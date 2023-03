45’ Halbzeitfazit:

Die Aufgabe für Eintracht Frankfurt wird immer schwerer. Zum 0:2 aus dem Hinspiel kommt jetzt auch noch ein 0:1-Pausenrückstand in Neapel und die SGE braucht nun drei Treffer, um hier zumindest eine Verlängerung zu erzwingen. Die Hessen verkauften sich im Stadio Diego Armando Maradona insgesamt gut und bereiteten den Hausherren mit einem sehr aggressiven Ansatz phasenweise Probleme. Allerdings kam Frankfurt kaum zu Abschlüssen und wurde nur ganz selten gefährlich. Napoli spielt es insgesamt solide runter und macht nicht mehr als nötig. Als in der Nachspielzeit alle schon mit einem 0:0 rechneten, schraubte sich Goalgetter Osimhen hoch und nickt zur Führung ein. Gleich geht's weiter mit dem zweiten Durchgang!

45’ Ende 1. Halbzeit

45’ Tooor für SSC Napoli, 1:0 durch Victor Osimhen

Ist das bitter für die SGE! Sekunden vor der Pause gehen die Hausherren noch in Führung. Lobotka spielt rechts aus dem Gewühl einen feinen Außenristpass in den Lauf von Matteo Politano, der dann ganz viel Platz zum Flanken hat und die Kugel auf den Elfer chippt. Dort steht Victor Osimhen genau zwischen den unentschlossenen Buta und Tuta ziemlich frei, steigt gekonnt hoch und nickt sehenswert ins rechte Eck ein. Trapp ist da ohne Chance.

45’ Zwei Minuten gibt es obendrauf. Ansgar Knauff zieht für die SGE auf der rechten Bahn nochmal das Tempo an, doch auch diesmal ist die Flanke zu ungenau.

45’ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43’ Trapp muss nochmal ran! Zieliński macht das Spiel der Partenopei schnell und schickt am Strafraum Khvicha Kvaratskhelia in die Gasse. Der Georgier will das Leder aus spitzem Winkel an Trapp vorbeispitzeln, doch der Eintracht-Keeper lenkt den Ball per Fu0ßabwehr zur Ecke.

41’ Die letzten fünf Minuten der ersten Hälfte sind angebrochen. Aktuell tut sich auf dem Rasen gar nichts, weil Stanislav Lobotka nach einem Zusammenprall behandelt werden muss.

38’ Götze, Knauff und Borré erobern in einer starken Pressingsequenz fast den Ball im Strafraum der Gastgeber. Amir Rrahmani behält aber die Nerven und klärt die Situation noch rechtzeitig.

36’ Neapel beschränkt sich in dieser Phase darauf, die Führung aus dem Hinspiel zu verwalten. Das Offensivspiel der Hausherren ruht nahezu komplett und die SGE hat nun längere Ballbesitzphasen.

33’ Aktuell hängt die Partie ein bisschen durch. Viele kleine Fouls und technische Fehler auf beiden Seiten sorgen dafür, dass überhaupt kein Spielfluss aufkommt.

32’ Gelbe Karte für Christopher Lenz (Eintracht Frankfurt)

Lenz kommt im Mittelfeld deutlich zu spät und senst Giovanni Di Lorenzo um. Gelb!

30’ Rechtsverteidiger Buta schiebt mal mit an und schlägt eine Flanke auf den Elfer, die aber auf einem neapolitanischen Fuß landet. Frankfurt wird wieder etwas aktiver.

28’ Endlich kombinieren die Gäste sich mal wieder bis ins letzte Drittel vor. Dort rennt sich Rafael Borré dann zwar gegen zwei Verteidiger fest, aber das war mal wieder ein Lebenszeichen.

26’ Gelbe Karte für Evan Ndicka (Eintracht Frankfurt)

Ndicka geht im Duell mit Osimhen zu resolut zur Sache und verdient sich die erste Karte der Partie.

25’ Oliver Glasner kann mit der letzten Viertelstunde seines Teams nicht zufrieden sein. Die Eintracht macht offensiv zu wenig und läuft fast nur hinterher.

23’ Ndicka lässt Osimhen an der Seitenlinie über die Klinge springen, dann haut auch Lenz den Topstürmer der Gastgeber noch um. Den fälligen Freistoß aus dem rechten Halbfeld bringt Piotr Zieliński nach innen und findet am zweiten Pfosten Anguissa, der bei seinem Kopfball aber gerade energisch genug gestört wird.

21’ Von der SGE kommt seit einigen Minuten offensiv überhaupt nichts mehr, während Neapel Torschuss um Torschuss sammelt.

19’ Trapp hält die Null! Frankfurt verliert den Ball im Aufbau und Khvicha Kvaratskhelia geht mit Tempo auf Evan Ndicka zu und auch an ihm vorbei. Aus spitzem Winkel will der Georgier ins kurze Eck schießen, doch Kevin Trapp macht souverän die Tür zu.

18’ Die SSC Neapel hat sich mittlerweile ganz gut auf das aggressive Spiel der Gäste eingestellt und gewinnt zunehmend die Kontrolle über diese Partie. Die Partenopei erhöhen nun selbst den Druck auf den Frankfurter Aufbau und gewinnen einen Ball nach dem anderen.

16’ Matteo Politano schmeißt auf seiner rechten Seite den Turbo an und läuft einfach mal der gesamten Eintracht-Abwehr davon. Seine flache Hereingabe kratzt Evan Ndicka am ersten Pfosten gerade noch raus.

15’ Insgesamt ist die SGE auf jeden Fall ordentlich in dieses Auswärtsspiel gestartet und hält voll dagegen. Natürlich wird Napoli hier Chancen bekommen, aber auch Frankfurt hat sich schon ein paarmal angenähert.

12’ Frankfurt presst hoch und läuft schon die Innenverteidiger der Hausherren konsequent an. Ist das Pressing dann einmal überspielt gibt es natürlich riesige Räume für Neapel. Die Gastgeber kommen mit Tempo über links, die Flanke ist aber letztlich zu ungenau.

10’ Christopher Lenz findet mit der ersten SGE-Ecke Rafael Borré, der die Kugel bei seinem Kopfballversuch aber nur streift und sein Ziel verfehlt.

9’ Tuta und Buta bekommen es auf der rechten Seite heute wohl öfter mit Khvicha Kvaratskhelia zu tun. Den ersten Antritt des georgischen Shootingstars der Partenopei fangen die beiden sicher ab.

7’ Der erste ernsthafte Vorstoß der Hessen kommt über die rechte Seite. Rafael Borré flankt auf Fünferhöhe halbhoch nach innen und in der Mitte verpasst zunächst Ansgar Knauff ehe ein überraschter Mario Götze die Kugel nicht kontrollieren kann.

5’ Die Eintracht ist bemüht, schnell in die Zweikämpfe zu kommen und Neapel unter Druck zu setzen, doch bisher lassen die Hausherren das kaum zu und kombinieren sauber.

3’ Matteo Politano lässt gleich mal den ersten Torschuss los und prüft Kevin Trapp, der zur Ecke pariert. Die bringt dann keine weitere Gefahr.

2’ Oliver Glasner schickt sein Team heute in einem 4-2-3-1 auf den Rasen. Rode und Sow bilden die Doppelsechs, Rafael Borré gibt die einzige Spitze.

1’ Der Ball rollt! Napoli spielt wie üblich in Hellblau und Weiß, Frankfurt trägt Rot.

1’ Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von einem englischen Gespann um Referee Anthony Taylor, das die Teams in diesem Moment bereits auf den Rasen führt. Gleich erklingt die Hymne der Champions League.

Noch ein Blick auf die Aufstellungen: Napoli-Coach Luciano Spalletti bringt mit Keeper Alex Meret und Mário Rui zwei Neue für Pierluigi Gollini und Mathías Olivera (beide Bank). Bei der Eintracht gibt es drei Veränderungen. Anstelle von Makoto Hasebe, Philipp Max (beide Bank) und Randal Kolo Muani (gesperrt) beginnen Daichi Kamada, Ansgar Knauff und Christopher Lenz.

Oliver Glasner gab sich vor dem Rückspiel kämpferisch und selbstbewusst. "Wir sind hier, um den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel noch wettzumachen. Die Marschrichtung ist klar: Wir werden alles geben, um weiterzukommen", versprach der 48-Jährige. Wie genau er die starke Defensive der Hausherren ohne den gesperrten Randal Kolo Muani und den verletzten Jesper Lindström knacken will, ließ Glasner offen. Eines aber ist für ihn klar: "Wir wollen uns auf Europas Bühne mit all unseren Qualitäten zeigen. Wir wollen Eintracht-Frankfurt-Fußball spielen."

Auch nicht gerade für ein Frankfurter Wunder in Neapel spricht die aktuelle Form der SGE. Frankfurt hat seit der Niederlage im Hinspiel kein Spiel mehr gewonnen und ist seit vier Pflichtspielen ohne Sieg. Bei der 1:2-Niederlage in Leipzig hatte sich die Eintracht noch gut verkauft, die folgenden Unentschieden gegen Wolfsburg und Stuttgart waren hingegen herbe Rückschläge im Kampf um die internationalen Plätze.

Neapel hat nach der Niederlage gegen Lazio am Wochenende in der Liga wieder in die Erfolgsspur gefunden und einen souveränen 2:0-Erfolg im Topspiel gegen Atalanta Bergamo gefeiert. Amir Rrahmani und Khvicha Kvaratskhelia trafen für die Partenopei, die an der Spitze der Serie A schon unglaubliche 18 Punkte vor dem ersten Verfolger Inter liegen. Im vierten Versuch will Napoli nun auch endlich mal das Achtelfinale der Königsklasse überstehen und einer sowieso schon beeindruckenden Saison ein weiteres Highlight hinzufügen.

Die Aufgabe für die Eintracht könnte schwieriger kaum sein. Nach der 0:2-Pleite im Hinspiel müssen die Hessen gegen den designierten italienischen Meister heute ein wahres Wunder vollbringen, um sich noch für die Top Acht Europas zu qualifizieren. Beim ersten Duell in Frankfurt war für die SGE so ziemlich alles schiefgelaufen. Individuelle Fehler führten zu zwei Gegentoren, Stürmer Randal Kolo Muani sah zudem glatt Rot und fehlt heute. Keeper Kevin Trapp haben es die Frankfurter zu verdanken, dass sie überhaupt noch halbwegs in Schlagdistanz zu Napoli sind.