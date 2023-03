33’ Bei Goretzka wird also kein Risiko eingegangen. Dafür darf Felix Nmecha sein Debüt in der Nationalmannschaft feiern. Außerdem wird Florian Wirtz für das neue System mit Emre Can geopfert. Eigentlich war dem Zehner bislang wenig vorzuwerfen. Die Probleme herrschen schließlich in erster Linie defensiv.

32’ Einwechslung bei Deutschland: Felix Nmecha

32’ Auswechslung bei Deutschland: Leon Goretzka

32’ Einwechslung bei Deutschland: Emre Can

32’ Auswechslung bei Deutschland: Florian Wirtz

32’ Scharfe Hereingabe von Wolf an den Fünfer, doch Füllkrug ist noch nicht durchgelaufen. Anschließend fragt Wolf auch nochmal nach, wo der Neuner denn bleibt.

31’ Also Can sollte definitiv vor der Behandlungspause für Goretzka kommen, denn nachdem der sich hingesetzt hatte, durfte sich auch Nmecha bereitmachen. Es wird also zwei Wechsel geben.

29’ Vielleicht ist das auch ein verletzungsbedingter Tausch. Kaum läuft Goretzka den durchstartenden Lukaku ab, setzt sich die Nummer Acht auf den Boden und hält sich den Knöchel.

28’ An der Seitenlinie bereitet sich Emre Can bereits auf seine Einwechslung vor. Als Doppelsechs gelten Goretzka und Kimmich womöglich schon als gescheitert.

26’ Einen langen Pass schirmt Lukaku problemlos gegen Kehrer ab und schickt den Verteidiger mit seinem Schultereinsatz fast auf den Hosenboden. Mit dem Diagonalpass links hinaus zu De Bruyne spielt er jedoch ins Abseits und die Chance verpufft.

24’ Im Moment dominieren die Gäste dieses Spiel. Die Nationalmannschaft weiß teilweise gar nicht, wie ihr geschieht. Immer wieder stehen Belgier rund um den Strafraum und vor allem auf der hinteren rechten Seite frei.

21’ Lukaku trifft das Aluminium! Von links fliegt die nächste Ecke vors Tor und auf den Kopf vom Sturmtank! Mit einem Knall trifft er halbrechts die Latte!

19’ Plötzlich geht es wieder blitzschnell! Raum schlägt von rechts einen Eckball vors belgische Tor, als Lukébakio den Ball aus der eigenen Hälfte über zwei Deutsche hinweg und dann bis vors Tor von ter Stegen trägt! Da ist gar keine Gegenwehr, aber vor dem Schlussmann behält er nicht die Nerven und legt das Leder hauchzart rechts vorbei!

17’ Das deutsche Spiel ist geprägt von Missverständnissen. Man merkt, dass die Verbindung von Gnabry, Wirtz und Füllkrug natürlich noch nicht sonderlich ausgeprägt ist.

15’ Vorne geht die Nationalelf gut ins Pressing, erobert den Ball aber findet nicht den Abschluss. Sowohl Füllkrug als auch Gnabry können noch vom Spielgerät getrennt werden.

14’ Schlechte Variante bei der Ecke von Belgien. Lukébakio führt kurz aus, bekommt den Ball zurück und steht dabei im Abseits.

12’ Die Gegentore hinterlassen Eindruck bei den Deutschen. Das war natürlich nicht der Plan und auch nicht unbedingt ein Szenario, auf das man sich vorbereitet hat.

9’ Tooor für Belgien, 0:2 durch Romelu Lukaku

Das geht viel zu einfach! Mit einem Kopfball durchs Zentrum nehmen die roten Teufel Goretzka und Kimmich aus dem Spiel, sodass De Bruyne hinter den Beiden wieder aufdrehen kann und kurz zu Lukaku durchsteckt. Frei vor ter Stegen lässt sich der bullige Stürmer nicht zweimal bitten und trifft am Schlussmann vorbei ins Netz!

8’ Sofort möchten die Deutschen antworten, allerdings trifft Goretzka den Ball per Direktabnahme komplett falsch.

6’ Tooor für Belgien, 0:1 durch Yannick Carrasco

Auf einmal stehen die Hausherren viel zu offen! Lukaku legt einen langen Ball quer für De Bruyne ab, der sofort links hinaus in den Lauf von Carrasco spielt. Dem Linksaußen bietet sich extrem viel Platz, dazu nimmt er Wolf mit einem kurzen Haken komplett aus dem Spiel. Mit viel Zeit sucht er sich den perfekten Abschluss heraus und jagt die Kugel dann hoch unter die Latte! Ter Stegen ist chancenlos!

6’ Deutschland hat den ersten Schuss! Halbrechts wird Gnabry von Goretzka bedient, der sofort diagonal Richtung Sechzehner zieht, unter Bedrängnis jedoch den Ball falsch trifft. So rollt das Leder deutlich rechts vorbei!

4’ Die ersten Sekunden und Minuten dieser Partie verschaffen einen spaßigen Eindruck. Beide Nationen suchen den schnellen Weg in die Offensive.

3’ Gute Aktion von Füllkrug, der eine Halbfeldflanke Wolfs einfach mal durchspringen lässt. So kommt die Kugel am Strafraumrand auf die Brust von Florian Wirtz. Weil der allerdings bei der Annahme direkt einen kleinen Stoß mitbekommt, verspringt ihm die Kugel und Belgien kann klären.

2’ Eine erste Flanke der Gäste fliegt von links an den Fünfer und dabei zu nah ans Tor. Marc-André ter Stegen, der seinen Kasten am Wochenende wie gewohnt sauber halten konnte, fängt die Kugel sicher ab.

1’ Belgien stößt vor der Kölner Kulisse an. Leichter Nieselregen kommt vom Himmel. Los geht die wilde Fahrt!

1’ Spielbeginn

Im Kölner RheinEnergieStadion ertönen die Hymnen beider Nationen. Die Teams sind bereit. Es dauert nicht mehr lange!

Der Schiedsrichter reist aus dem benachbarten Frankreich an. Dem 30-jährigen Willy Delajod unterstützen die Linienassistenten Erwan Rinjean und Philippe Jeanne.

25 Duelle lieferten sich Deutschland und Belgien bisher. Von diesen Spielen konnte Belgien tatsächlich nur vier gewinnen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Nationen liegt allerdings auch schon über elf Jahre zurück. Mesut Özil, André Schürrle und Mario Gómez schossen damals den 3:1-Sieg für eine junge deutsche Mannschaft heraus.

Auch Belgien muss einen Ausfall hinnehmen. Stammtorwart Thibault Courtois fehlt nach dem Sieg im schwedischen Solna angeschlagen, weshalb der Wolfsburger Koen Casteels starten darf. Außerdem muss Leandro Trossard erstmal von der Bank aus zuschauen. Ihn ersetzt der ehemalige Stuttgarter und Hamburger Orel Mangala.

Auf drei Positionen wechselt Bundestrainer Hansi Flick nach dem Sieg über Peru, weil Nico Schlotterbeck (muskuläre Probleme) und Kai Havertz (Fieber) frühzeitig abreisen mussten. Außerdem sitzt Emre Can zunächst auf der Bank. Dafür bekommt Thilo Kehrer als Stammspieler bei West Ham United eine Chance von Beginn an. Neben ihm dürfen Leon Goretzka und Serge Gnabry eine bessere Leistung als zuletzt gegen die Südamerikaner zeigen.

Für die belgische Nationalmannschaft steht ebenfalls ein Neubeginn an. Nachdem die roten Teufel mit der wohl letzten Chance dieser goldenen Generation bereits in der Gruppenphase der WM scheiterten, musste Roberto Martínez seinen Hut nehmen. Neu auf der Trainerbank sitzt der ehemalige Schalker und Leipziger Domenico Tedesco, der zum Auftakt direkt einen klaren Sieg in Schweden feiern konnte. Nun sind die Erwartungen schlagartig wieder gestiegen und ein Sieg gegen eine große Fußballnation wie Deutschland würde da bestens ins Bild passen.

Beim ersten Auftritt nach der verkorksten WM zeigte sich Deutschland in einer guten Frühform, ehe die Nationalelf in der zweiten Halbzeit überraschend nachließ. Konnten im ersten Durchgang frische Kräfte wie Marius Wolf, Florian Wirtz und Niclas Füllkrug glänzen, blieb das arrivierte Personal um Leon Goretzka und Serge Gnabry in der zweiten Halbzeit blass. Dennoch stand am Ende ein 2:0-Erfolg, auf dem Hansi Flick sicherlich aufbauen möchte.