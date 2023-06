In der Offensive wirbeln heute Wirtz, Musiala und Havertz. Füllkrug, der gegen die Ukraine sein siebtes Tor im siebten Länderspiel erzielte, sitzt zunächst auf der Bank. Für die öffnenden Pässe soll Kimmich sorgen, der durch die Absicherung von Can mehr offensive Freiheiten genießt.

Heute dürfen in der Defensive Kehrer, Rüdiger und Thiaw ran. Letzterer gibt sein Debüt in der Nationalelf. Vielleicht ist es wieder eine Dreierkette mit Henrichs und Hofmann als Außenbahnspieler. Can bekleidet die Sechserposition. Aber es ist auch möglich, dass Deutschland mit einer Viererkette spielt. In dieser Variante wären Henrichs und Kehrer die Außenverteidiger.