26’ Leipzig sucht nach einer schnellen Antwort und Laimer erobert den Ball auf dem rechten Flügel auch stark, doch seine Hereingabe stolpert Timo Werner nur zu einem Verteidige rüber.

24’ Tooor für Manchester City, 2:0 durch Erling Haaland

Doppelpack zum Doppelschlag! City macht mit der Führung im Rücken gleich weiter Dampf und setzt RB im Aufbau unter Druck. Blaswichs langer Schlag kommt sofort zurück, Haaland legt für De Bruyne ab und der Belgier knallt die Kugel aus 23 Metern mit links an die Latte. Haaland hat beim nachsetzen den richtigen Riecher und köpft aus sieben Metern ein.

22’ Tooor für Manchester City, 1:0 durch Erling Haaland

Natürlich übernimmt Erling Haaland die Ausführung. Der Norweger nimmt nur wenige Schritte Anlauf und schießt die Kugel platziert flach ins rechte Eck. Blaswich ist in der richtigen Ecke, hat aber keine Chance.

20’ Es gibt Elfmeter für City! Beim Eckball hatte Benjamin Henrichs den Ball in der Luft mit dem abgestreckten Arm leicht berührt. Zunächst war es nicht aufgefallen, doch der VAR hat die Sache aufgedeckt und den Schiri an den Monitor geschickt. Der zeigt dann wenig später auf den Punkt.

19’ Jetzt geht es heiß her im RB-Strafraum! Nach einem Patzer von Blaswich gibt es eine Ecke für City, die Grealish hereinbringt. Anschließend kommt erst Rodri zum Kopfball, dann verpasst Akanji einen Abschluss und dann macht Haaland die Kugel nochmal scharf. Leipzig kommt mit dem Schrecken davon.

17’ Im Gegenzug kombiniert City sich über links stark in die Box. Aké findet in der Mitte De Bruyne, der mit einem Kontakt für Grealish ablegt. Dessen Schlenzer aus 13 Metern wird leicht abgefälscht und verfehlt den Kasten.

15’ Kaum kann RB sich mal ein bisschen befreien und vorschieben, wird es gefährlich! Nach einer Balleroberung im Mittelfeldpressing nimmt Dominik Szoboszlai links David Raum mit und dessen scharfe Hereingabe begräbt Keeper Ederson in höchster Not sicher.

12’ Plötzlich spielt City dann mal einen langen Ball hinter die Kette und Erling Haaland entwischt Willi Orban. Mit dem langen Bein kommt der Norweger gerade noch vor Janis Blaswich an den Ball, kann ihn aber nicht am Keeper vorbeilegen.

10’ Richtig glücklich sehen Marco Rose und sein Co-Trainer Alexander Zickler auf der Bank nicht aus. Die Gäste wollten hier ganz sicher auch selbst mehr zum Spiel beitragen, doch das lässt City bisher nicht zu.

8’ Die Hausherren ziehen hier sofort ihr typisches Spiel auf und lassen den Ball ewig durch die eigenen Reihen laufen. Leipzig steht gut, muss aber schon jetzt unheimlich viel laufen.

5’ Wenig später gibt es die erste Ecke für die Citizens, die Kevin De Bruyne genau auf den Kopf des sträflich freien John Stones schlägt. Der Engländer köpft aus zehn Metern aber einen Verteidiger an.

3’ Dann aber haben die Hausherren die erste gute Chance! De Bruyne stiehlt sich rechts davon und flankt auf den zweiten Pfosten, wo sich İlkay Gündoğan Platz verschafft hat. Der Ex-Dortmunder drückt aus zwölf Metern per Dropkick ab und jagt den Ball drüber.

2’ Leipzig beginnt hier durchaus mutig, schiebt ganz weit vor und setzt City am eigenen Strafraum unter Druck.

1’ Der Ball rollt! Manchester spielt wie üblich in Himmelblau, Leipzig trägt Rot-Schwarz.

1’ Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von einem slowenischen Gespann um Schiedsrichter Slavko Vinčić. Die Unparteiischen haben die 22 Akteure soeben bereits auf den Rasen geführt und aktuell erklingt im Etihad die Champions-League-Hymne. Eines der beiden Teams hört diese Klänge heute zum letzten Mal in der laufenden Saison.

Noch ein Blick auf die Aufstellungen: Beide Trainer wechseln im Vergleich zum letzten Spiel einmal. Bei den Hausherren beginnt Kevin De Bruyne anstelle von Phil Foden (Bank). Marco Rose wird derweil etwas defensiver und bringt Mittelfeldmann Kevin Kampl für Angreifer André Silva (Bank).

Der spanische Trainer der Citizens warnte im Vorfeld eindringlich vor RB. Er bescheinigte den Sachsen "ein tolles Aufbauspiel" und lobte ihre "Aggressivität im hohen Pressing". Auch deshalb will Guardiola mit seinem Team heute keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern einfach nur irgendwie durchkommen. "Wir müssen ihnen unser Spiel aufzwingen und das tun, was wir tun müssen. Es geht nicht darum, wie viele Tore wir schießen müssen, sondern nur darum, das Spiel zu gewinnen", so der 52-Jährige.

Ihre Klasse haben die Gastgeber in den letzten Wochen auch mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. City ist seit acht Pflichtspielen ungeschlagen, hat dabei sechsmal den Platz als Sieger verlassen. Seit dem Remis in Leipzig haben die Skyblues alle vier Partien gewonnen und dabei nur ein einziges Gegentor geschluckt. Zuhause ist die Mannschaft von Pep Guardiola sowieso eine Macht. Die letzte Heimniederlage datiert aus dem November des letzten Jahres

Um auch in Manchester jubeln zu können, kommt es für Marco Rose vor allem auf eines an. "Wir brauchen viel Vertrauen und Mut, das ist das Wichtigste", stellte der RB-Coach heraus und präzisierte: "Wir hatten im Hinspiel kaum den Ball, und wenn wir den Ball gewonnen haben, haben wir damit nichts angefangen. Das war das große Problem, das müssen wir auf jeden Fall besser machen, wenn wir morgen bestehen wollen." Gleichzeitig lobte Rose den Gegner: "Wir wissen was auf uns zukommt, welche Qualität und Spielanlage. Das ist nicht nur Erling Haaland, da ist jede Menge Weltklasse, die da rumläuft."

Die Gäste aus Leipzig haben nach der Topspielniederlage in Dortmund am vergangenen Wochenende zurück in die Erfolgsspur gefunden und mit einem 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach Rang drei der Bundesligatabelle erobert. Der immer stärker werdende Timo Werner hatte die Bullen in Führung gebracht, Forsberg und Gvardiol trafen ebenfalls. RB ist also gerüstet für das bis dato wichtigste Spiel der Saison.

Drei Wochen ist es mittlerweile her, dass RB und City sich in einem taktisch geprägten Hinspiel 1:1 getrennt haben. In der ersten Hälfte waren die Citizens stärker und gingen durch Mahrez verdient in Führung. Nach dem Wechsel dominierte RB bis zu Gvardiols Ausgleich und anschließend riskierten beide Seiten nicht mehr viel. Somit geht es heute wieder bei Null los und die Entscheidung fällt in diesen mindestens 90 Minuten in Manchester.