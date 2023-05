64’ Es kehrt Ruhe ein Nachdem die ersten regenintensiven Runden chaotisch waren, scheint jetzt wieder etwas Ruhe reinzukommen in den Monaco-Grand-Prix. Der Regen hat inzwischen deutlich nachgelassen.

63’ Strafe für Nico Hülkenberg Gebrauchter Tag für Nico Hülkenberg. Der Deutsche hat seine Strafe nicht richtig absolviert. Er erhält dafür eine Zehn-Sekunden-Strafe.

62’ Verstappen kann sich wieder lösen Nachdem Alonso zunächst näherheranfahren konnte, schafft es Verstappen jetzt wieder, sich zu lösen. Sein Vorsprung liegt bei 20 Sekunden.

62’ Boxenfunk Carlos Sainz "Wir gehen davon aus, dass der Regen in zwei bis drei Minuten enden soll", wird Sainz am Funk informiert. Er liegt derzeit auf Platz acht der Zwischenwertung, nachdem er sich auf der nassen Strecke einige Fehler geleistet hatte.

61’ Boxenfunk Lewis Hamilton "Langsam wird es hier draußen ziemlich gefährlich", berichtet der viertplatzierte Hamilton am Funk. "Sehr rutschig." Man teilt ihm mit, dass der Regen bald nachlassen soll.

60’ Magnussen auf Abwegen Kevin Magnussen ist in Kurve 1 auf Abwegen und landet im Notausgang. Er schlägt nirgends ein und kann weiterfahren.

60’ Strafe für George Russell George Russell wird von der Rennleitung bestraft, weil er unsicher auf die Strecke zurückgekehrt war. Es gibt eine 5-Sekunden-Strafe. Die Wiederholung zeigt, dass er da den Red Bull von Pérez abgeräumt hatte.

59’ Boxenstopp von Sergio Pérez Sergio Pérez war in der Zwischenzeit an der Garage und hat auf den Full-Wet gewechselt. Sicherlich wird er jetzt das Versuchskaninchen für Verstappen spielen.

59’ Rutscher von Logan Sargeant Jetzt scheint es hier nur noch irgendwie ums Überleben zu gehen. Es gibt wieder gelbe Flaggen, nachdem Sargeant wegrutscht. Er kann weiterfahren.

58’ Unfall von Kevin Magnussen Es gibt den nächsten Crash! Kevin Magnussen, der bisher auf dem Slick geblieben war, landet in Rascasse in der Barriere. Er kann weiterfahren und kommt jetzt an die Box. Es gibt neue Flügel und den Full-Wet.

56’ Unfall von Lance Stroll Jetzt wird es richtig chaotisch in Monaco. Die Fahrer rutschen zahlriech auf der nassen Fahrbahn. Lance Stroll sorgt für gelbe Flaggen, als er in die Leitplanke einschlägt und sich den Frontflügel abfährt. Er kann nicht weiterfahren und stellt das Auto ab.

56’ Verstappen bleibt vorne Durch den zusätzlichen Boxenstopp von Alonso hat Verstappen seinen Abstand sogar vergrößern können und liegt 22 Sekunden vor seinem Konkurrenten. Ocon ist Dritter vor Hamilton und Russell.

55’ Boxenstopp von Max Verstappen Während der Regen jetzt noch mal für einiges an Action sorgt, kommt Verstappen rein und wechselt auf den Intermediate. Auch Alonso muss noch mal kommen, um auf den Inter zu tauschen. Einzig Magnussen ist noch auf Slicks.

55’ Dreher von Sainz Carlos Sainz dreht sich in Mirabeau! Jetzt wird der Regen in Monaco immer mehr. Scheint als hätte Alonso da die falsche Entscheidung getroffen.

55’ Boxenstopp von Fernando Alonso Fernando Alonso biegt an die Boxengasse ab. Geht er jetzt auf den Intermediate? Nein! Er geht auf gebrauchten Reifen wieder auf die Strecke. Großes Risiko beim Spanier, während viele andere im Feld auf den Inter wechseln.

54’ Boxenfunk Max Verstappen "In diesem Streckenabschnitt könnte es darum gehen, irgendwie zu überleben", funkt man Verstappen, der sich frustriert über seine ausgefahrenen Reifen zeigt.

53’ Boxenstop pvon Valtteri Bottas Valtteri Bottas und Lance Stroll können das Risiko gehen und wechseln schon früh auf den Intermediate-Reifen. Kommen gleich auch andere Fahrer des Feldes.

52’ Boxenfunk Max Verstappen Auch bei Max Verstappen ist der Regen jetzt ein Thema. "Du sagst uns, wenn du an die Box kommen willst", funkt man dem Führenden. Weiter hinten gibt es die ersten Verbremser.

52’ Boxenfunk George Russell "Mehr und mehr Regen, jetzt", funkt George Russell über seinen Funk. Der Mercedes-Pilot ist derzeit Dritter.

52’ Boxenstopp von Lando Norris Bei McLaren scheint man davon auszugehen, dass es bei wenigen Tropfen bleibt. Man holt ihn an die Box und wechselt auf den Hardreifen.

51’ Boxenfunk George Russell "Nieselregen in Kurve 3", funkt George Russell. Noch ist das aber nichts, was die Teams in Unruhe versetzen sollte.

50’ Boxenfunk Max Verstappen Gibt es jetzt den von vielen erhofften Regen? "Vielleicht gibt es in Kurve 6 bis 8 ein paar Regentropfen", funkt man Verstappen.

48’ Boxenstopp von Pierre Gasly Pierre Gasly kommt als nächster Fahrer an die Box, um seinen Reifenwechsel zu absolvieren. Es geht auf den Mediumreifen.

46’ Boxenfunk Fernando Alonso Fernando Alonso fragt nach, wie es denn mit dem Regen aussieht. "Regen in etwa 15 Runden möglich", erhält er als Antwort. Sicher scheint man sich aber immer noch nicht zu sein, wann die Schauer kommen und wie stark der ausfällt.

45’ Boxenstopp von Charles Leclerc Charles Leclerc kommt an die Box. Es geht von Hard auf den Medium. Auf Platz acht hinter Lewis Hamilton geht es wieder zurück auf die Strecke.

44’ Boxenfunk Max Verstappen "Ich bin nicht sicher, wie lange ich das noch durchhalten kann", funkt Verstappen an sein Team. Derzeit verliert er wieder etwas Zeit in Richtung Alonso.

43’ Stroll findet keinen Weg vorbei Lance Stroll müht sich weiter im hinteren Feld mit dem Haas von Magnussen ab. Sein Auto ist inzwischen leicht beschädigt und für seine Berührung mit dem dänischen Konkurrenten erhielt er eine Verwarnung.

41’ Boxenfunk Fernando Alonso Aston Martin möchte den Stopp von Alonso weiter herauszögern. Das Team möchte sichergehen, dass er vor Charles Leclerc bleibt, wenn es zum Reifenwechsel geht.

39’ Der Blick an die Spitze An der Spitze hat Max Verstappen weiterhin alles im Griff und kann sich weiterhin von Fernando Alonso lösen. 9,3 Sekunden liegen zwischen den beiden Konkurrenten. Dritter ist Derzeit Charles Leclerc, dem aber bereits 18 Sekunden zum Aston Martin fehlen.

38’ Boxenfunk Lance Stroll "Ich habe einen Schaden", funkt Lance Stroll seiner Box. Zuvor hatte es eine Berührung mit Magnussen gegeben. In diesem Bereich des Feldes hat sich die Stimmung in den letzten Runden definitiv aufgeheizt.

37’ Boxenfunk Carlos Sainz Carlos Sainz ist über Funk alles andere als glücklich mit den Entscheidung seines Teams. Er ist der Meinung, dass man mit der Strategie das komplette Rennen kaputtgemacht hat.

36’ Boxenstopp von Sergio Pérez Sergio Pérez kommt an die Box. Es gibt einen neuen Frontflügel und er wechselt auf den Medium. Es geht auf dem 19. Platz wieder auf die Strecke. Verkorkster Sonntag für den Red Bull-Piloten.

35’ Unfall von Sergio Pérez Kollision von Sergio Pérez! Der Red Bull-Pilot rauscht in der Schikane in Magnussen hinein und beschädigt sich dabei den Frontflügel.

34’ Boxenstopp von Carlos Sainz Carlos Sainz kommt als nächster Fahrer an die Box. Er erhält den Medium und kommt auf Platz sieben wieder auf die Strecke.

33’ Pérez gegen Stroll Die Wiederholung zeigt, dass Pérez versucht hat, Stroll an der Außenseite der Schikane aus dem Tunnel heraus zu überholen, dann aber über die Schikane fuhr. Über Funk beschwert sich der Mexikaner, dass er abgedrängt wurde. Aber ob die Rennleitung das auch so sieht?

33’ Boxenstopp von Esteban Ocon Esteban Ocon kommt jetzt auch zu seinem Stopp rein. Er steht lange und kommt auf Platz sieben wieder auf die Strecke.

32’ Boxenstopp von Lewis Hamilton Lewis Hamilton wird an die Box geholt. Vom Medium geht es für den Briten jetzt auf die härteste Mischung. Hier scheint man also nicht davon auszugehen, dass bald Regen kommt.

31’ Teaminterne Überrundungen Bitterer Moment für Sergio Pérez. Von hinten rauscht Teamkollege Max Verstappen zur Überrundung heran.

30’ Boxenfunk Sergio Pérez Bei der Regenwahrscheinlichkeit ist man sich weiterhin nicht wirklich einig. Bei Red Bull geht man davon aus, dass es zum Ende des Rennens Regen geben könnte.

29’ Boxenfunk Max Verstappen "Der linke Vorderreifen sieht nicht gut aus", funkt Verstappen seinem Team. Der Niederländer liegt derzeit zehn Sekunden vor Alonso.

27’ Boxenfunk Lando Norris Auch bei Lando Norris geht es um den Regen. Hier geht man davon aus, dass es in Runde 35 so weit sein könnte.

26’ Boxenfunk Carlos Sainz Carlos Sainz fragt über Funk nach, wie es mit dem Regen aussieht. "In 45 Minuten", bekommt er Antwort. "Allerdings sinkt die Wahrscheinlichkeit."

24’ Boxenstopp von Logan Sargeant Logan Sargeant war derweil noch einmal an der Box und holt sich jetzt den Softreifen ab. Es gab einen Reifenschaden hinten links.

24’ Pérez steckt fest Sergio Pérez steckt immer noch hinter Stroll auf Platz 16 fest. Der Kanadier kommt seinerseits auch nicht wirklich nach vorne, da er nicht am Haas von Magnussen vorbeikommt.

22’ Boxenstopp von Logan Sargeant Logan Sargeant wird von seinem Team erlöst und der Williams-Fahrer darf jetzt an die Box kommen. Es geht vom Medium auf den Hard.

21’ Verstappen löst sich weiter Max Verstappen kann sich an der Spitze jetzt weiter lösen. Über acht Sekunden beträgt sein Vorsprung jetzt in Richtung Alonso. Ocon ist schon 23 Sekunden weg.

20’ Überholmanöver von Nico Hülkenberg Nico Hülkenberg setzt als nächster Fahrer zum Überholvorgang an und in der Nouvelle-Schikane geht es am Logan Sargeant vorbei.

19’ Boxenstopp von Alex Albon Alex Albon kommt an die Box und wechselt vom Medium auf den Hardreifen. Es geht auf den letzten Platz zurück.

18’ Überholmanöver von Lance Stroll Lance Stroll ist der Nächste, der ansetzt und sich an dem jetzt schwächelnden Williams vorbeidrückt. Auch Sergio Pérez zieht vorbei.

18’ Überholmanöver von Kevin Magnussen Kevin Magnussen sorgt für Action! Der Däne macht Anfang Mirabeau den Move und schiebt sich am Rookie im Williams vorbei.

17’ Verwarnung für Sainz Carlos Sainz kommt noch einmal davon und für seinen Auffahr-Crash gegen Ocon gibt es eine Verwarnung.

16’ Boxenfunk George Russell George Russell wird über Funk darüber informiert, dass einige der Medium-Starter sich über Funk bereits über Graining beschweren würden.

15’ Gruppenbildung im Feld Während Verstappen und Alonso vorne alleine unterwegs sind, bilden sich dahinter die Gruppen. Ocon hat eine große Gruppe hinter sich. Eine weitere hat sich hinter Sargeant gebildet.

13’ Boxenfunk Fernando Alonso Kurzes Drama bei Fernando Alonso. "Ich habe einen Reifenschaden", funkt der Spanier gestresst. Die Box schaut in die Daten, gibt aber Entwarnung. "Alles okay", beruhigt man Alonso, der inzwischen weiter Zeit auf Verstappen verloren hat.

12’ Sainz bleibt draußen Die Ferrari-Mannschaft macht sich mit einem neuen Frontflügel bereit, aber Sainz bleibt zunächst draußen. Die Endplatte scheint irgendwo abgefallen und in Sektor drei gibt es eine Gelbphase.

11’ Unfall von Carlos Sainz Unfall von Carlos Sainz! "Lass ihn uns jagen, damit er die Reifen beansprucht", funkt Sainz an sein Cockpit und in diesem Moment passiert es. Er verschätzt sich in der Nouvelle-Schikane und rauscht in das Heck von Ocon. Der Frontflügel ist beschädigt!

11’ Boxenfunk Fernando Alonso Auch bei Fernando Alonso geht es um den Reifenverschleiß. "Es geht nur um das linke Hinterrad. Wir wären glücklich, wenn du die Vorderreifen mehr benutzen würdest, um die Hinterreifen zu schützen", wird er über Funk angewiesen.

9’ Boxenfunk Nyck de Vries Nyck de Vries wird über Funk gesagt, dass er auf seine Hinterreifen achten soll. Momentan liegt der Niederländer im AlphaTauri auf Platz zwölf.

8’ Stopper wieder dran Diejenigen Fahrer, die nach der ersten Runde bereits zum Stopp waren, sind bereits wieder an das Feld herangefahren. In der Summe ist das Feld relativ eng beisammen. Einzig zwischen Alonso und Ocon gibt es eine größere Lücke.

6’ Russell kommt davon George Russell kommt davon. Die Rennleitung hat sich den Start noch einmal angeschaut und kein Vergehen des Briten feststellen können.

6’ Lücken in der Spitzengruppe In der Spitzengruppe haben sich bereits einige Lücken aufgetan. Verstappen löst sich weiter von Alonso. Dahinter gibt es schon einen Abstand von 4,5 Sekunden zwischen Alonso und Ocon.

5’ Strafe für Nico Hülkenberg Nico Hülkenberg wird von der Rennleitung bestraft. In der ersten Runde hatte er in der Mirabeau den Williams von Logan Sargeant angerempelt.

3’ Verstappen löst sich Bei Freigabe des DRS hat sich Max Verstappen bereits leicht von Alonso lösen können. 1,8 Sekunden beträgt der Abstand zwischen den beiden Fahrern. Ocon liegt ebenfalls schon deutlicher zurück.

3’ Russell unter Beobachtung Russell könnte Schwierigkeiten bekommen. Die FIA notiert, dass er beim Start möglicherweise nicht auf der richtigen Position gestanden hatte.

2’ Boxenstopp von Nico Hülkenberg Gleich nach der ersten Runde gibt es einige Piloten, die zu einem Boxenstopp kommen. Hülkenberg war drin und wechselt auf Hard. Auch Zhou und Pérez wechseln auf die härte Reifenmischung.

1’ Berührungen im Mittelfeld Im Mittelfeld gibt es einige Berührungen in Mirabeau, mittendrin ist unter anderem Hülkenberg. Alle Piloten können aber weiterfahren.

1’ Start Rennen Die Ampeln sind aus, das Rennen ist gestartet! Max Verstappen kommt vorne gut weg und hat keine Probleme, seinen Platz gegen Alonso abzuwehren. Auch dahinter tut sich vorne nichts. Ocon geht als Dritter in die erste Kurve, dahinter dann Sainz, Hamilton und Leclerc.

Nicht mehr lange Die ersten Autos kommen zurück in die Startaufstellung. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis das Rennen in Monaco steigt!

Einführungsrunde Die Einführungsrunde für das Rennen in Monte Carlo läuft und Max Verstappen führt das Feld ein letztes Mal vor dem Start über die Runde. Der Polesetter wird auf dem Medium starten, Alonso ist derweil auf dem harten Reifen. Dahinter fällt die Wahl ebenfalls zwischen Medium und Hard. Zhou startet als Einziger auf Soft.

Das Wetter Im Augenblick ist es trocken mit nur wenigen Wolken über der Strecke. Unmöglich ist Regen in den nächsten Stunden aber nicht. Eine Regenfront hängt derzeit über den Bergen, könnte es aber je nach Wettermodell noch während des Rennens zur Strecke schaffen. Offiziell liegt die Regenwahrscheinlichkeit aber nur bei 20 Prozent.

Hülkenberg abgeschlagen Von weit hinten geht es für den einzigen deutschen Fahrer im Feld los. Der Haas kam in Monaco nie wirklich in Tritt und im Qualifying gab es schließlich nicht mehr als Startplatz 18 für Nico Hülkenberg. Da dürfte es wenig Trost sein, dass Kevin Magnussen im zweiten Haas nur einen Startplatz davorsteht.

Entfesselter Ocon Den dritten Platz von Leclerc erbt Esteban Ocon, der in seinem Alpin ein überragendes Qualifying zeigte und weit vorne reinfahren konnte. Carlos Sainz wird mit ihm die zweite Startreihe bilden. Lewis Hamilton folgt als Fünfter vor Leclerc. Gasly, Russell, Tsunoda und Norris komplettieren die Top Ten.

Pérez crasht Sergio Pérez musste seinerseits im teaminternen WM-Fight einen herben Rückschlag hinnehmen. Während Verstappen das Rennen in Monaco von der Pole angeht, steht der Mexikaner auf dem engen Stadtkurs nur auf dem letzten Platz. Pérez war nur wenige Minuten nach Start des Qualifyings in der Sainte-Devote-Kurve abgeflogen und sein Auto zerstört.

Leclerc mit Startplatzstrafe Auf Platz drei hatte eigentlich Charles Leclerc gestanden, dem gut eine Zehntel zur Pole gefehlt hatte. Doch für den Monegassen gab es nach dem Qualifying noch eine Startplatzstrafe. Leclerc war im Tunnel unnötigerweise langsam auf der Ideallinie gefahren und hatte dadurch Norris behindert. Die Hauptschuld läge dabei beim Ferrari-Team und nicht Leclerc, denn Funksprüche machten deutlich, dass man Leclerc nur über das Geschehen vor ihm, aber nicht über die Piloten hinter ihm informiert hatte. Durch die Strafe rutscht Leclerc bei seinem Heim-Grand-Prix auf den sechsten Startplatz.

Verstappen gewinnt Pole-Krimi Am Samstag gab es in den Straßenschluchten von Monaco einen spannenden Fight um die Pole Position zu verfolgen. Die letzten Minuten des Qualifyings entwickelten sich zu einem Krimi und die Piloten holten reihenweise alles aus ihren Boliden heraus. Am Ende die Nase vorne hatte danke eines überragenden finalen Sektors Max Verstappen. Mit einer Zeit von 1:11.365 Minuten setzte sich der Niederländer mit nur 0,084 Sekunden gegenüber Fernando Alonso durch.