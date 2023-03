90’ Fazit:

Die Bayern schlagen Paris Saint-Germain mit 2:0 und lösen souverän das Ticket fürs Viertelfinale. Nach ausgeglichener und taktisch geprägter erster Hälfte, in der der FCB beinahe nach Sommer-Blackout in Rückstand geraten wäre, kamen die Roten deutlich stärker aus der Kabine. Nach mehreren ungenutzten Chancen bestrafte Choupo-Moting dann eiskalt einen Verratti-Patzer (61.), woraufhin die Rouge-et-Bleu ein zu dickes Brett zu bohren hatten. Mit Ausnahme von zwei Ramos-Kopfbällen nach Ecken strahlten die Gäste offensiv keinerlei Gefahr aus. Die Münchner wiederum ließen zunächst einige Chancen auf die Vorentscheidung liegen, ehe Joker Gnabry den Deckel drauf machte (89.). Wie schon in der letzten Saison scheitern die enttäuschten Franzosen damit im Achtelfinale.

90’ Spielende

90’ Gelbe Karte für Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Kurz vor Abpfiff sieht der heute extrem schwache Hakimi nun noch für ein Frustfoul an Kimmich die erste Gelbe Karte der Partie.

90’ Da ist das dritte Tor der Münchner, das allerdings sofort wegen einer Abseitsentscheidung aberkannt wird. Sané lässt im Dribbling drei Gegenspieler stehen und passt dann auf den mit einem Fuß im Abseits stehenden Mané, der das Leder hoch im rechten Eck in die Maschen jagt.

90’ Stattdessen muss PSG sogar noch aufpassen, nicht noch unter die Räder zu geraten. Davies ist über links enteilt und zieht aus etwas spitzem Winkel wuchtig ab. Donnarumma steht aber gut und verhindert mit einer starken Fußabwehr den Einschlag.

90’ Fünf Minuten gibt es noch on top. Am Viertelfinaleinzug der Bayern wird das gewiss nichts mehr ändern.

90’ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89’ Tooor für Bayern München, 2:0 durch Serge Gnabry

Jetzt spielen die Roten einen Konter mustergültig aus und machen endgültig den Deckel auf die Partie. Kimmich gewinnt gegen Verratti den Ball und die Münchner schwärmen aus. Cancelo steuert den Sechzehner an und spielt dann im richtigen Moment einen perfekten Pass in den Lauf von Gnabry, der aus zehn Metern mit einem präzisen Linksschuss das Leder im langen Eck versenkt. Die Messe ist damit gelesen.

88’ Zaire-Emery, der richtig viel frischen Wind in die Partie gebracht hat, tankt sich links nach vorne und passt dann flach auf Mbappé. Jedoch ist Davies eng am Superstar dran und setzt eine perfekt getimte Grätsche, ehe Mbappé abschließen kann. Bärenstark verteidigt!

86’ Nagelsmann vollzieht einen Doppelwechsel und bringt neben Gnabry auch noch Cancelo in die Partie, aus der die Luft so langsam aber sicher raus ist. Die Rouge-et-Bleu brauchen weiterhin zwei Tore, kommen aber einfach nicht in eine druckvolle Phase.

86’ Einwechslung bei Bayern München: João Cancelo

86’ Auswechslung bei Bayern München: Thomas Müller

86’ Einwechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

86’ Auswechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

85’ Zaire-Emery packt einen bärenstarken Steckpass auf Hakimi aus, der jedoch einfach keinen guten Tag erwischt hat. Anstatt aus zehn Metern abzuschließen, stoppt er die Kugel umständlich. Das gibt den Bayern genügend Zeit, die Situation zu bereinigen, ehe es brenzlig wird.

82’ Mbappé holt im Tempodribbling über rechts eine Ecke heraus, ehe beide Trainer die Unterbrechung für weitere Wechsel nutzen. Dann wird der ruhende Ball ausgeführt, mit dem die Rouge-et-Bleu um ein Haar ausgleichen. Abermals landet das Leder auf dem Kopf von Ramos, der den Kopfball aus fünf Metern nur um eine Haaresbreite am linken Pfosten vorbei setzt. Ganz knappe Angelegenheit!

82’ Einwechslung bei Bayern München: Sadio Mané

82’ Auswechslung bei Bayern München: Jamal Musiala

82’ Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Juan Bernat

82’ Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Nuno Mendes

81’ Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Hugo Ekitike

81’ Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Vitinha

79’ Wieder kontern die Roten, die aber erneut etwas zu fahrig agieren. Coman ist über rechts durch und bedient dann Sané im Zentrum, der aber Danilo im Genick hat und den Ball nicht sauber angenommen bekommt. Von Sané prallt das Leder ins Toraus. Abstoß PSG.

76’ Galtier reagiert erneut und bringt jetzt Zaire-Emery für die Schlussviertelstunde in die Partie.

76’ Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Warren Zaire-Emery

76’ Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Fabián Ruiz

75’ Der deutsche Rekordmeister schwärmt noch einmal über Sané aus, der an Ramos vorbeizieht, dann aber einen Haken zu viel schlägt. Im Fallen kann er zwar noch abschließen, aber der Schuss geht deutlich links am Kasten von Donnarumma vorbei.

73’ Hakimi schüttelt auf dem rechten Flügel zwar zunächst Davies ab, lässt sich dann aber mit der Flanke in Richtung Mbappé zu viel Zeit. Davies sprintet wieder dazwischen und blockt zum Einwurf. Das gibt den Roten wieder ausreichend Zeit, die Räume einzunehmen.

70’ Nach einer PSG-Ecke wird Messis Schuss aus der zweiten Reihe geblockt, woraufhin die Münchner kontern können. Im Zwei-gegen-Eins holen Coman und Davies jedoch nur eine Ecke heraus, die letztlich nichts weiter einbringt.

68’ Julian Nagelsmann wechselt jetzt erstmals und bringt mit Leroy Sané einen schnellen Konterspieler für Eric Maxim Choupo-Moting.

68’ Einwechslung bei Bayern München: Leroy Sané

68’ Auswechslung bei Bayern München: Eric Maxim Choupo-Moting

67’ Mbappé dreht sich mit dem Ball am Fuß um Stanišić herum und zieht dann aus spitzem Winkel aufs kurze Eck ab. Sommer macht jedoch dicht und kann den harten Ball im Nachfassen festmachen.

64’ Gute Chance PSG! Mbappé tankt sich im Dribbling an Stanišić vorbei und chippt gefährlich aufs lange Eck, wo Hakimi aber unter dem Ball hindurch taucht. Die Pariser erarbeiten sich jedoch noch einen Eckstoß, bei dem es beinahe klingelt. Messi findet Ramos, der aus fünf Metern in seiner gewohnt wuchtigen Manier per Kopf Maß aufs lange Eck nimmt. Mit einem irren Reflex verhindert Sommer den Einschlag.

62’ Der VAR schaut noch einmal drauf, ob Goretzka vielleicht wirklich ein Offensivfoul gegen Verratti begeht, aber hier ist wirklich alles sauber. Der Treffer zählt.

61’ Tooor für Bayern München, 1:0 durch Eric Maxim Choupo-Moting

Die Münchner belohnen sich für eine starke Viertelstunde und erzielen nun das 1:0. Verratti geht an der eigenen Strafraumgrenze gegen Müller und Goretzka ins Dribbling und verliert prompt die Kugel. Goretzka könnte selbst abschließen, geht aber auf Nummer sicher und legt für den freien Choupo-Moting quer, der den Ball gegen seinen Ex-Klub nur noch über die Linie drücken muss. Eine leichte Übung für den Goalgetter. Den Treffer muss ganz klar Verratti auf seine Kappe nehmen, der beim Unparteiischen vergeblich ein Foulspiel reklamiert.

60’ Müller bedient Goretzka, dessen Rechtsschuss aus 17 Metern von Danilo zur Ecke geblockt wird. Kimmich bringt den ruhenden Ball hoch in die Box, wo Goretzka aus sieben Metern zum Kopfball kommt. Jedoch drückt er das Leder gut zwei Meter über die Querlatte hinweg. Abstoß Paris Saint-Germain.

58’ Donnarumma kommt bei einem hohen Ball aus dem Drittel der Bayern aus dem Kasten raus und kann vor Coman vor seinem Strafraum kontrolliert per Kopf klären.

55’ Insgesamt ist es gerade eine sehr gute Phase des deutschen Rekordmeisters, der jedoch die Chance zur Führung nicht nutzen konnte und damit noch immer ein wenig hadert. Die gute Nachricht aus deutscher Sicht lautet jedoch, dass von PSG im Moment nahezu gar nichts kommt.

52’ Jetzt zappelt die Kugel erstmals im Pariser Tor, aber sofort geht an der Seitenlinie die Fahne nach oben. Der Treffer wird wegen einer Abseitsposition von Müller aberkannt, der in den sauberen Kopfball von Choupo-Moting aufs rechte Eck noch passiv eingreift und Donnarumma damit - so zumindest die Auslegung des Unparteiischen - irritiert. Bittere Entscheidung für die Bayern.

51’ Jetzt kreieren die Roten mal eine vielversprechende Chance, machen es aber viel zu umständlich. Nach einem perfekten Steckpass ist Choupo-Moting frei durch, lässt sich aber nach leichter Berührung durch Danilo lieber fallen, als dass er aus sieben Metern die Kugel aufs Tor bringt. Die Münchner setzen nach, aber beim Schuss von Goretzka steht Choupo-Moting immer noch vor Donnarumma und wird angeschossen. Ganz unglückliche Aktion vom Ex-PSG-Spieler.

49’ Die Münchner können einen verunglückten Abschlag von Donnarumma abfangen, scheitern allerdings ein weiteres Mal daran, einen Abschluss zu kreieren. Nach mehreren Querpässen ist die PSG-Defensive wieder zur Stelle und alle Anspielstationen sind zugestellt.

46’ Die Mannschaften kehren aufs Feld zurück und bei den Rouge-et-Bleu gibt es einen Wechsel, mit dem sicherlich kaum jemand gerechnet hätte. Der erst in der 36. Minute eingewechselte Mukiele, der für den verletzten Marquinhos kam, bleibt nur neun Minuten nach seiner Einwechslung wieder draußen. Bitshiabu übernimmt. Weiter geht's.

46’ Einwechslung bei Paris Saint-Germain: El Chadaïlle Bitshiabu

46’ Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Nordi Mukiele

46’ Anpfiff 2. Halbzeit

45’ Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen den Bayern und PSG noch 0:0. Die Begegnung begann sehr schleppend und war über weite Strecken durch und durch taktisch geprägt. Beide Teams agierten aus einer sicheren, defensiven Grundordnung heraus, wodurch es zu wenigen Überzahlsituationen und somit auch wenigen zwingenden Chancen kam. Dennoch können die Münchner von Glück reden, nicht mit 0:1 hinten zu liegen. Sommer leistete sich einen völligen Blackout und verlor im Dribbling gegen Vitinha die Kugel. Den flachen Vitinha-Schuss aufs leere Tor konnte de Ligt in letzter Sekunde von der Linie kratzen (38.). Klar ist, dass die Rouge-et-Bleu, die ein Tor brauchen, ab einem gewissen Punkt mehr fürs Spiel machen müssen. Klar ist aber auch, dass den Pariser Individualisten eine einzige gute Aktion reicht, um zu treffen. Alles also noch offen.

45’ Ende 1. Halbzeit

45’ Zwei Minuten gibt es jetzt noch als Nachschlag im ersten Durchgang.

45’ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44’ Messi lässt de Ligt nach einem Bayern-Vorstoß im Zentrum stehen, aber Goretzka ist dem Weltmeister auf den Fersen und trennt Messi mit einem bärenstarken Tackling fair vom Ball. Stark!

42’ Den ruhenden Ball bringt Kimmich gefährlich in die Box, wo Müller von Mendes angeköpft wird. Der Ball versandet aber in der PSG-Defensive. Keine Gefahr.

41’ Goretzka macht im Zentrum Fortschritte und nimmt dann Davies über links mit, der bis zur Grundlinie kommt, dann aber zu fahrig ins Zentrum chippt. Ramos kann mit einer starken Grätsche zur Ecke klären.

38’ Großchance PSG! Das darf ja wohl nicht wahr sein! Was ist denn hier bitte in Yann Sommer gefahren? Der Keeper geht vogelwild gegen Vitinha ins Dribbling und verliert 14 Meter vor dem eigenen Kasten den Ball. Vitinha schießt sofort flach aufs leere Tor, aber Teufelskerl Matthijs de Ligt wirft sich in allerletzter Sekunde dazwischen und kratzt das Leder tatsächlich noch von der Linie. Unfassbare Aktion von Sommer und unfassbarer Fehlschuss von Vitinha, der einfach nur druckvoll und hoch abschließen müsste. Riesendusel für den FCB!

38’ Ramos erobert im Zentrum gegen Musiala die Kugel und schickt Verratti auf die Reise. Nach dessen Pass auf Hakimi versandet die Flanke in den Münchner Strafraum dann jedoch in einem Pulk aus gleich drei Bayern-Spielern. Keine Gefahr.

36’ Galtier muss schnell reagieren und bringt Mukiele ins Spiel.

36’ Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Nordi Mukiele

36’ Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Marquinhos

35’ Schlechte Nachricht für die Gäste aus der französischen Landeshauptstadt: Kapitän Marquinhos liegt auf dem Rasen und zeigt an, dass es nicht mehr weitergeht. PSG muss noch vor der Pause wechseln.

34’ Die Bayern bekommen auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen. Anstelle einer Flanke bringt Kimmich das Leder flach und scharf aufs kurze Eck. Donnarumma lässt sich von diesem Ball jedoch nicht düpieren, ist rechtzeitig unten und begräbt die Kugel sicher unter sich.

32’ Ein Abschluss der Gastgeber: Musiala tankt sich an Danilo im Eins-gegen-Eins vorbei und kann dann aus sieben Metern und spitzem Winkel saftig aufs kurze Eck abziehen. Donnarumma steht aber gut und klärt zur Ecke, die Danilo dann resolut aus der Gefahrenzone köpft.

31’ Kimmich erobert gegen Verratti hoch den Ball und schickt Musiala, der für Choupo-Moting ablegt. Über Davies und Kimmich wandet die Kugel zu Coman. Dann ist allerdings abermals die ganze Pariser Mannschaft wieder hinter dem Ball, woraufhin es nicht weitergeht für den deutschen Rekordmeister.

29’ Jetzt lassen die Rouge-et-Bleu sich wieder richtig tief fallen. Die Münchner schieben an, finden im verdichteten Zentrum aber keine Lücke. Auch alle Anspielstationen sind zugestellt. Der FCB, der nach dem Hinspielsieg aber bekanntermaßen nicht in der Bringschuld ist, bricht den Angriff folgerichtig ab.

26’ Der Zug zum Tor wird auf beiden Seiten deutlich klarer erkennbar nach langer Abtastphase. Coman tankt sich über rechts nach vorne und flankt dann in den Lauf von Choupo-Moting, der zwar Danilo abschüttelt, jedoch ein paar Schritte zu spät kommt. Die vielversprechende Hereingabe zieht somit keine zwingende Chance nach sich.

25’ Jetzt brennt es erstmals in der Partie im Strafraum der Roten. Nach Angriff über links ist niemand bei Messi, der elf Meter vor dem Tor den Ball annimmt und abschließen will. Davies wirft sich aber dazwischen und kann blocken. Die Kugel bleibt jedoch vakant und der Argentinier setzt nach. Letztlich ist Sommer aber zur Stelle und begräbt das Leder dann sicher unter sich.

25’ Vitinha legt am Sechzehner der Münchner für Mendes quer, aber dessen hohe Flanke in die Box köpft de Ligt mühelos aus der Gefahrenzone.

23’ Goretzka stellt gegen Messi im Zentrum hart den Körper rein. Der Schiedsrichter lässt die erste Gelbe Karte der Partie jedoch noch stecken, was Hakimi gar nicht passt, der sich mit Goretzka anlegt. Der Unparteiische nimmt sich beide Spieler kurz zur Brust, belässt es aber noch bei mündlichen Verwarnungen.

20’ Vitinha chippt das Leder in den Lauf von Mbappé, der über rechts startet, sich die Kugel jedoch bei der Ballannahme zu weit in Richtung Torlinie vorlegt. Dennoch kommt der flinke Angreifer noch dran, nagelt den Ball aus sehr spitzem Winkel jedoch nur ans Außennetz. Abstoß Bayern.

19’ Hakimi geht ins Tempo und lässt de Ligt stehen. Dahinter ist aber noch Davies, der zur Ecke klären kann. Messi bringt den ruhenden Ball hoch in Richtung zweiter Pfosten, aber Sommer antizipiert die Flugkurve perfekt und pflückt das Leder sicher aus der Luft.

17’ Jetzt probiert Goretzka es mal aus der zweiten Reihe. Der stramme Flachschuss aus 20 Metern kommt allerdings zu zentral auf das Pariser Tor. Donnarumma ist rechtzeitig unten und greift sicher zu.

16’ Kimmich chippt die Kugel aus dem Zentrum in die Pariser Box. Verratti hat allerdings keine Mühe, den zu flachen Ball sicher aus der Gefahrenzone zu köpfen. Weiterhin keine Gefahr.

14’ Nach einem hohen und weiten Ball aus dem eigenen Drittel heraus nimmt Mbappé Fahrt auf. Sommer ist allerdings zuerst am Ball, packt sicher zu, wird dann allerdings vom französischen Superstar über den Haufen gerannt. Mbappé schiebt dann noch im leeren Tor ein, aber der Pfiff für das glasklare Offensivfoul ist längst ertönt. Freistoß Bayern.

11’ Bislang ist dieses Rückspiel - freundlich ausgedrückt - sehr taktisch geprägt. Beide Teams stehen hinten sehr kompakt und suchen nach Chancen, das Zentrum zu überbrücken, die sich aus defensiver Grundordnung heraus aber kaum ergeben. Sowohl die Bayern als auch die Pariser schauen sich das Ganze in den ersten zehn Minuten zunächst mal an.

8’ Mbappé tankt sich links nach vorne und will per Übersteiger an Upamecano vorbei. Der Bayern-Verteidiger macht das aber völlig abgeklärt, bleibt dran und holt letztlich sogar den Abstoß raus.

5’ Davies fängt einen Ball im Pariser Aufbauspiel ab, aber PSG sichert sofort ab, sodass es keine Anspielstation gibt. Als die Kugel auf dem rechten Flügel bei Coman landet, ist Mendes sofort mit einer starken Grätsche zur Stelle.

2’ Der erste Abschluss der Partie gehört den Gästen. Nach Ballgewinn im Zentrum rollt der Angriff der Pariser und Fabián Ruiz schickt Kylian Mbappé über links. Aus recht spitzem Winkel kommt der Abschluss des Goalgetters dann aber zu zentral auf Yann Sommer, der sicher zupackt.

1’ Anpfiff in der Allianz Arena. Die Bayern spielen in ihren gewohnten roten Heimfarben. Die Gäste von der Seine sind hingegen ganz in Weiß gekleidet. Der Ball rollt im Rückspiel.

1’ Spielbeginn

Ein Blick in die Geschichtsbücher unterstreicht, wie wertvoll der 1:0-Sieg der Bayern im Parc des Princes war. In nur zwei von 22 Fällen, in denen die Münchner das Hinspiel in einer K.-o.-Runde der Champions League gewannen, ist der FCB anschließend noch ausgeschieden. Zum Vergleich: In nur einem der erst sechs Fälle, in denen PSG ein Hinspiel in der Königsklasse verloren hat, gelang den Rouge-et-Bleu mit einem entsprechend hohen Sieg im Rückspiel noch der Einzug in die nächste Runde – 2019/20 gegen Borussia Dortmund.

Paris Saint-Germain ist zwar mit seinem Starensemble für richtig viel offensive Durchschlagskraft bekannt. Defensiv lief es jedoch nicht immer rund für die Rouge-et-Bleu. Tatsächlich ist das Team aus der französischen Landeshauptstadt das letzte noch im Wettbewerb befindliche Team, das noch kein einziges Mal in der Saison 2022/23 in der Champions League eine Weiße Weste behielt.

Für die Bayern spricht heute Abend der Heimvorteil, der auch in Zahlen belegbar ist. In der Bundesliga haben die Münchner zu Hause noch keines von elf Ligaspielen verloren (sieben Siege, vier Remis) und stellen mit 34 Toren die beste Heimoffensive sowie mit nur acht Gegentoren zudem die beste Heimdefensive der höchsten deutschen Spielklasse. In der Champions League stehen derweil 15 Siege unter den letzten 17 Heimspielen der Roten zu Protokoll (ein Remis, eine Niederlage). Aber: Die einzige Niederlage geht auf das Konto der Pariser.

Beide Mannschaften stehen sich heute Abend zum 13. Mal in der UEFA Champions League gegenüber. Bei erst einem einzigen Remis konnten beide Teams dabei je sechs der zwölf Duelle für sich entscheiden. Das bis dato letzte Heimspiel im Viertelfinale der Saison 2020/21 haben die Roten mit 2:3 verloren.

PSG feierte am Samstag bei der Generalprobe einen 4:2-Sieg über den FC Nantes. Christophe Galtier verändert seine erste Elf heute Abend auf zwei Positionen: Für Nordi Mukiele und Warren Zaire-Emery (beide Bank) starten Achraf Hakimi und Marco Verratti.

Gleich zu Beginn der Blick auf die Startformationen: Bei den Bayern gibt es im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg in Stuttgart keine einzige Veränderung. Julian Nagelsmann entsendet die exakt gleiche Elf erneut aufs Feld.

Durch den 1:0-Auswärtssieg aus dem Hinspiel ist die Ausgangslage für den FC Bayern denkbar einfach: Gelingt es dem deutschen Rekordmeister, die Heimniederlage zu vermeiden, ziehen die Roten ins Viertelfinale ein. Die Rouge-et-Bleu hingegen müssen auf Sieg spielen. Ein Tor Differenz führt PSG in die Verlängerung. Zwei Treffer Unterschied müssen es für das Direktticket in die Runde der besten acht Teams sein.