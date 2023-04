46’ Ohne Wechsel geht es weiter im Santiago Bernabéu. Real führt mit einem Tor. Chelsea muss sich steigern!

46’ Anpfiff 2. Halbzeit

45’ Halbzeitfazit:

Ohne Nachspielzeit geht es zwischen Real Madrid und dem Chelsea FC in die Pause und damit ist fast schon alles gesagt. Die Madrilenen führen mit 1:0 in einer Partie, in der sich Chelsea in erster Linie aufs Kontern konzentriert. In den ersten fünf, sechs Minuten haben sie Real mit dem Tempo fast überraschen können, doch als die Madrilenen sich darauf eingestellt haben, ging offensiv fast nichts mehr für die Blues. Stattdessen legte sich Madrid den Gegner zurecht, hatte mehrere kleine Chancen, ehe Vinícius Júnior einmal durchbrach. Seinen Schuss blockte zwar Kepa, doch Karim Benzema stand goldrichtig für den Abstauber. Kurz danach vereitelte Thibaut Courtois mit einer klasse Parade den direkten Ausgleich, woraufhin Madrid das Spiel in aller Ruhe kontrollieren konnte. Von Chelsea muss jetzt deutlich mehr Offensivgeist kommen.

45’ Ende 1. Halbzeit

44’ Plötzlich verlieren die Gäste wieder den Ball im Spielaufbau. Valverde kann die Kugel in der Folge ganz entspannt durchs Mittelfeld treiben und schießt dann vom Strafraumrand halbhoch aufs Tor. Kepa steht richtig und hält die Kugel fest.

41’ Ein wenig Wucher ist bei den Königlichen schon zu sehen. Das liegt weniger an vergebenen Torschüssen, als viel mehr an den schlecht ausgespielten Umschaltgelegenheiten. Da fehlt häufiger die Präzision.

40’ Eine schöne Flanke von Modrić lässt Alaba schön über den Scheitel rutschen. Benzema läuft zwar ein, doch verpasst knapp am Fünfer. Dadurch ist einmal mehr Kepa zur Stelle.

39’ Das Pressing stimmt ebenfalls bei den Hausherren. Vinícius Júnior holt einen Eckball, der ausnahmsweise nichts einbringt.

37’ Auf der rechten Außenbahn dribbelt sich Reece James mal nach vorne. Da gehen ihm allerdings die Anspielstationen aus, weshalb seine flache Flanke auch eine leichte Beute für Courtois ist.

36’ Jetzt kommt Vinícius Júnior mal über die rechte Seite, spielt Benzema kurz vor dem Strafraum an, der sich wiederum den Ball in aller Ruhe auf den rechten Fuß legen kann. Aus 18 Metern schießt er letztlich aber zu mittig aufs Tor und scheitert ebenfalls an Kepa.

34’ Nächste Gelegenheit für die Madrilenen, weil sich Chelsea einmal mehr mit einem Doppelpass ausspielen lässt. Diesmal lässt Benzema für Rodrygo klatschen, den es jedoch ein bisschen weit rechts hinaustreibt. So kann Kepa aus spitzem Winkel relativ einfach parieren.

31’ Mit jeder Minute wirkt Real noch ein stück selbstbewusster und versprüht auch Spielfreude. Das sieht schon jetzt fast nach einem sicheren Sieg aus.

28’ Im Mittelfeld dreht sich João Félix stark um seinen Gegenspieler, treibt den Ball schnellen Schrittes an die Strafraumgrenze, nur um seinen Schuss dann in die Beine Dani Carvajals zu setzen.

26’ Auf einmal dribbelt sich Vinícius Júnior wieder unwiderstehlich links durch den Sechzehner, lupft kurz an Kepa vorbei, ehe Thiago Silva den Ball im Fallen blockt. So fliegt die Kugel zurück in die Arme des wieder stehenden Kepa.

25’ Bei Real zeichnen sich wieder die Erfolgsfaktoren des vergangenen Jahres ab. Spielerische Brillanz in Mittelfeld und Sturm, dazu eine große Portion Abgeklärtheit und zur Not ein Torwart auf allerhöchstem internationalen Niveau.

23’ Plötzlich muss Courtois zupacken! Eine flache Flanke von der rechten Seite findet den einlaufenden Sterling. Der kann den Ball kaum besser aufs rechte Eck spielen, doch genau dieses Eck macht Courtois überragend zu! Blitzschnell springt er ab und verhindert den Einschlag!

21’ Tooor für Real Madrid, 1:0 durch Karim Benzema

Da ist die Führung für die Königlichen! Aus dem Mittelfeld lupft Dani Carvajal den Ball wunderbar in den Lauf von Vinícius Júnior, der den Ball unter Bedrängnis und im vollen Lauf brillant runternimmt und sofort flach abschießt. Mit einer klasse Reaktion taucht Kepa ab, doch kann den Ball nur kurz zur Seite blocken. Genau darauf spekuliert der mitgelaufene Benzema und drückt die Kugel mühelos über die Linie!

19’ Inzwischen agiert Chelsea wieder sehr tief in der eigenen Hälfte. Das birgt noch immer viele Gefahren. Allerdings ist das auch eine Taktik, unter der Frank Lampard vor knapp elf Jahren die Königsklasse gewann.

17’ Aus 20 Metern kann Valverder mal abziehen, doch der Versuch rutscht ihm weit über den Spann und dadurch deutlich rechts am Tor vorbei.

15’ Aus dem Halbfeld versucht Rodrygo den Ball in den Lauf der Sturmpartner zu chippen, spielt allerdings geradewegs in die Arme von Kepa.

14’ Auf der linken Seite holt Real auch den ersten Eckstoß heraus. Modrić schlägt das Leder hoch an den Fünfer, wo Chelsea jedoch die Lufthoheit hat.

12’ Zum ersten Mal ist Kepa gefordert! Benzema zieht links in den Strafraum, nimmt den kurzen Doppelpass mit Vinícius Júnior mit und schießt dann aus spitzem Winkel aufs Tor. Kepa steht aber goldrichtig und pariert.

11’ Nachdem die ersten Sekunden ziemlich gefährlich für die Blues aussahen, sind sie nun etwas offensiver im Spiel, stehen höher und wirken damit direkt viel lebendiger. Real hat sich ein Stück weit den Schneid abkaufen lassen.

8’ Dennoch grundsätzlich richtige Entscheidung vom Schiedsrichter und damit die Chance per Freistoß für Chelsea. Von links will Chilwell den Ball ins Zentrum flanken, doch zieht ihn hoch direkt ins Toraus. Vielleicht hat er da sogar das lange Eck anvisiert.

7’ Gelbe Karte für Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Nicht zu gierig werden, Monsieur Letexier. Das nächste Foulspiel, diesmal von Camavinga, führt ebenfalls zur Verwarnung. Das kann schnell zu einem Kartenfest ausarten.

5’ Gelbe Karte für Wesley Fofana (Chelsea FC)

Kaum sind die Gäste ein bisschen aufgerückt, schon rollt der Ball zu Vinícius Júnior. Der Tempodribbler wird frühzeitig durch ein taktisches Foul von Fofana gestoppt.

5’ Kanté steht heute übrigens erst zum fünften Mal in der Startelf. Das ist sicherlich ein Faktor, warum es beim CFC so schlecht läuft in dieser Saison.

4’ Erneut geht es fix, weil Kanté den Ball hoch erobert und dann durchs Mittelfeld treiben kann. Links nimmt er Sterling mit, doch dessen flache Hereingabe wird abgefangen.

3’ Für Real scheint es also nur darum zu gehen, diese Konter zu unterbinden und vorne den Abwehrriegel der Blues zu knacken.

2’ Schon ist der Matchplan klar! Nachdem eine erste Flanke Camavingas geblockt wird, schalten die Gäste blitzschnell durchs Zentrum um. João Félix läuft vermeintlich frei aufs Tor zu, ehe er im letzten Moment von Eder Militão gestört wird. So schießt er zu zentral auf Courtois, der problemlos pariert!

1’ In den ersten Sekunden zieht sich Chelsea sehr weit zurück. Da kann Real bis zum letzten Drittel nahezu ungestört kombinieren, ehe die Gäste zupacken.

1’ Die Gäste aus dem Westen Londons stoßen an. Die Kugel rollt in Madrid. Los geht die wilde Fahrt!

1’ Spielbeginn

Beide Teams stehen bereits auf dem Platz. Der Rasen des legendären Santiago Bernabéu wird vom Flutlicht erleuchtet und die Hymne der Champions League ertönt. Es dauert nicht mehr lange!

Zwischen Spanien und England drängt sich Frankreich und passenderweise kommt auch der Schiedsrichter der heutigen Partie aus dem Land der Equipe Tricolore. François Letexier wird die Partie leiten. Dem jungen 33-jährigen assistieren Cyril Mugnier und Mehdi Rahmouni.

In den letzten beiden Jahren gewann zunächst Chelsea den Henkelpott, ehe Real Madrid vergangene Saison nachziehen konnte. Interessanterweise trafen die beiden Teams in beiden Saisons bereits in der K.O.-Phase aufeinander, obwohl sie sich zuvor in der Königsklasse noch nie begegnet sind. Vielleicht handelt es sich also auch heute um das vorgezogene Finale. Zuletzt siegte jedenfalls Chelsea mit 2:3 in der Fremde, musste sich aber in der Gesamtabrechnung geschlagen geben, weil Real an der Stamford Bridge mit 1:3 gewonnen hatte.

In seinem zweiten Spiel nach seinem Comeback als Chelsea-Coach wechselt Lampard vor allem im defensiven Bereich. So kommen Thiago Silva, Ben Chilwell und Mateo Kovačić neu in die Partie. Dafür sitzen Cucurella, Conor Gallagher und Kai Havertz nur auf der Bank. Ohnehin ist die Bank gespickt mit spannenden Namen um Azpilicueta, Mykhaylo Mudryk, Mason Mount oder Christian Pulišić. Potenzial hat diese Mannschaft auf jeden Fall!

Bei der jüngsten 2:3-Niederlage gegen den Villarreal CF hat Carlo Ancelotti seine Spieler offensichtlich schon für heute geschont. Nacho, Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballo und Marco Asensio rotieren allesamt auf die Bank. Dafür kehrt eine galaktisch gute Mischung aus Altmeistern, etablierten Kräften der jüngeren Garde und Supertalenten in die Startelf zurück: Dani Carvajal, Eder Militão, Toni Kroos, Luka Modrić, Eduardo Camavinga und Federico Valverde dürfen von Beginn an spielen.

Zu behaupten, die Saison bei Chelsea liefe nicht allzu gut, wäre wahrscheinlich die Untertreibung des Jahres. Nach durchwachsenem Saisonstart unter Thomas Tuchel entließ der neue Besitzer Todd Boehly den heutigen Bayern-Coach. Graham Potter übernahm und rutschte in der Liga noch weiter ab, weshalb nun Klub-Legende Frank Lampard an der Seitenlinie steht. Da der Champions League Sieger von 2012 jedoch mit einer Niederlage bei den abstiegsbedrohten Wolverhampton Wanderers startete, warten die Blues nun schon wieder seit vier Spielen auf einen Sieg. Immerhin, 2012 holte Chelsea den Titel auch, als in der Liga so gar nichts funktionieren wollte.

Mit der wahrscheinlich abgezocktesten Mannschaft in der Geschichte des Fußballs, möchte Real Madrid einmal mehr ins Halbfinale der Champions League einziehen. Nach dem 14. Titelgewinn im vergangenen Jahr hat praktisch jeder Angestellte des Vereins den Henkelpott zumindest einmal in die Höhe strecken dürfen. Dabei ist die Brust breit geschwillt, obwohl die Saison eigentlich gar nicht so gut läuft. In der Liga stehen die Madrilenen immerhin 13 Punkte hinter dem FC Barcelona. Dennoch ist die Qualität enorm, wie sie jüngst erst wieder zeigten, als sie eben jenes Barca mit einem 0:4 im Camp Nou vom Platz fegten.