der Rückhandvolley bildet den Abschluss.

Alcaraz - Djokovic 2:4 Alcaraz lässt aber nicht locker, der beißt sich rein und trotzt den vielen eigenen Problemen. Und auf der Gegenseite erlaubt sich Djokovic jetzt vermehrt Fehler, bekommt sein Aufschlagspiel nicht zu.

Alcaraz - Djokovic 2:4 Doch Djokovic wehrt auch diesen Breakball ab, weil Alcaraz den Rückhandreturn nicht hinbekommt. Danach wird deutlich, dass die starke Vorhand eben hier keine Wende zum besseren verursacht.

Alcaraz - Djokovic 2:4 Dann lädt ein Netzkantenball Djokovic nach vorn. Dort muss der Serbe den Punkt machen, doch jetzt verteidigt sich Alcaraz gut und spielt aus vollem Lauf die Vorhand longline. Dieses Ding kann dem Spanier richtig was geben.

Alcaraz - Djokovic 2:4 Djokovic zittert den Zweiten rein, behält dann aber die Nerven und braucht nur auf den Fehler des Widersachers warten, dessen Stopp zu kurz gerät.

Alcaraz - Djokovic 2:4 Nicht zu glauben! Djokovic leistet sich den zweiten Doppelfehler und bietet tatsächlich einen Breakball an. Holt der 36-Jährige seinen Gegner jetzt aus dem Nichts ins Match?

Alcaraz - Djokovic 2:4 Insgesamt aber läuft es weiter nicht nach en Vorstellungen von Alcaraz, der sich inzwischen auch verbal beklagt und dabei etwas ratlos wirkt. Allerdings unterläuft Djokovic dann noch ein Fehler ohne Not, die Vorhand inside-out schafft es nicht übers Netz. Einstand!

Alcaraz - Djokovic 2:4 Doch Djokovic gibt seinem jungen Gegenüber mit seinem ausgefuchsten Matchplan auch gern mal neue Aufgaben, holt diesen immer wieder aus der Komfortzone. Doch dann trifft auch der Serbe mal eine falsche Entscheidung, wird beim Stopp zu kurz.

Alcaraz - Djokovic 2:4 Jetzt gibt es den mit zwölf Schlägen zweitlängsten Ballwechsel des Matches. Und dabei kann der Iberer mal auftrumpfen, macht letztlich mit der Vorhand den Punkt. So etwas kann ihm natürlich auf die Sprünge helfen.

Alcaraz - Djokovic 2:4 Und das klappt noch ein drittes Mal - jetzt mit einem Longline-Passierball. Damit bringt Alcaraz sein Aufschlagspiel durch und verkürzt auf 2:4.

Alcaraz - Djokovic 1:4 So überragend das der Serbe taktisch bisher macht, komplett kann er die Vorhand von Alcaraz auch nicht ausschalten. Der 20-Jährige punktet damit jetzt zweimal in Folge.

Alcaraz - Djokovic 1:4 Ein Ass hilft dem Spanier natürlich, doch schon beim nächsten Punkt bekommt Alcaraz den Rückhandreturn von Djokovic um die Ohren.

Alcaraz - Djokovic 1:4 Während Djokovic hier mit all seiner Routine auftrumpft, seine Erfahrung auf dieser Bühne nutzt und stark aufspielt, sucht Alcaraz nach seiner Form, kommt gar nicht in die Gänge.

Alcaraz - Djokovic 1:4 Dann erlaubt sich Djokovic den ersten Doppelfehler in diesem Match, hat aber noch einen Spielball. Und den nutzt der zweimalige French-Open-Champion, weil Alcaraz mit einer Rückhand ins Netz hilft.

Alcaraz - Djokovic 1:3 Djokovic hat meist eine bessere Antwort, der weiß auch was mit den schnellen Vorhandbällen des Spaniers anzufangen. Und der Serbe weiß scheinbar auch immer, was sein Gegenüber vor hat, steht dann immer schon da.

Alcaraz - Djokovic 1:3 Als der Weltranglistenerste eine Vorhand verschlägt, liegt der erste Breakball dieses Matches bereit. Und Djokovic nutzt die Chance, ergreift jetzt selbst mit dem Stopp die Initiative, erwischt dann die kurze Cross-Antwort des Konkurrenten. Alcaraz hetzt zurück, bringt den Ball nochmals zurück. Doch der Serbe ist am Netz nicht zu überwinden. Das ist das Break!

Alcaraz - Djokovic 1:2 Jetzt gelingt Alcaraz der Stopp besser, dennoch kommt Djokovic da hin. Und dann trifft der Iberer falsche Entscheidungen, muss längst den Punkt machen, den er dann doch verliert.

Alcaraz - Djokovic 1:2 Erstmals spielt Alcaraz den Stopp, verschlägt den aber mit der Vorhand. Wenig später ist der Spanier erstmals am Netz erfolgreich, spielt seinen Rückhandflugball zur Seite weg.

Alcaraz - Djokovic 1:2 Den damit errungenen Spielball nutzt der Weltranglistendritte, spielt starke Winkel, rückt im richtigen Moment vor und vollendet mit der Vorhand gegen den Lauf des Widersachers. Somit legt Djokovic wieder vor.

Alcaraz - Djokovic 1:1 Natürlich gibt es auch wegen der Defensivqualitäten beider Spieler nicht so viele Winner. Da ist es richtig schwer, das zu Ende zu spielen. Djokovic schafft das jetzt mit einem Netzangriff und einem Rückhandvolley zur Seite.

Alcaraz - Djokovic 1:1 Natürlich kann der Djoker das Tempo auch mitgehen, der kontert solch ein Geschoss jetzt mal selbst mit der cross gespielten Vorhand, was Alcaraz überrascht.

Alcaraz - Djokovic 1:1 Dann tritt der Spanier erstmals richtig dominant auf, nagelt den Gegner fest und vollstreckt dann entschlossen mit der Vorhand zum Spielgewinn - wie der Kontrahent eben zu 15.

Alcaraz - Djokovic 0:1 Erstmals packt Alcaraz die Vorhandpeitsche aus. Zwar kommt der Widersacher da ran, bekommt aber keinen kontrollierten Vorhandschlag mehr zustande.

Alcaraz - Djokovic 0:1 Noch gestalten sich die Ballwechsel recht kurz, mehr als sechs Schläge werden nicht geboten. Spätestens dann kommt der Fehler. Beide suchen noch nach ihrem Spiel. Jetzt verzieht Djokovic einen Rückhand-Slice seitlich.

Alcaraz - Djokovic 0:1 Zwar zeigt uns Alcaraz dann mit einer blitzsauberen Rückhand longline den ersten Gewinnschlag dieses Halbfinales. Doch danach regelt Djokovic die Sache mit einem guten ersten Aufschlag und holt sich das erste Spiel.

Alcaraz - Djokovic 0:0 Bislang kommt der Erste beim Serben äußerst zuverlässig - also immer. Und sein Gegenüber geht noch zu fehlerbehaftet zu Werke.

1. Satz Jetzt eröffnet Djokovic das Match. Der erste Aufschlag kommt auf Anhieb. Den kurzen Ballwechsel beendet Alcaraz mit einer Vorhand ins Netz.

Head 2 Head Erst zum zweiten Mal stehen sich beide Spieler in einem offiziellen Match gegenüber. Das bislang einzige Duell gab es vor gut einem Jahr beim Masters im Madrid. Damals gewann der Spanier das Halbfinale in drei ganz engen Sätzen und holte sich kurz darauf auch den Turniersieg.

Einmarsch und Münzwurf In diesem Moment betreten unsere Protagonisten den Court Philippe-Chatrier. Nach einigen Handgriffen der Vorbereitung trifft man sich zusammen mit der französischen Stuhlschiedsrichterin Aurélie Tourte zur Wahl am Netz. Die Münze fällt zugunsten des Serben, der sich für Aufschlag entscheidet.

Alcaraz 2023 Natürlich hat Alcaraz aufgrund seines jungen Alters noch nicht solche eine lange Liste an Erfolgen vorzuweisen. Zehn Turniersiege sind aber schon zusammengekommen – so der US-Open-Titel 2022 und vier Masters. Nach seinem Comeback infolge einer Verletzung hat der Iberer in dieser Saison sofort groß aufgetrumpft, ist bei nahezu jedem Turnier ganz weit gekommen, hat fünf Finals gespielt und vier gewonnen. Den im Mai zurückeroberten Status als Nummer 1 der Welt hat sich Alcaraz also redlich verdient.

Alcaraz bei den French Open Auch Alcaraz hat im Turnierverlauf erst einen Satzverlust erlitten, das passierte in der zweiten Runde gegen den Japaner Taro Daniel. Ansonsten wusste der toggesetzte Spanier zu überzeugen, schaltete den italienischen Qualifikanten Flavio Cobolli und danach eine Reihe gesetzter Spieler in überzeugender Art und Weise aus: Denis Shapovalov (26), Lorenzo Mussetti (17) und zuletzt Stefanos Tsitsipas (5). Vor allem der Dreisatzerfolg gegen den Griechen beeindruckte – sicherlich auch seinen heutigen Gegner. Damit erreichte der Rechtshänder erstmals das Halbfinale der French Open. Nachdem Alcaraz 2021 zum ersten Mal hier im Hauptfeld stand (dritte Runde) war vor zwölf Monaten im Viertelfinale Endstation.

Djokovic in Roland Garros Bei den French Open jedoch sind es seit seinem Debüt 2005 überschaubare zwei Triumphe, die Djokovic 2016 und 2021 feiern durfte. Dabei stand er insgesamt sechsmal im Endspiel. In drei Fällen war dabei kein Vorbeikommen an Rafael Nadal, den derzeit verletzten König von Roland Garros. Bei seiner 19. Teilnahme ist der Serbe an 3 gesetzt und räumte den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic, den Ungarn Márton Fucsovics, den an 29 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina und den Peruaner Juan Pablo Varillas weitgehend problemlos aus dem Weg. Erst im Viertelfinale musste er gegen den an 11 gesetzten Russen Karen Khachanov einen Satzverlust hinnehmen.

Rekorde über Rekorde Dabei ist Djokovic mit 387 Wochen als Nummer 1 der Welt bereits Rekordhalter. Doch für den Rechtshänder geht es um mehr, er möchte in Roland Garros seinen 23. Grand-Slam-Titel erringen, damit den noch gleichauf liegenden Rafael Nadal abschütteln und sich zum alleinig fleißigsten Sammler von Major-Trophäen machen. Auf Masters-Ebene ist der Djoker das schon, da stehen 38 Siege zu Buche – inklusive des Golden Masters, also alle aktuellen 1.000er Turniere mindestens einmal gewonnen zu haben. Das hat kein anderer geschafft. 93 Karrieretitel sind es insgesamt, dazu gehören sechs ATP Finals. Djokovic hat also schon so ziemlich alles gewonnen – und das dann meist in jeweils großer Zahl.

Generationenduell im Kampf um die Nummer 1 Es treffen hier nicht nur zwei der derzeit absolut besten Tennisspieler aufeinander, zudem handelt es sich um ein Generationenduell. Als der 36-jährige Djokovic im Jahr 2003 Profi wurde, hat der 20-jährige Alcaraz gerade das Licht der Welt erblickt. Neben dem Einzug in ein Grand-Slam-Finale geht es auch um die Nummer 1. Sollte sich der Serbe heute durchsetzen und das Turnier am Sonntag gewinnen, würde er seinen jungen Rivalen an der Spitze der Weltrangliste ablösen.