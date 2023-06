Erneut ist Füllkrug per Kopf da. In dem Fall hätte er vielleicht besser durchgelassen, denn hinter ihm war Wolf durchgelaufen.

Tooor für Ukraine, 1:2 durch Antonio Rüdiger (Eigentor) Auf einmal führen die Gäste! Rechtsaußen erobern die Ukrainer den Ball dank überraschenden Pressings gegen Raum, ehe Tymchyk rechts zur Grundlinie geschickt wird. Flach flankt er vors Tor, wo der Ball am ersten Pfosten noch durchgelassen wird, sodass Mudryk im Zentrum abziehen kann. Rüdiger läuft ihm in die Schussbahn und fälscht ins rechte Eck ab!

Der nächste Chip segelt in den Strafraum der Gäste. Diesmal sucht Goretzka den einlaufenden Kimmich, allerdings verspringt diesem der Ball. Wenig später wird Brandt steil in den Sechzehner geschickt, wo ihm eine Fußspitze fehlt, um die Kugel zu kontrollieren. In beiden Fällen nimmt Trubin das Leder auf.

Bisher trafen Deutschland und die Ukraine in acht Spielen aufeinander, von denen die Osteuropäer noch keine Partie gewannen. Zuletzt siegten die Deutschen im Herbst 2020 in der Nations League, als innerhalb weniger Wochen ein 3:1 in Leipzig einem 2:1 in Kiev folgte. Das letzte Freundschaftsspiel endete mit vielen Toren und einem 3:3.