Über links kombiniert sich die DFB-Elf in den Sechzehner und flankt vors Tor, doch am Fünfer ist Deiver Machado den entscheidenden Schritt vorm einlaufenden Wolf!

Erster Abschluss für Kolumbien! Nach einer Flanke steigt der aufgerückte Mina hoch und setzt die Kugel per Kopf nur knapp links vorbei!

Für einen Moment stehen sich Havertz und Mina gegenüber, was Halil Meler sofort auf den Plan ruft. Mit einem klärenden Gespräch bringt er die Streithähne wieder zusammen. So schlimm war das aber ohnehin nicht.

10’

Auf dem Weg in den Strafraum wird Gosens abgegrätscht, woraufhin das Publikum einen Elfmeter fordert. Dagegen zeigt der Schiedsrichter in aller Ruhe an, dass der Ball gespielt wurde und liegt damit auf den ersten Blick richtig.