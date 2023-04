Die Autos kehren zurück in die Startaufstellung. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis zum Rennstart der Formel 1!

Die Fahrzeuge setzen sich in Bewegung und Charles Leclerc führt das Feld ein letztes Mal über die Strecke in Baku.

Die Sonne scheint in Baku und die Strecke hat sich auf 44 Grad aufgewärmt. Die Lufttemperatur beträgt 24 Grad. Im Vergleich zum Samstag ist es ein wenig windiger auf dem Stadtkurs.

Der Große Preis von Aserbaidschan findet auf dem Baku City Circuit statt, der eine Länge von 6,003 Kilometern hat. Der Kurs bietet viel Abwechslung und anders als die Strecke in Monaco viele Überholmöglichkeiten. Zu Beginn warten vier 90 Grad-Kurven auf die Fahrer, dann geht es in die Altstadt. Mit nur 7,5 Metern Breite findet sich dort die engste Stelle im Kalender. Zum Ende der Runde geht auf die längste Gerade.

Was geht für Hülkenberg?

Nico Hülkenberg konnte zuletzt bei einem chaotischen Grand Prix in Australien Punkte holen, in Baku stehen die Vorzeichen weniger gut. Nachdem es im Sprint nicht lief, versucht das Team für heute noch einmal was zu retten und entschied sich für einen Setup-Wechsel. Dadurch muss Hülkenberg aus der Box starten. Auch Esteban Ocon wird aus der Boxengasse losfahren.