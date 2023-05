Kann Pep Guardiola mit seinem Team in dieser Saison endlich den ganz großen Wurf landen? "Wir haben alle Titel gewonnen, außer diesem einen. Wir wollen ihn", so der Spanier im Vorfeld der Partie. Um erstmal das Endspiel zu erreichen soll sein Team diesmal offensiver agieren als im ersten Duell. "Ich habe die Idee, dass wir anders auftreten, flüssiger im Angriff spielen. Daheim wird das auf ganz natürliche Weise geschehen“, hofft Guardiola. Nachdem dem City-Coach in der Vergangenheit mehrfach vorgeworfen wurde, sich in entscheidenden Partien vercoacht zu haben, stellte der 52-Jährige gestern klar: "Ich werde morgen nichts überdenken. Keine Sorge, Leute."

Auch Real Madrid geht mit Rückenwind in die Partie. Am Wochenende konnten die Königlichen in der heimischen Liga dank eines 1:0-Erfolges im Derby gegen den FC Getafe Platz zwei zurückerobern. Marco Asensio sorgte für den entscheidenden Treffer. Fast wäre die Freude von einer Verletzung getrübt worden, doch Camavingas Auswechslung kurz vor Schluss war eher eine Vorsichtsmaßnahme und der Franzose steht heute in der Startelf. Real hat in dieser Saison bereits die Copa del Rey gewonnen und will nun auf der ganz großen Bühne den zweiten Titel einfahren. Es wäre der sechste innerhalb von zehn Jahren – eine unglaubliche Vorstellung.

Die Citizens haben sich auf der Jagd nach einem möglichen Triple zuletzt weiter in bestechender Form präsentiert. Mit dem 3:0 in Everton hat Manchester in der Premier League einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht, da Konkurrent Arsenal zeitgleich gepatzt hat. City ist mittlerweile seit über drei Monaten in Pflichtspielen ungeschlagen und hat 16 der letzten 18 Partien gewonnen. Nur im Rückspiel gegen die Bayern und im Hinspiel gegen Real haben die Skyblues Punkte abgegeben. Großen Anteil daran hat İlkay Gündoğan. Der deutsche Nationalspieler ist seit Wochen in überragender Form und hat am Wochenende die Partie in Everton mit einem Doppelpack fast im Alleingang entschieden.

Gleich mal ein Blick auf die Aufstellungen: Beide Coaches hatten am Wochenende in der Liga ordentlich durchgewechselt und rotieren nun wieder zurück. Im Vergleich zum Hinspiel gibt es nur eine einzige Änderung. Eder Militão kehrt nach seiner Gelbsperre bei Real in die Innenverteidigung zurück und Antonio Rüdiger muss auf die Bank weichen.

Das Hinspiel dieses Duells, das für viele das vorweggenommen Endspiel dieser Champions-League-Saison ist, war vor acht Tagen eher unspektakulär verlaufen. Vinícius Júnior und Kevin de Bruyne hatten mit zwei herrlichen Treffern für ein gerechtes Resultat gesorgt, das beiden Seiten alle Möglichkeiten offen lässt. Und genau darum ging es sowohl Carlo Ancelotti als auch Pep Guardiola auch. Beide Mannschaften scheuten das Risiko, Sicherheit war durchweg Trumpf. Ob es heute in Manchester mehr Spektakel zu sehen gibt?